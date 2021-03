La vuelva a la actividad de las terrazas de la hostelería en Benidorm ha sido dispar. Solo el 50% de los negocios volvieron ayer a abrir sus puertas después del cierre, según los datos aportados a este diario por el presidente de Cobreca, Pablo González, quien apuntó a que la apertura ha sido desigual según los barrios de la ciudad. Y es que, por ejemplo, la hostelería de barrios como Colonia Madrid o el centro urbano son las que más han abierto al tener "clientes de aquí", es decir, gente residente o que trabaja en la ciudad. Porque, según el representante del sector, el municipio "sigue vacío de turistas" lo que hace que muchos locales de las zonas más concurridas de visitantes hayan decidido no volver a abrir como por ejemplo en la zona inglesa o el Rincón de Loix.

Si bien es cierto que muchas de las terrazas de las que sí han abierto este lunes estaban llenas a primera hora de la mañana y para comer. Pero la escena no ha sido la misma en todo Benidorm. Además, el tiempo tampoco acompañó en esta primera jornada en la que el viento impedía estar a gusto en la calle a no ser que fueran terrazas más a cubierto. Aún así, la primera línea de playa sí se llenó ayer de usuarios que tomaban sus desayunos a primera hora a pesar de no haber salido el sol.

Pero además, algunos empresarios han renunciado a abrir porque no les compensa: "si tenemos solo de margen hasta las 18 horas para hacer caja, no nos llega. No nos compensa solo para dar comidas", indicó González que es uno de los que ya decidió cerrar una semana antes de las restricciones y ahora también ha decidido no abrir su restaurante. "Si tengo cerrado pierdo 200 euros, pero abierto son 500 euros", añadió. Porque con la desescalada se permite abrir la terraza con menos aforo y solo 4 personas por mesa, y no compensa en muchos casos con los gastos que tienen los locales.

Empresarios como el presidente de Cobreca esperarán un poco para reabrir sus negocios y esperan que "pueda venir gente de otras comunidades", algo que llegará cuando se levante el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana. Con todo sí apuntó que con el cese de las restricciones a las ciudades de 50.000 habitantes los fines de semana, en Benidorm "se notará más movimiento".