Sanidad logra que jóvenes y extranjeros se vacunen en el punto abierto por las Fiestas de Benidorm

Jóvenes y extranjeros que residen la mayor parte del año en Benidorm y que, por una u otra circunstancia, todavía no se habían vacunado. Éstas son las personas que ayer coparon mayoritariamente las primeras dosis que se han administrado en el punto especial de vacunación que ha puesto en marcha la Conselleria de Sanidad para intentar captar a rezagados del proceso de inmunización con motivo de las Fiestas Mayores Patronales de Benidorm. El centro entró en funcionamiento este miércoles y se ha ubicado en la planta baja del museo de L’Hort de Colón, en pleno centro de la ciudad, donde el Departamento de Salud ha trasladado a un equipo de vacunación que estará operativo entre las 11 de la mañana y las cinco de la tarde.

En ese horario, los sanitarios atenderán a cualquier ciudadano mayor de 12 años que acuda sin cita previa y quiera vacunarse de la primera o la segunda dosis contra el covid-19, sean o no residentes en la comarca y tengan o no cartilla sanitaria en nuestra Comunidad. «Lo importante es poder vacunar al mayor número de población posible», ha explicado la gerente del departamento, Rosa Louis Cereceda, quien además ha hecho hincapié en que, además de quienes rechazaron inicialmente la cita para vacunarse y ahora hayan cambiado de opinión, en Benidorm y la Marina Baixa también «hay una bolsa muy importante de población que pasa aquí buena parte del año pero que no está empadronada y a la que ahora queremos llegar».

En total, los sanitarios administraron tres viales del antídoto contra el nuevo coronavirus; dicho de otra manera, 18 vacunas. No obstante, fuentes del departamento explicaron que, casi con toda probabilidad, la demanda crecerá en los próximos días, una vez que la gente sepa que este punto especial está funcionando y cuando comiencen las Fiestas Patronales, cuyos programa de actos arranca este sábado.

El punto de vacunación estará en l’Hort de Colón hasta el próximo lunes. A partir del martes, el punto quedará instalado en la oficina municipal de Turismo del Rincón de Loix, donde la captación de personas para vacunar irá especialmente enfocada a británicos, aprovechando la elevada afluencia de personas de esta nacionalidad que está previsto que acudan a la ciudad con motivo de la «Fancy Dress Party», la fiesta que se organiza en locales de la «zona inglesa» el jueves, un día después de la finalización de las Fiestas Patronales.

Un 90% de inmunizados

Desde el Departamento de Salud explicaron que el porcentaje de vacunación entre la población empadronada en la Marina Baixa es muy elevado y se sitúa en torno al 90%. Sin embargo, también destacan el alto porcentaje de población flotante debido al peso del turismo y de las segundas residencias. Igualmente, indicaron que en este punto no se pondrán terceras dosis, un proceso que se está llevando a cabo en los centros de salud y que sí requiere cita previa.