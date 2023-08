Con plaza en un aula de 2 años de un colegio público pero sin centro donde poder llevar a los niños. Esta es la situación con la que se han encontrado 17 familias de niños de esa edad que inscribieron a sus hijos en las plazas que ofertó la Conselleria de Educación para el curso 2023/2024 en el CEIP Doctor Esquerdo de La Vila Joiosa. El problema: las obras del nuevo centro escolar no estarán a tiempo para iniciar las clases en septiembre y el antiguo colegio no dispone de este tipo de aulas para los más pequeños.

A menos de un mes de comenzar las clases, los afectados aún no saben dónde estudiarán sus hijos de dos años. El Ayuntamiento ha intercedido para intentar encontrar a una solución a un problema que afecta a 17 menores que esperaban estrenar colegio en septiembre. Y es las obras para alzar el nuevo centro escolar no han dejado de sortear piedras en el camino; todo tras décadas de espera para tener un edificio que acabara con los barracones en los que estudian los escolares del Doctor Esquerdo desde hace años.

Como ya publicó este diario, en mayo el anterior gobierno local (PSOE, Compromís y Gent per La Vila) barajaban que las obras estarían listas para iniciar el curso en septiembre después d que ya se retrasara el plazo inicial dado de que eso pasaría en abril. Un modificado en la obra para, precisamente, incluir esas aulas de dos años y modificar una de las pistas deportivas.

Todo ello con un coste "extra" de un millón de euros que tenía que asumir el Ayuntamiento y se que sumaba a los cerca de 6,2 millones de presupuesto de la obra incluida en la Pla Edificant. Las obras para alzar este nuevo colegio público arrancaron en junio de 2021 en una parcela ubicada en la avenida Ciudad Requena tras muchos años de lucha para tener un nuevo edificio que sustituyera a las aulas prefabricadas en las que actualmente estudian los alumnos y donde lo han hecho generaciones desde hace más de 40 años.

Pero parece que todos esos alumnos tendrá que esperar para dejar los barracones de lado. Pero, además, las familias que esperaban que sus hijos de 2 años iniciaran el curso en este nuevo colegio se han llevado una sorpresa. Los afectados se han reunido este viernes con el actual alcalde popular Marcos Zaragoza y la concejala de Educación, Marisa Mingot, para conocer cuál es la situación y las posibles soluciones para escolarizar a sus hijos ante esta situación.

Así, según explicó el primer edil, "la Conselleria de Educación ha dado varias opciones" entre las que está "escolarizarlos en una guardería privada donde hay plazas y ese gasto lo asumiría Educación"; y por otra parte que esos niños "se escolaricen en las vacantes por cubrir en otros colegios de La Vila como el Gasparot, Hispanitat, etc". Serán las familias las que elegirán qué opción "les viene mejor" aunque "se pueden dar varias circunstancias". Por ejemplo, los padres y madres que "han elegido el Doctor Esquerdo por ubicación, porque tienen a otro niño en ese colegio" puede que no encuentren una opción que les permita una "conciliación familiar también es importante".

Zaragoza indicó que "si tienes que llevar a dos niños a dos colegios diferentes, a muchos les vendrá muy mal. Todo esto hay que pensarlo, por eso decía que no tan fácil escolarizar alegremente. Vas a marear a las familias". Y puso otro ejemplo: "Del Doctor Esquerdo al Gasparot hay 3 kilómetros de distancia". Para el alcalde es un "problema que han generado. Si no hubieran abierto las plazas de dos años, nada hubiera pasado. No pongas aulas que no tienes, en el Esquerdo actual no las hay". La Conselleria "ha hecho la casa por el tejado y han tenido poca sensibilidad para las familias a la que les supone un trastorno".

El nuevo colegio, ¿en noviembre?

Y mientras esos 17 menores encuentran donde iniciar el curso, ¿qué pasa con las obras? El alcalde afirmó que la "voluntad de la Concejalía de Educación y del alcalde es que el colegio esté terminado antes de que acabe el año. Estamos dando los pasos, junto a la dirección de obra, y también con la empresa para que se cumplan las fechas". Para ello, "hay pendiende una modificación del contrato" para incluir esa modificación que se hizo, "un gasto que asumió el Ayuntamiento pero que yo creo que debería haber asumido la Conselleria porque es quien tiene las competencias sobre estos temas. No sé por qué no se estuvo hábil a la hora de reclamárselo a la Conselleria", indicó en referencia clara al anterior equipo de gobierno.

Esa modificación "debería haber estado hecho hace meses y no sé por qué no se llevó a cabo", indicó Zaragoza. Ahora el Ayuntamiento firmará un contrato para que en tres meses los trabajos estén finalizados: "El contrato no será de 5 meses sino de 3 meses, porque si no nos iremos a enero. La voluntad es que obras acabadas antes del 30 de noviembre. Si firmáramos el contrato como está, en vez de 30 de novimebre sería el 30 de enero. Eso no va a pasar". Además aseguró que es "factible" terminar el centro en ese tiempo.

Así que, si los plazos se cumplen, la intención es que los todos los escolares del CEIP Doctor Esquerdo estrenen centro en enero y aprovechar el periodo de vacaciones de Navidad para realizar el cambio y traslado de mobiliario, material, etc. del antiguo colegio al nuevo. "Agradecer la paciencia de los padres, de los profesores, porque esto se está haciendo largo y costoso. Los docentes tenían unas previsiones de cambio de ubicación que no serán y no son fáciles de hacer porque hay que mover mobiliario, material, etc.".

Con todo, una de las preguntas que se hacen los padres de los 17 menores de dos años es si cuando las obras terminen y se abra el nuevo colegio podrán cambiar a sus hijos. El alcalde argumentó que "en principio nos han dicho que sí, pero queremos estar seguros. Por eso no vamos a engañar a la gente. Lo que digamos desde el gobierno será para aportar certezas, porque incertezas en la vida ya hay bastantes. Nos han dicho que sería factible pasar al centro pero lo quiero por escrito. Cuando así sea, se lo comunicaremos a las familias".

Un colegio "torcido" desde el primer momento

Zaragoza fue críctico: "Es un colegio que ha nacido un poco torcido desde el primer momento". A lo que añadió que, además, "es un tema muy delicado porque es un colegio público donde hay niños. Los retrasos que ha habido, más de un año y pico, han desencadenado en una inestabilidad tanto para familiares, niños y profesores". Así recalcó que nunca se debería haber producido algo como lo de abrir unas plazas para niños de dos años en unas obras que no están ni recepcionadas y no hay unidad en el actual colegio de aulas prefabricadas". Lo que ha supuesto un dolor de cabeza a los padres tremendo. Porque ahora este curso no han tenido aula para los niños porque no la hay".

Así, "(el gobierno del PP) aterrizamos el 19 de junio y vimos que hay un problema en el Doctor Esquerdo que no se ha solventado de la mejor manera. Hay un cambio de gobierno también en la Generalitat que ha sido también un dolor de cabeza para nosotros para contactar con ellos. Ha ido más lento. Pero hemos tenido la habilidad de poder ponerse en contacto con los técnicos y poder solventar muchas cosas que preocupaba a las familias".

Y añadió que "no entiendo cómo se ha tenido tan poco tacto a la hora de sacar unas plazas cuando no estaba la obra recepcionada. Y ahora los niños no saben dónde tienen que ir a día 18 de agosto. Los padres no saben el día 11 de septiembre donde llevar a los niños. Se ha hecho de una manera aventurada".