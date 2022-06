La Empresa Pública de Desarollo Municipal (La Pública) de Altea ha empezado a colocar esta semana placas desodorantes en todos los contenedores de resíduos sólidos que están soterrados en el municipio "para combatir los malos olores que desprenden en estas fechas tan calurosas", según ha indicado este jueves el concejal de Infraestructuras y responsable de La Pública, Diego Zaragozí. El edil ha añadido que "desde el Ayuntamiento pedimos a la ciudadanía que depositen las bolsas de basura bien atadas entre las ocho de la tarde y las doce de la noche, pues de no cumplirse este horario puede acarrear una multa contemplada en las ordenanzas municipales".

Zaragozí ha señalado que "el año pasado hicimos la prueba piloto de colocar las placas desodorantes en algunos contenedores soterrados del casco urbano. Ahora, al ver que funcionó muy positivamente, los estamos instalando en todos los contenedores soterrados de Altea de cara al verano". El edil ha explicado que el sistema "consiste en la colocación de unas placas que contienen una serie de productos que realizan dos funciones principales: por un lado se aprovechan las corrientes internas de aire para acabar con las bacterias que provocan el mal olor de la basura, y por otro emiten un aroma de cítrico, con lo que el objetivo no es enmascarar el tufo, sino eliminarlo totalmente".

Diego Zaragozí ha informado que se trata "de una inversión importante de aproximadamente 3.000 euros, pero entendemos que es un servicio para la ciudadanía. Está funcionando muy bien, y algunos vecinos que tenían esa problemática en estas fechas ya han notado un gran cambio", ha aseverado.

Colaboración ciudadana

El concejal ha recalcado que "actualmente, en cuanto a la limpieza de los diferentes contenedores y sus zonas aledañas, se está realizando un gran trabajo por parte de los operarios de La Pública. Pero todo este esfuerzo y la inversión serán en vano si no se respeta al máximo el horario de bajar la basura, pues las bolsas fermentan con las altas temperaturas que se alcanzan en este tipo de instalaciones". En este sentido, el responsable de La Pública ha aconsejado que "se debe de depositar la basura en bolsas higiénicamente bien atadas entre las 20.00 y las 0.00 horas de cada día con el fin de no provocar malos olores, ni molestar al resto de vecinos, así como no almacenar la basura fuera de los contenedores. Dejar las bolsas de basura fuera de los contenedores, o bajarlas fuera del horario establecido, son faltas recogidas en las ordenanzas municipales que pueden acarrear una multa".

De igual modo, Diego Zaragozí ha incidido en que la ciudadanía "ha de colaborar en la recogida selectiva de residuos, depositando los diferentes envases, vidrio, plástico, cartones, etc. comprimidos al máximo en su contenedor correspondiente, evitando así que dichos contenedores se saturen con residuos, especialmente los de envases y cartón". Además, ha indicado que "está prohibido verter cenizas en los contenedores ya que se genera un grave peligro de incendio".

Punto limpio

En cuanto a los electrodomésticos, muebles, colchones, o productos contaminantes. El edil ha recordado que "existe un Punto Limpio en la zona de tolerancia industrial de la partida Cap Blanc para poder depositarlos. El horario es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas, y durante las tardes de lunes y miércoles entre las 15.30 y las 18.30 horas, para facilitar que la ciudadanía pueda depositar los enseres que no necesite en el punto limpio. Asimismo, también se ofrece este servicio los sábados y domingos, previo aviso al teléfono 645 920 026 para acordar una hora ese mismo día para depositar los enseres, muebles, electrodomésticos y material eléctrico e informático".

Diego Zaragozí ha destacado finalmente que el Punto Limpio “es un servicio totalmente gratuito”, y que, además, "La Pública cuenta también con la prestación gratuita de recogida acordada de enseres y electrodomésticos a domicilio llamando previamente al teléfono 966 881 903".