Benidorm tendrá refuerzos policiales para evitar botellones y aglomeraciones durante las Fiestas

Un dispositivo especial formado por Policía Local, Nacional y personal de otros servicios y cuerpos de emergencias, para controlar que no se produzcan grandes botellones ni aglomeraciones de público durante las Fiestas Mayores Patronales y la «Fancy Dress Party», dos citas que se celebrarán en los próximos días en Benidorm y que, casi con toda seguridad, atraerán hasta la ciudad a miles de personas. El Ayuntamiento benidormense acogió este miércoles una reunión de la Junta Local de Seguridad para diseñar los operativos especiales que se van a organizar con motivo de estos dos eventos, que arrancan este sábado, día 13, y se prolongarán hasta el jueves, 18 de noviembre.

La reunión contó con la participación de los jefes y responsables de las policías Nacional y Local, Guardia Civil y técnicos adjuntos, así como con el concejal de Seguridad Ciudadana, Lorenzo Martínez; los portavoces de los tres grupos de la corporación municipal; y el alcalde Toni Pérez, que copresidió el encuentro junto a la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, que participó también participó en el mismo, aunque de forma telemática.

Fuentes municipales han explicado que durante esta Junta de Seguridad se han analizado y perfilado las medidas y los protocolos diseñados «para atender a la situación de emergencia por la pandemia» y para poder conjugar las medidas sanitarias «con la programación de las fiestas el extraordinario del evento añadido en la jornada del jueves, Fancy Dress Party», que congrega cada año a miles de británicos especialmente desplazados a Benidorm para participar en él.

El concejal de Seguridad indica que desde su departamento consideran que los actos previstos en el programa «no causarán grandes problemas» en cuanto a aglomeración de público, principalmente por los cambios que se han previsto en los itinerarios o la ubicación de los mismos. Por ejemplo, cabe recordar que las misas mayores del domingo y el lunes tendrán lugar en la plaza de SS MM Los Reyes de España; o que la ofrenda y las procesiones van a discurrir por nuevas rutas, recorriendo avenidas más amplias, para que sea más fácil mantener distancias seguras.

Asimismo, para lo que se refiere a conciertos y otras actuaciones previstas en el auditorio Julio Iglesias de l’Aigüera, los asistentes deberán presentar el pasaporte de vacunación para poder acceder al recinto y habrá personal de seguridad privada para controlar los accesos y aforos al mismo.

Playas y parques

A pesar de todo lo anterior, Martínez reconoció, no obstante, que entre las cosas que más preocupan ahora está el saber qué harán los festeros y vecinos, sobre todo la gente más joven, por las noches, especialmente las de viernes y sábado. Como ya avanzó semanas atrás este diario, el Ayuntamiento ha decidido este año no autorizar la apertura de locales de peñas, lo que hará que el público pueda dispersarse hacia otras zonas de la ciudad y no se quede congregado en la «almendra» del Calvari, como ocurre habitualmente durante los días grandes. De ahí que la Policía Local va a estar «muy pendiente, sobre todo por el temor de que se pudiera llegar a congregar un botellón de 200 o 300 personas» y está previsto que haya una especial vigilancia en áreas como las playas, el Castillo, el Puerto o las inmediaciones de los parques, donde se podrían reunir lo más jóvenes. «Por lo que sabemos hasta ahora, no hay nada que indique que pueda darse un botellón multitudinario, pero seguiremos muy pendientes», agregó el concejal.

Retirada de vehículos

Mientras, por lo que se refiere a la fiesta de la comunidad británica, Lorenzo Martínez indicó que los datos de reservas, vuelos y contrataciones que maneja el consistorio y Visit Benidorm también apuntan a que este año habrá «mucha menos afluencia de público», lejos de las más de 30.000 personas que se llegaron a congregar en ediciones anteriores, aunque los participantes casi con toda seguridad también se contarán por millares.

Por eso, desde el consistorio se van a retirar para ese día todos los vehículos aparcados en la calle Gerona y adyacentes, para así generar más espacios y que pueda haber distancias y otras medidas anticovid. Asimismo, habrá refuerzos policiales en toda la zona y otras medidas para garantizar que el evento sea seguro.