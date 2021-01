"Anoche hice un turno en lo que era la planta de cirugía del Hospital Marina Baixa pero que ya es 100% planta covid. Murieron 2 personas sólo en mi planta por no haber más sitio en UCI y poder intubarlos. Fueron 12 horas de infierno en el que no pudimos sentarnos ni 5 minutos aún habiendo subido 2 enfermeras de urgencias a intentar echarnos una mano". Así arranca el relato escrito por una enfermera en una red social sobre el caótico turno de trabajo en una planta reservada para pacientes de coronavirus en el Hospital Comarcal, ubicado en La Vila, que se ha convertido en viral por lo desgarrador de las situaciones de las que se hace eco.

La sanitaria, cuyo nombre en esta plataforma es Cris Luna, inicia su post con una frase de lo más contundente: "Confinamiento o muerte", tras lo cual da cuenta de la presión a la que se están viendo sometidos a diario los trabajadores de la sanidad pública debido al colapso hospitalario y a la gravedad de la gran mayoría de pacientes que ingresan en el centro tras contagiarse del coronavirus SARS-CoV 2.

"17 habitaciones, 15 dobles y 2 individuales en las que los timbres no paraban de sonar, a veces hasta 3 a la vez, con la misma necesidad y angustia en los rostros que encontrábamos dentro: 'Me ahogo', 'Me duele tanto el pecho que no puedo respirar'", cuenta la sanitaria en su post.

El relato continúa señalando que uno de estos pacientes, "con alto flujo (paso previo a la intubación) además tuvo la mala suerte de sufrir un infarto masivo, y la suerte de poder ser trasladado a un hospital privado por primera vez en esta tercera ola, marcada por la falta de apoyo del sector privado", y realiza una advertencia: "Estamos peor que la primera ola, porque la pandemia ya no se limita a las grandes urbes, porque la gente no espera obligada y pacientemente en sus casas a que pase la tormenta, y porque las sanitarias estamos DEVASTADAS YA física, emocional, mental y socialmente".

"2 compañeros distintos de 2 centros distintos han sufrido una crisis de ansiedad durante el turno ante mis ojos. La mitad de la plantilla del hospital aislada o por ser positivos o por haber estado en contacto estrecho con un positivo", añade.

Por último, concluye su publicación asegurando: "Los de a pie no tenéis ni idea de lo que se vive dentro del sistema sanitario, NI IDEA. Supera cualquier película de ficción. Y lo "mejor" aún está por llegar... Confinamiento o muerte".

El comentario de esta sanitaria sobre la alarmante situación que se vive en los hospitales se ha compartido ya más de 2.200 veces por compañeros de profesión y por personal no sanitario, muchos de los cuales lanzan mensajes de ánimo y de agradecimiento a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores y más personal de hospitales y centros de salud que están luchando contra la pandemia.