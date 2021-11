El sector turístico advierte de que subirá los precios por el coste de la luz y pide que la vacuna contra el covid sea obligatoria

Vacaciones más caras en 2022. El incremento de los contagios y la incidencia del covid en varios países europeos, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica Gran Bretaña, y la propia España, granero de turistas para la Costa Blanca, y la subida de precios por el caos energético en un momento en el que las perspectivas empezaban a ser más optimistas para el sector han vuelto a llenar de sombras el futuro a medio plazo del turismo, metido ya de lleno, además, en la temporada baja. El presidente del «lobby» empresarial Mesa del Turismo, Juan Molas, insiste en que la búsqueda del equilibrio entre economía y sanidad es «fundamental» y también, a su juicio, la vacuna debería ser obligatoria, al igual que, en un estado de derecho, hay que cumplir determinadas leyes y es a lo que Austria se ha visto abocada. Aquel que no está vacunado, confinado. «El 20% de la población no vacunada tiene que ser consiente de que vive en una sociedad», señala Molas.

Respecto de la subida del precio de la energía (electricidad, gas natural y petróleo), así como de las materias primas, alimentos y otros productos, Molas considera que la gran mayoría de los hoteles y los restaurantes sólo pueden aguantar hasta primeros de año. Los empresarios del sector, en un momento delicado en este comienzo de la temporada baja, de momento sin restricciones, pero con pocas reservas por el aumento de la incidencia del covid y, además, sin el Imserso, temen ahora que vuelvan las restricciones en Europa y se corten los viajes. A esto se suma el incremento de los costes de producción por la subida de los precios de la energía eléctrica y el petróleo, que harán que los precios no puedan mantenerse de cara a la Semana Santa y el verano de 2022.

De entrada, esta semana el ritmo de contratación de reservas en los hoteles de la Costa Blanca para el verano que viene ha caído a la mitad en relación a las que entraban en noviembre de 2019. El dato positivo es que en Navidad y Fin de Año se prevé llenar «pero, ojo, cuatro días», subrayan fuentes del sector.

Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, apela por su parte, que la vacuna sea obligatoria para viajar «porque se ha demostrado que las vacunas son buenas y no tienen efectos secundarios negativos salvo en casos contados. Sin embargo, es cierto que hay turistas que llegan con la PCR en regla y luego se pueden contagiar en el destino por no estar inmunizados. No hay razón sanitaria alguna para que la gente no se vacune por lo que los hoteleros lo apoyamos. Sería una buena medida. Tener derecho a no vacunarse por supuesto, pero que sepan que si no se tienen no se puede viajar, ni ir al cine, ni al teatro...», señaló Montes.

La propia ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha entrado en el debate abundando en que el «certificado covid genera confianza en los viajes y facilita la movilidad internacional».

La oleada de nuevos contagios y el incremento del precio de la factura de la luz son, en este momento, dos de las preocupaciones más acuciantes para el sector turístico, según subraya el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas. Existe una gran preocupación por los datos de incidencia de covid en algunos países de Europa como Austria, Alemania o Reino Unido, países que son «absolutamente prioritarios» para el sector y que, de continuar la pandemia en ascenso, podría tener repercusión sobre la llegada de turistas en los próximos meses.

De momento, las empresas tratarán de mantener los precios asumiendo el incremento de los gastos, «con el fin de ayudar a normalizar el impacto económico que el aumento del precio, como un freno a la comercialización». En esta línea, ha subrayado que «los salarios también tendrán que adaptarse».

Por otro lado, el «lobby» denuncia que las ayudas de la SEPI y del fondo Cofides «no han llegado», salvo para tres empresas concretas del sector, como son la aerolínea Plus Ultra, Air Europa y Hotusa y poco se sabe de los 7.000 millones de euros que llegaron en marzo desde Bruselas.

El retraso del Imserso

En cuanto a los viajes de Imserso, Joan Molas critica lo que considera su «nefasta gestión, ya que no se puede entender cómo un programa que lleva 30 años de éxito y del que se tiene un pleno conocimiento de cómo debería funcionar, se retrase y además se recorten sus dotaciones. La venta de los viajes de Imserso empezará, supuestamente, el próximo 14 de diciembre, «a menos que haya alguna impugnación y se vuelva a retrasar una vez más». Molas tampoco se explica el recorte en sus dotaciones, teniendo en cuanta que el Estado recupera de cada euro que aporta 1,54 euros a través de las prestaciones sociales que deja de pagar a aquellas personas que están contratadas en diferentes empresas durante el programa y aquellos impuestos directos e indirectos que se generan.

El PIB del turismo se situará este año en un 54% sobre el de 2019

El último informe sectorial de Caixabank Research advierte de que el PIB turístico se situará este año en un 54% del nivel de 2019 y en 2022 en torno al 88%. Según su informe, 2022 será rentable para una amplia mayoría de empresas del sector, ya que el gasto de turistas españoles estará por encima de los niveles prepandemia y el de los extranjeros se habrá recuperado en un 80%. Caixabank destaca que este año el PIB turístico crecerá un 55%, un porcentaje por debajo de lo esperado en el segundo trimestre del año, y explica que la cifra anual será relativamente moderada debido al mal primer semestre. En los primeros seis meses la actividad sólo alcanzó el 27% del nivel del 2019 y está previsto que la segunda mitad del año cierre alrededor del 74%.