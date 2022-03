La lluvia y la huelga de transporte genera retrasos en obras de Benidorm de cara a la Semana Santa

Cambios de pavimentos y escena urbana pero, sobre todo, adecuación de todo el subsuelo con nuevas canalizaciones o servicios. Benidorm tiene en este momento "en alto" calles como Jaén, Esperanto, Marina Alta o Marina Baixa, junto a actuaciones más grandes en barrios como Els Tolls o Foietes. Pero algunas de ellas han sufrido las consecuencias de las lluvias y de la huelga de transporte y falta de material que se extiende por todo el país. Así que algunas de ellas se enfrentan a retrasos por estas razones, lo que ha hecho que el calendario para tenerlas listas haya sufrido modificaciones. Y todo con la Semana Santa, la primera gran cita turística de este año a la vuelta de la esquina, lo que ha obligado a poner el turno en algunos puntos de la ciudad.

Dos de las obras más afectadas por las lluvias de las últimas semanas pero sobre todo por la falta de material que no llega han sido las de la calle Jaén y Esperanto. La primera de ellas, junto al Centro Cultural, está financiada con cargo al Fondo de Renovación de Infraestructuras de la empresa Hidraqua, concesionaria de la Gestión del Ciclo del Agua en la ciudad. En ella, no solo se mejorará la escena urbana con una parte de plataforma única (hasta la calle Murcia) con cambio de todo el pavimento, sino que también se está renovando infraestructuras como el alcantarillado o la recogida de pluviales.

Muy cerca, en la calle Esperanto, también se están haciendo obras de renovación integral en el tramo comprendido entre Orts Llorca y la avenida Europa. Una actuación que incluye el cambio y renovación de las aceras y la creación de aparcamientos en batería que supone duplicar el número actual de plazas; pero también mejoras en la red de agua potable en la que se sustituyen las tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil, entre otros trabajos.

El concejal de Obras y Espacio Público, José Ramón González de Zárate, reconoció que los acontecimientos surgidos han retrasado ambos trabajos: "Llevamos un retraso de dos semanas por la huelga de transporte", sobre todo para la llegada del hormigón y las tuberías. A eso se unen las fuertes lluvias de los últimos días que, aunque dieron una tregua a principios de semana, este miércoles volvían a caer por la tarde. "Tenemos partes abiertas con zanjas" para cambiar las canalizaciones y demás servicios que no solo es que se hayan mojado sino que "hay que esperar al menos cuatro días a que se sequen" para seguir con los trabajos. Unas precipitaciones que han afectado a otros trabajos menores como los de pintado en la calle Dénia o Ricardo Bayona.

Así que, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la llegada de turistas, el trabajo se está acelerando en las zonas que más uso van a dar los visitantes. Es decir, donde hay hoteles, restaurantes o bares. "Estamos trabajando en dejar las aceras que dan a todos esos negocios listas en Jaén y Esperanto" para que aquellos que pasan sus vacaciones en hoteles o acuden a los establecimientos hosteleros no tengan problemas de paso. "Con el calendario en la mano, llegábamos de sobra pero con el retraso tendremos que 'salvar' la Semana Santa" acelerando al máximo los trabajos", añadió. Una casi "contrarreloj" para molestar lo menos posible: "Son cosas que pasan y están fuera de nuestro alcance".

Pero no solo estas circunstancias han afectado a las obras ya en marcha, sino a aquellas previstas. Así, en la avenida de Europa, una de las principales vías de la ciudad que da acceso a la zona de Levante y la avenida del Mediterráneo, está prevista una actuación desde la calle Ibiza y Esperanto, también a la altura del Centro Cultural. "No nos han llegado las tuberías, así que no hemos abierto la calle y no lo haremos hasta que no lleguen", añadió el edil. Así, sí se han señalizado las zonas de actuación y se ha hecho el replanteo de los trabajos para poder acometerlos en cuanto se tenga el material. "Es una zona en la que no hay establecimientos ni las obras van a afectar a la calzada, así que se irá realizando según vaya llegando el material", añadió.

La actuación se incluye dentro de las mejoras ofertadas cuando se adjudicó la renovación de la avenida del Mediterráneo. La intervención consistirá en la renovación de la red de saneamiento, pluviales, agua potable y aceras.

Otras obras están en marcha en la ciudad, como las de la calle Ondulada; es decir, más hacia la zona centro de la ciudad. En ella se está actuando también para renovarla por dentro y por fuera "en sintonía con los propietarios y vecinos". Así, se está ejecutando por fases y la primera de ellas, la del subsuelo, ya está en marcha. "Vamos a dejarla abierta en Semana Santa" y se continuarán con los trabajos que queden después de esta fecha. Con todo, las obras de renovación en el barrio de Els Tolls o Foietes siguen a "buen ritmo" y sin retrasos a pesar de las circunstancias.

Con todo, otra de las obras que se ha iniciado hace unos días es la de la calle Bilbao que "sí estará antes de Semana Santa". Esta actuación solo conlleva la renovación del pavimento para crear una plataforma única, con acera y calzada a la misma altura. Se acometerá también la conexión de pluviales. Está previsto que estos trabajos acaben el próximo 8 de abril y conllevarán pequeñas modificaciones en el tráfico rodado con el fin de ocasionar las menores molestias a los usuarios.

Acopio de materiales para evitar retrasos

Tener que retrasar una obra porque un material no llega no es plato de buen gusto. En la provincia está ocurriendo no solo a la obra pública que realizan las administraciones, sino también a la privada como la construcción. El Ayuntamiento de Benidorm hace unos meses que tomó la decisión de intentar evitar al máximo este problema, según explicó el concejal de Obras. Para ello, hay actuaciones importantes que se ha decidido que no arranquen el grueso de los trabajos hasta que no "se tenga el 100% de los materiales" como tuberías, hormigón o asfalto.

Así, por ejemplo, para las obras que se están llevando a cabo en la avenida Marina Baixa y Marina Alta "hay acopio de material en una de las zonas que hemos acotado". Pero también, para los trabajos en Severo Ochoa se ha pedido ya todo lo necesario y se ha guardado también en una zona vallada y acotada. "Intentamos tener el máximo de material posible", indicó el edil. De hecho el Ayuntamiento tiene previsto actuar en renovar un tramo de la conducción de impulsión hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y cambiar los equipos electromecánicos en las estaciones de bombeo de Severo Ochoa y Sierra Helada. Una obra para la que ya se están pidiendo los suministros especializados que vienen del extranjero para tenerlos antes de tiempo, según explicó González de Zárate.

Pero no solo entre las razones está que no llegue ese material, sino también el coste. "El precio del asfalto ha subido mucho por el betún", indicó el concejal, o por el transporte de la maquinaria especializada para asfaltar. Por tanto, el acopio de material también hará que ya no se tenga que temer subidas de precio después de su adquisición.