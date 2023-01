Creación de nuevos senderos, planes de formación turística para el tejido empresarial, sensores de conteo de personas en el casco histórico o puntos estratégicos, cicloturismo o fomento del uso de los productos km0. Estas son solo algunas de las actuaciones que contempla el nuevo Plan Estratégico de Turismo que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha aprobado este jueves en el pleno con el que se marcan los retos y proyectos a realizar en el municipio para fomentar el turismo desde 2023 a 2027.

Un documento que se ha realizado de forma "transversal e interdisciplinar" con la participación de un "focus group" y reuniones con el sector privado y el empresariado turístico para su elaboración. La concejala de Turismo, Marta Sellés, explicó que "constituye una hoja de ruta como resultado de las ideas trabajadas" para cerca de 40 acciones de sostenibilidad, dinamización, accesibilidad, promoción, comercialización y calidad turística a desarrollar en el municipio en los próximos cuatro años.

Así, entre esas 40 propuestas, además de las citadas anteriormente está la creación de un Consejo Asesor de Turismo, potenciar la Smart Office, la adhesión a la Red de Municipios 'Cittaslow de España', la regeneración de la fachada marítima litoral, impulsar la Film Office o la puesta en valor de los senderos del pantano. Además del uso de la realidad aumentada o tener una 'app' para las visitas guiadas.

Según recoge el documento, al que ha tenido acceso este diario, entre los retos que se ha marcado el municipio para el futuro está el impulsar la transformación del modelo turístico de La Vila Joiosa a través de un enfoque basado en el 'slow tourism' y el destino turístico inteligente; fomentar un turismo sostenible e inclusivo; mejorar el posicionamiento de La Vila Joiosa como destino turístico en los ámbitos de gastronomía, cultura y naturaleza; diversificar la oferta turística mediante el impulso a la creación de experiencias y atractivos turísticos vinculados al patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones; gestionar y preservar los recursos naturales; desarrollar un modelo de gobernanza eficiente; fomentar la innovación y la mejora continua; y reforzar la calidad del servicio de información turística y mejorar la puesta en valor de los recursos complementarios al turismo de sol y playa.

El documento, relacionado con la creación del Consejo Local del Turismo (también aprobado en la sesión plenaria), permite alcanzar el estatuto de municipio turístico y supone "tener acceso a un mayor fondo financiero de cooperación turística" para el consistorio. Ahí se incluye la ya anunciada concesión de fondos Next Generation al Ayuntamiento, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para 17 proyectos de sostenibilidad turística presentados por la Administración Local. El municipio percibirá 2,44 millones de euros de fondos europeos desde la Generalitat Valenciana para el desarrollo de dichos proyectos de sostenibilidad, accesibilidad y calidad turística entre 2023 y 2025.

La edil del área destacó la importancia de este documento para marcar esa "hoja de ruta" y las líneas estratégicas a seguir los próximos años. Este Plan Estratégico y el concejo local de Turismo se aprobaron con los votos a favor del gobierno tripartito (PSOE, Compromís y Gent per La Vila) y la abstención de PP y Ciudadanos (Cs). La oposición explicó que no iba a votar en contra porque consideran que debía dársele luz verde, pero destacaron que no se ha contado con ellos en todo el proceso.

El portavoz del PP, Jaime Lloret, indicó que "no hemos participado" en la elaboración de este Plan como tampoco en la creación del consejo local de Turismo lo que para el popular es algo "de vergüenza". Así destacó que "nos enteramos en una comisión que había esto" cuando el decreto se firmó en 2020. Lloret indicó que "se trata de un tema vital y no se le dice nada a nadie". Además recalcó que "no entiendo ahora la prisa". Sobre el Plan, recalcó que se centra en "el Patrimonio y Naturaleza pero hay que poner en valor estas cuestiones antes de venderlas". Y se refirió a las termas romanas o la Villa Giacomina. Además, en cuanto a la duración, "cuatro años nos parece un corto periodo de tiempo".

Por su parte, desde Cs, el portavoz Francisco Pérez Buigues apuntó sobre los 2,44 millones concedidos que "se podría perder el dinero por no haber hecho el trabajo cuando tocaba", algo que negó la concejala de Turismo que pudiera pasar. Así, el edil naranja destacó que "la iniciativa privada del municipio es la que funciona, las deficiencias son en la parte pública" para promocionar la ciudad y el turismo. La concejala de Turismo respondió a la oposición: "Lo único que queréis es echar por tierra el Plan Estratégico y el consejo de turismo".

Nuevo concejal del PSOE

Al principio del pleno ha tenido lugar la toma de posesión del concejal Agustín Muñoz López, que ha jurado el cargo municipal del Ayuntamiento de la Vila Joiosa. El ya edil del PSOE toma el relevo de Aina Santamaría Dura tras la decisión de esta última de renunciar a su acta de concejal "por motivos personales". Muñoz asume las concejalías de Juventud, Industria y Residentes Europeos que eran competencia de Santamaria.

El Pleno también ha aprobado con los votos a favor del tripartito y C’s, y la abstención del PP a la aprobación inicial del Reglamento sobre el uso de los Dispositivos Electrónicos de Control 'TASER' de la Policía Local. Además se han desestimado las alegaciones realizadas por la Comunidad de Propietarios Europark Sainvi al considerar que el vial que comunica la antigua carretera nacional con el camino propiedad del Ayuntamiento de la Vila Joiosa es de uso público al haber sido utilizado por un pluralidad de vecinos de forma pacífica e ininterrumpida durante casi 50 años. Los Servicios Municipales competentes darán inicio al expediente de revocación de la licencia obtenida por declaración responsable, referente a la colocación de los bolardos y barreras en dicho vial.

Los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición ha permitido aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación acorde a las altas, bajas y modificaciones producidas desde la última rectificación de inventario, correspondiente al Ayuntamiento según el informe realizado por el área de Patrimonio. Finalmente, con unanimidad del bloque plenario, se ha aprobado mantener el proyecto de escudo y bandera municipales presentado al acuerdo plenario de 17 de marzo de 2022 ante las alegaciones presentadas, así como la aprobación del convenio entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de la Vila Joiosa para el funcionamiento de la Sede de la Universidad de Alicante en el municipio.