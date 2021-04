El PSOE de Benidorm dice que retirará los radares si algún día gobierna

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Benidorm ha vuelto a criticar la instalación de radares de control de velocidad en diferentes puntos de la ciudad y ha anunciado el compromiso de retirarlos cuando regresen al gobierno de la ciudad.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha asegurado que, cuando eso ocurra, “nos comprometemos a quitar los radares y aumentar los medios materiales y humanos de la Policía local para que haya un control efectivo de la velocidad en la ciudad”.

Asimismo, el edil ha destacado que llevarán a cabo una reordenación de las velocidades ajustadas a lo que marca la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), y la modificación de la ordenanza de estacionamiento para residentes regulada por colores.

Por último, el portavoz socialista ha indicado que desconocen cuánto han costado los radares instalados por el gobierno del Partido Popular. “Solicitamos esta información en comisiones informativas y no obtuvimos respuesta por parte del PP”, ha explicado.

Por su parte, el también concejal socialista Dani Luque ha afirmado que “no entendemos la decisión del PP de instalar radares en vías en las que ya se ha actuado para calmar el tráfico y reducir la velocidad, y mucho menos en época de pandemia en la que tanta gente lo está pasando mal económicamente”. “Nos parece que se han instalado con un claro afán recaudatorio”, ha agregado.

Luque ha remarcado que “debemos actuar con coherencia, ser sensatos, y no crear problemas donde no los hay”. “Todas estas decisiones pueden afectar gravemente al turismo y al comercio por la dificultad de circular y estacionar en la ciudad. Circular por Benidorm se ha vuelto muy complicado por el exceso de reductores de velocidad y por los límites de velocidad fijados por el PP que en muchos tramos de vía son imposibles de cumplir”, según este edil.

Así, ha pedido “sentido común” a la hora de implantar nuevas medidas relacionadas con la movilidad, ya que “no se pueden establecer normas que no se pueden cumplir y colocar radares en esas zonas para denunciar al que no las cumpla”.

Velocidades más bajas que las que permite la DGT

En este sentido, el concejal socialista ha recordado que el Real Decreto 970/2020 marca el límite de 20 km/h en vías de plataforma única; 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación; y de 50 km/h en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación. Por tanto, “ha sido el equipo de gobierno del PP quien ha establecido las velocidades que encontramos en Benidorm de 10 km/h en unas vías cuyo límite está fijado en 20 km/h, o de 30 km/h cuando el límite podría ser de 50”.

Con todo, Dani Luque ha apuntado que “al PP se le llena la boca diciendo que somos vanguardistas y un ejemplo a seguir, pero creo que en este caso somos el ejemplo de cómo no hacer las cosas en temas movilidad”.