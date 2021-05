Benidorm parcheará la tarima de la playa de Poniente llena de astillas, clavos y roturas

No hay verano desde hace casi una década en el que el mal estado de la tarima de madera del Paseo de Poniente no sea un quebradero de cabeza para gobernantes y usuarios de esta playa de Benidorm. El levantamiento de las restricciones y la llegada a la ciudad de los primeros turistas ha vuelto a desatar estos días las quejas por las grietas, astillas o clavos sueltos o fuera del sitio que pueblan esta infraestructura, que urge desde hace años una solución que no acaba de llegar. Ahora, el Ayuntamiento de Benidorm volverá a hacer un arreglo provisional para evitar cortes o accidentes en temporada alta, aunque desde el gobierno local recuerdan que su principal objetivo no es poner nuevos parches como ha venido haciendo hasta ahora, sino poder reponer toda la pasarela en cuanto la Jefatura Provincial de Costas, quien tiene la competencia sobre el mismo por estar en zona de servidumbre, dé su «ok» al proyecto.