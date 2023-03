El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo contrato del programa de vacaciones para la tercera edad, el Imserso, para la próxima temporada 2023/2024. Un presupuesto de 300 millones de euros (un 14 por ciento más que el año anterior) y un total de 900.0000 plazas (70.000 más) son las principales novedades para la próxima temporada en toda Españá, así como la incorporación de nuevos destinos y una mejora en la calidad de los viajes. Sin embargo, la medida no ha sido muy bien recibida por los hoteleros de Benidorm, donde la patronal ve con recelo la premura con la que se ha sacado el nuevo pliego.

"Todavía no conocemos el contenido pero dado el tiempo que ha pasado desde que se anunció el nuevo pliego, mucho nos tememos que el Gobierno ni ha escuchado nuestras reivindicaciones, ni ha analizado el escenario económico", aseguró a este diario la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. "Esperamos equivocarnos pero mucho nos tememos que el Gobierno ha vuelto a despreciar al sector hotelero", añadió. En este sentido ha recordado que hace apenas unos diez días que se anunció que se sacaría un nuevo pliego del programa, "lo que nos hace pensar que ya tenían todo decidido de antemano y que lo ocultaban para que no pudiéramos alegar nada. No han contado con nosotros para nada, ni se han reunido para escuchar nuestras aportaciones".

Los hoteleros de Benidorm habían venido reclamando la creación de un nuevo pliego del Imserso, tras haberse limitado el Gobierno tras la pandemia a prorrogar el contrato que ya estaba vigente. Unos precios con los que a duras penas cubrían costes y que llevó a que tanto la Generalitat como la Diputación hicieran aportaciones económicas para cubrir lo que faltaba y hacer que el programa fuera rentable para los hoteleros.

El acuerdo

Según el comunicado del Ejecutivo, "para esta nueva licitación el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha llevado a cabo un proceso consultivo con los órganos de representación de las personas mayores para que sus preferencias se encuentren en el centro de los nuevos contratos. Asimismo, se ha trabajado con el sector turístico y hotelero para refrendar la idoneidad de esta nueva propuesta". Desde el Ministerio se indicó que "para velar por los elementos centrales de estos nuevos viajes como la calidad o la variedad, se llevarán a cabo un mayor control de cumplimiento de los compromisos a través de auditorías y se destinará el aumento de plazas a la modalidad de turismo de escapada, donde más crece la demanda entre las personas mayores".

Concretamente, todas las capitales de provincia formarán parte de los viajes de Turismo Social, y además se ampliará la variedad de la oferta con la creación de diez circuitos culturales en las provincias de Albacete, Almería, Ávila, Cáceres, Castellón, Girona, Lleida, Tenerife y Toledo, y se incorporan 19 nuevas rutas de naturaleza, entre las que se incluyen Sierra Nevada, el parque natural de las Médulas, el parque natural de las hoces de Daimiel, la Ribeira Sacra o el Valle de Leitzarán. Otra novedad serán los itinerarios con temática cultural para los que se destinarán más de 1.000 plazas. Podrán ser itinerarios literarios de importancia, musicales, teatrales o gastronómicos en zonas de especial interés cultural en nuestro país.

Otras Novedades

También se incorporarán a la nueva licitación elementos expresados por las personas mayores como el aumento de las plazas con alojamiento en habitación de uso individual y se agilizará la tramitación de los viajes implementando el registro electrónico para que los usuarios y usuarias puedan acreditarse en el alojamiento mostrando tan sólo su documento de identidad.

Por otro lado, se mantendrán aspectos cruciales de los viajes como el equilibrio interterritorial en la reserva inicial de plazas por origen, para que cualquier persona pueda acceder a cualquier viaje con independencia de su localidad de origen o el cuidado por asegurar la accesibilidad de los alojamientos y la seguridad médica.

En esta nueva temporada, se continuará garantizando la promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad, a la vez que se apostará por una mayor diseminación de la riqueza que el programa genera en el conjunto del territorio.

Tras la autorización del Consejo de Ministros, el nuevo contrato será publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en los próximos días, abriéndose el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas.