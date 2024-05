Un "vertedero" a la vista de turistas y vecinos junto a la estación de Benidorm

Una nevera, maletas abiertas y tiradas, basura, escombros, restos de comida, una zapatilla... cualquier cosa se puede encontrar tirada en una parcela abandonada a su suerte a pocos metros de la estación de autobuses de Benidorm, por donde llegan a la ciudad miles de visitantes al año. Pero además, justo al lado de un paso subterráneo peatonal que usan los vecinos y una de las paradas del TRAM. Este ya "vertedero" acumula kilos y kilos de suciedad además de tener una vivienda casi derruida donde se pueden ver los restos de un incendio. Un auténtico "polvorín" en una de las calles con más paso rodado del municipio.

El terreno que lleva años sin uso está ubicado en la calle Francisco Llorca Antón, una vía por donde se accede a la planta baja de la estación de autobuses por donde entran estos vehículos, circulan los taxis o los pasajeros que van en su turismo a las instalaciones. Pero, además, está a pocos pasos del paso subterráneo peatonal que comunica la calle Italia con esta zona y que usan los vecinos a diario para salir a caminar, pasear a sus mascotas o dirigirse a los juzgados o la misma estación. Y también para coger el TRAM en la parada que hay a solo unos metros.

La entrada a la parcela. / INFORMACIÓN

De hecho, muchos de los usuarios no pueden evitar girar la vista cuando pasan por delante. La ausencia de vallado (está la estructura de una antigua puerta pero no hay ni rastro de ella) permite contemplar todo lo que se encuentra en su interior y no es plato de buen gusto. La antigua vivienda que apenas se mantiene ya en pie solo con las paredes está llena de enseres y basura. En lo que antes podría ser un patio trasero se puede ver una silla rota o restos de muebles de madera.

La parte trasera de la antigua vivienda. / INFORMACIÓN

Por la parte delantera, restos de basura, vigas que se han desplomado del techo y otros enseres como maletas abiertas de varios colores y tamaños y totalmente ya vacías. Y en lo que debió ser la puerta, restos de un incendio que han dejado todo de color negro.

En el resto del terreno, escombros, algunas prendas de ropa, una nevera destrozada y otros electrodomésticos. Más allá, colchones, restos de árboles, ladrillos, una mochila o bidones vacíos. Todo a solo unos metros de la vía del TRAM, donde acaba esta parcela. Además, al lado de la puerta, restos de comida que no llevaban más de dos o tres días.

La suciedad acumulada en la parcela frente a la estación de Benidorm. / INFORMACIÓN

Vecinos de la zona consultados por este diario aseguran que la situación viene de lejos: "Lleva tiempo así y es un peligro". Porque la acumulación de suciedad la convierten en un "polvorín" que podría arder en cualquier momento ante cualquier descuido. Un estado que preocupa a los vecinos y a aquellos que pasan todos los días por delante: "Cualquier día arde todo", afirma un hombre que pasea por la calle. Y muchos coinciden en que no es la mejor imagen que se da para aquellos que llegan en autobús a la ciudad.

El Ayuntamiento pedirá limpiar a los propietarios

La parcela es de propiedad privada. Consultada por la situación de la misma, la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, explica que "hemos hecho órdenes de ejecución para que los propietarios la limpien", pero no ha habido respuesta alguna hasta ahora. La edil indicó que "vamos a volver a reiterar la necesidad de que se tiene que adecentar la misma porque está en muy mal estado".

El procedimiento no puede ser otro. El Ayuntamiento es quien tiene que requerir a los propietarios que asuman la limpieza de la misma. El último recurso es que la administración local lo haga de forma subsidiaria, es decir, que limpie él mismo la parcela, y luego se repercuten los gastos en el propietario. La concejala indica que no se descarta recurrir a esta opción. Mientras, los enseres y basura seguirán en su sitio y a la vista de todos. Y, sobre todo, siendo un peligro tanto por la falta de salubridad como por la posibilidad de que se produzca un incendio.

