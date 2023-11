En el marco del Plan EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) que busca impulsar el crecimiento inteligente y sostenible en las ciudades europeas, Benidorm se ha visto inmersa en una serie de proyectos destinados a transformar y mejorar el municipio.

Hablamos con el alcalde, Toni Pérez, para obtener una visión detallada sobre la situación de este plan y los desafíos que presenta.

¿Cuál es el estado actual de los proyectos vinculados al Plan EDUSI en Benidorm?

Vamos a cerrar el ejercicio y el ciclo habiendo superado el 50% del conjunto de la estrategia DUSI; un grado de ejecución que si bien no nos satisface sí que nos lleva a considerar que hemos trabajado consecuentemente para hacer una ciudad mejor para vivir. Buscábamos un impacto social, medioambiental, económico y urbano actuando en un área de la ciudad muy concreta para conseguir una mejora global en la ciudad.

La línea de implantación de la e-Administración mediante el uso de las TIC’s se ha completado tanto en su vector municipal de mejora sustancial en la digitalización de la operativa municipal así como en el programa de formación y alfabetización «Benidorm TIC», programa en el que hemos puesto mucho empeño y que ha finalizado hace unos días, tras más de un año en marcha, y mil personas se han beneficiado de una formación gratuita, siendo un centenar los cursos realizados. «Benidorm TIC» ha cumplido con creces su objetivo de reducir la brecha digital entre los colectivos más vulnerables.

También se ha actuado en la Smart City, en su plataforma para la gestión de obras, infraestructuras y servicios. Y con ella, en la mejora de la movilidad y accesibilidad integral en zonas de los barrios de Els Tolls, Foietes-Colonia Madrid, Avenida Jaime I, Calle Maravall y adyacentes, renovando íntegramente el espacio público. Recordemos que, por ejemplo, la mejora de la movilidad peatonal y accesibilidad de la Avda. Jaime I hizo merecedora a Benidorm del Premio de la Semana Española de la Movilidad Sostenible 2023 para ciudades de menos de 100.000 habitantes.

Y también le quiero destacar que en todas las actuaciones que hemos acometido en esta estrategia hemos implementado mejoras en los servicios públicos y renovado las luminarias con nuevo sistema LED, más eficiente, gracias a conseguir también ayudas del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE).

El parque de El Moralet, más de un millón de metros cuadrados adquiridos por el Ayuntamiento para el disfrute de residentes y visitantes, ha contado con una actuación de mejora ambiental y uso público; y se han redactado tanto el proyecto del Albergue de la Séquia Mare -donde estamos en su desarrollo y construcción- como el del Centro de Mediación de Els Tolls y el de la Plaza de Toros que, por su complejidad, tiene otra suerte de ejecución y desarrollo.

Dado el plazo límite del 31 de diciembre impuesto por el Ministerio de Hacienda, ¿cómo ve la posibilidad de finalizar las obras pendientes dentro de ese tiempo?

Es absolutamente imposible finalizar todo el programa y más si tenemos en cuenta que Benidorm fue beneficiario en la tercera convocatoria, lanzada en 2017, pandemia de por medio y sus consecuencias derivadas, como el alza de precios. Lo complejo de los procesos nos ha penalizado a todos. Pero no nos parece lógico, ni justo, que se ampliaran plazos respecto de la primera y segunda convocatorias y que ahora el plazo sea taxativo y el mismo para las tres.

¿Cuáles han sido los principales desafíos o dificultades encontradas en la implementación de estos proyectos?

Sin lugar a duda, el exceso de carga burocrática y la dilatación de los plazos administrativos para la tramitación de proyectos y pliegos. Ya en junio de este año señalamos que Benidorm tenía casi 7 millones de euros en proyectos definidos desde hacía meses pero que no estaban iniciados porque la Estrategia DUSI estaba paralizada por trámites administrativos.

Y ahí hemos encontrado una rémora para desarrollar a mejor ritmo y dentro de plazos la estrategia.

Se ha mencionado la falta de ingresos de la parte subvencionada de los fondos del Estado para los proyectos finalizados. ¿Cómo está manejando el Ayuntamiento esta situación financiera mientras espera esos fondos?

Hasta el momento, Benidorm no ha recibido ni un euro de la inversión concedida y comprometida.

Recordemos que Benidorm tal como establece la Resolución de 4 de mayo de 2018 publicada en el Boletín Oficial del Estado de la Orden de la Tercera Convocatoria HFP/888/2017, optó y consiguió una financiación de la ayuda FEDER de 10 millones de Euros, a través de su Estrategia DUSI BENIDORM, a la que aplicaba inicialmente 18 millones de euros de fondos propios que conforme pasaba el tiempo y se encarecían los proyectos superaron esa cifra.

Y ahí estamos; con las SPB, solicitudes de pagos a beneficiarios, que siguen los ciclos de tramitación.

La ambiciosa remodelación de la plaza de toros y su entorno está suponiendo un quebradero de cabeza... ¿Cuáles han sido los obstáculos que han impedido avanzar con este proyecto y en qué punto se encuentra?

Como usted dice era y es un ambicioso proyecto que se dilató mucho en plazos y que hemos querido tramitar con la ambición lógica de una propuesta emblemática para Benidorm porque supone una renovación de conjunto arquitectónico de primer nivel y una rehabilitación sin precedentes del entorno.

Quizá hemos pecado de ambiciosos, pero Benidorm se merece esa actuación que vamos a mantener, pese a todo, buscando ahora el momento de oportunidad y condiciones para llevarla a cabo porque supone conseguir, entre otras realizaciones, un gran Centro Joven, de marcado carácter social y multicultural, bajo la premisa de mantener la dinamización la oferta cultural y social que desarrollamos en Benidorm, y resolver, de manera dinámica y futurista, la conectividad entre los barrios de de Foietes-Colonia Madrid y Els Tolls, fundamento de la Estrategia DUSI.

Estamos en ello; no lo abandonamos.

Se optó por solicitar una prórroga a Europa y dividir el proyecto inicial en dos fases. ¿Ha habido algún tipo de respuesta o cambio al respecto? ¿Qué estrategias se están considerando en caso de no recibir la prórroga?

A día de hoy no nos conceden esa prórroga. La Dirección General de Fondos Europeos de Ministerio de Hacienda y Función Pública, a mediados de septiembre pasado, nos comunicó expresamente a todos los municipios beneficiarios en una u otras convocatorias -y sin que en el caso de Benidorm hayamos recibido fondo alguno aún- que el fin del periodo de elegibilidad de la Estrategia DUSI tendrá lugar el próximo 31 de diciembre de 2023, fuera cual fuera el año de concesión. Esa es la estricta fecha final como último día para aceptar certificaciones de obras que puedan incluirse en la Estrategia DUSI. A partir del 1º de enero de 2024, lo que no se haya certificado previamente no lo financiará Europa.

¿Cómo impactarán estos proyectos, una vez finalizados, en la calidad de vida de los ciudadanos de Benidorm? ¿Y para el turismo?

Lo materializado ya está impactando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Benidorm en los distintos tramos donde ya se ha actuado.

La Estrategia DUSI en Benidorm se diseñó para recuperar y dinamizar un área urbana muy concreta en la que actuar sobre aspectos sociales y económicos, medioambientales y tecnológicos, aprovechando la potencialidad inherente del barrio en sí e imbricándolo de manera efectiva en la trama urbana colindante con el objeto de mejorar la estructura territorial de Benidorm en su conjunto, así como en mejorar los automatismos inteligentes para el manejo de servicios e infraestructuras de ciudad, contando con la participación ciudadana en la toma de decisiones y apostando por la transparencia en la gestión, el conocimiento, la visibilidad y la imagen de Benidorm; siempre buscando favorecer el aumento de la calidad de vida.

Este es un proyecto de equipo, de ciudad y de futuro que vamos a finalizar en esta nueva administración porque se enmarca en una filosofía de actuación orientada hacia los vecinos de Benidorm que viven y trabajan en Benidorm y a la convivencia de todos con el turismo.

La Estrategia DUSI Benidorm es una reflexión sobre el Benidorm que hizo posible la ciudad que conocemos hoy y vamos a concluirla. Recordemos que el reto de esta estrategia es crear una ciudad más verde, optimizar recursos, mejorar la accesibilidad y conseguir la máxima visibilidad como modelo de sostenibilidad. Y en ello estamos permanentemente.

¿Cómo se alinea la visión a largo plazo de Benidorm con los objetivos de desarrollo inteligente, sostenible e integrado de la Unión Europea, más allá de este PLAN EDUSI?

El Plan General de 1956 orientó Benidorm al ocio y al turismo, a base de calles bien trazadas y amplias avenidas: una ciudad de servicios turísticos tras sus espléndidas playas. El desarrollo urbanístico suscitado no cuidó tanto las zonas de interconexión de tramas urbanas previas y futuras, pero el modelo posibilitó la creación de una verdadera ciudad del ocio reconocida actualmente por su funcionalidad y su eficiencia económica, territorial y medioambiental. El plan se revisó en 1990 y siguió revalidando el modelo. Ahora, desde el otoño de 2015, la nueva Hoja de Ruta se redirigió, bajo las premisas del DTI, y venimos profundizando en los ejes de sostenibilidad, innovación, tecnología y accesibilidad universal para la mejor gobernanza. Y bajo este prisma DTI, Benidorm buscó sumarse a las convocatorias de fondos FEDER para la Estrategia DUSI.

La estrategia aúna y complementa estas miradas sectoriales del Benidorm del siglo XXI en una visión global e integradora, diseñando mediante su combinación holística una estrategia que maximizará los beneficios en todos los objetivos. La estrategia propone modelos de innovación urbana que aúnan la sostenibilidad social, económica y ambiental.

El proceso nos ha llevado a acumular experiencias favoreciendo la diversidad de usos y por lo tanto la sostenibilidad del modelo de ciudad, que refuerza la ”Marca Benidorm”como modelo positivo de ciudad turística; como una ciudad abierta y atractiva tanto para el turismo eventual como residencial y, por supuesto, para los vecinos -quienes viven y trabajan en Benidorm-, resolviendo descompensaciones sociales, ambientales y territoriales.

Y como hemos visto su eficacia, aún sin poder luchar contra las dilaciones y trámites burocráticos, es compromiso del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento que presido terminar lo que proyectamos convencidos de su eficacia e interés. Y -no se olvide- porque fue un arduo trabajo de participación ciudadana para lograr una ciudad mejor. En Benidorm sabemos que si somos la mejor ciudad para vivir seremos la mejor ciudad para venir de vacaciones. Somos turismo.