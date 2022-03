Benidorm alcanza un 80% de ocupación a pesar de las cancelaciones de última hora por la lluvia

Menos ocupación de la esperada pero lleno de reservas en la hostelería. San José es el primer puente importante del año de la temporada turística, aunque este año, el día festivo en sábado ha dejado esta fecha como un fin de semana normal. A pesar de esa circunstancia, las previsiones de reserva eran buenas de viernes a domingo, aunque el tiempo con la lluvia ha hecho que se hayan producido cancelaciones de última hora en los hoteles, como también ha ocurrido en la ciudad de València en plenas Fallas.

Benidorm también celebra las fiestas josefinas, una fecha en el calendario que atrae a los turistas nacionales a los que llama la atención que la capital turística también tenga en su agenda las Fallas. Conocer cómo se celebra en este municipio es uno de los reclamos turísticos, a los que se suman los ya conocidos de la ciudad.

Pero se ha sumado el mal tiempo con unas precipitaciones que se acumulan ya desde hace dos días y que se prevén para todo el fin de semana. Una situación que ha hecho que las reservas hoteleras se resientan en el último momento: “Los hoteles no llenarán al final. La lluvia ha provocado la anulación de reservas como también ha ocurrido en Valéncia”, explicó Toni Mayor, presidente de Hosbec.

Aún así, las cifras no son malas, al contrario. “Esperamos llegar a un 80% de ocupación” en los hoteles que hay abiertos en la ciudad. Cabe recordar que la situación sanitaria mantenía cerrados establecimientos hoteleros en la capital turística. En las últimas semanas y con la llegada del mes de marzo parte de esas plazas han vuelto a reabrir. Así, según datos de Hosbec, esta última semana se han producido seis nuevas aperturas de hoteles cerrados. En la actualidad, hay 77 establecimientos asociados a la entidad abiertos en Benidorm, es decir, el 68,1% del total. Y hay previstas más aperturas para las próximas semanas.

“Han reabierto hoteles”, afirmó Mayor, quien reconoció que “si hubiera salido el sol esta fin de semana hubiéramos llenado” casi al 100% esos establecimientos que sí tienen abiertas las puertas. Pero el tiempo no ha mejorado lo que dejará esa ocupación “unos puntos por debajo” de lo que se esperaba. Así, la cadena Servigroup, mantiene una ocupación media en sus hoteles abiertos esta semana del 70% con puntas del 90%.

Aunque hay dos mercados que no han mermado: el británico y el Imserso. “Tenemos un colchón de visitantes en ellos”, apuntó Mayor. De hecho, según datos de la patronal hotelera, los turistas extranjeros representan ya el 50% del total de los que llegan a la Costa Blanca, un porcentaje que no se registraba desde hace dos años. En Benidorm, el turismo británico ya empieza a recuperarse y supone ya más del 40% de los que llegan a la ciudad. Porque no solo las Fallas han vuelto a celebrarse sino también la festividad de “Saint Patrick’s Day”, una cita muy marcada en el calendario de este mercado y que ha llenado los hoteles y bares esta semana a pesar de la lluvia.

Pero no solo los del Rincón de Loix en la conocida como zona inglesa. También de otras zonas de la ciudad como el paseo de Levante. La hostelería está trabajando estos días con este mercado casi como antes de la pandemia. “Están llenos todos los locales abiertos en esa zona”, indicó Álex Fratini de Abreca.

Aunque los turistas también se mueven por otras zonas. Este viernes, la primera línea de la playa de Levante también recibía a los británicos en los establecimientos abiertos. Todo, a pesar de la lluvia que no les impide ir en manga corta o chanclas. “Tenemos mucha gente desde primera hora de la mañana” y se espera que sea así “todo el fin de semana”, indicó . Porque a este mercado, “no le frena la lluvia".

Así, para el fin de semana son muchas las reservas de comidas y cenas, pero sobre todo, para el mediodía del sábado en el que se celebra el Día del Padre. Fratini confirmó que “tenemos comidas familiares para este sábado que llenarán los locales”, tanto de vecinos como de turistas, algo que aplaude el sector quien también miraba al cielo estos días para que no se produjeran cancelaciones. Las Fallas también benefician a los locales de restauración por aquellos que han llegado a la ciudad llamados por los tres monumentos montados.

Con todo, los hoteles y el sector de la restauración ponen los ojos ya en la Semana Santa, la siguiente fecha marcada en el calendario y que esperan que marque un antes y un después tras dos años de pandemia. Aunque la incertidumbre por aún el covid y la guerra de Ucrania les hace ser cautos.