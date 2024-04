El "déjà vu" de las noticias sensacionalistas en los tabloides británicos para desprestigiar Benidorm

Benidorm recibió en 2023 a más de 800.000 turistas británicos siendo el principal mercado emisor para la capital turística. Las cifras avalan la fidelización de estos viajeros con la ciudad, algo que a la prensa sensacionalista de Reino Unido parece que no acaba de gustarle por lo que, cada cierto tiempo, manda mensajes negativos y "fake news" sobre el destino. La última noticia está relacionada con The Mirror y su lista de destinos españoles en los que los ingleses "no son bienvenidos" este verano.

Esa lista de elaboración propia nace tras las protestas registradas en Canarias. Aunque Benidorm está muy lejos de ser igual que las islas y no se ha registrado ninguna manifestación ciudadana en este sentido, al tabloide británico no le ha importado porque ha metido a la capital turística en el mismo saco junto a Barcelona, Mallorca o Málaga.

La situación no es nueva. La prensa sensacionalista de Reino Unido aprovecha cualquier pequeña ocasión para intentar desprestigiar a Benidorm. Alertas de falta de seguridad ciudadana, tiburones en las playas que no lo son, picaduras de insectos en apartamentos o el calor que iba a hacer en la ciudad porque los aires acondicionados no podían bajar de 27 grados son algunos de los mensajes que los últimos años han dado periódicos como The Sun o The Mirror, todo con la intención de exagerar o alarmar a los ciudadanos británicos para que no viajen al destino.

Cada año, el sector turístico o los responsables públicos tienen un "déjà vu" cuando va a arrancar la temporada estival, en pleno verano o en otoño, cuando los ingleses también tienen vacaciones. Las noticias exageradas y que buscan causar impacto se repiten: "Son cíclicas algunas de estas noticias, siempre aparece algún tema para poner el foco en Benidorm", explica a este diario la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao. "Con la prensa británica vivimos un 'déjà vú' permanente. Es habitual cuando se inicia la temporada de verano siempre publiquen algo así", indica la consellera de Turismo Nuria Montes.

En esta ocasión, el tabloide británico ha puesto el foco en aquellos destinos en los que los ciudadanos de Reino Unido "no son bienvenidos" este verano, "desde Canarias a Benidorm". Y justifican su elección de estas zonas por "el creciente descontento ha llevado a algunas autoridades locales a aprobar leyes en un intento por controlar a los visitantes molestos, mientras que en otros lugares han surgido movimientos de base que intentan presionar a los funcionarios gubernamentales para que actúen", tal y como se recoge en la noticia. Eso sí, lanzan algo positivo: "Aunque España sigue siendo un país muy amigable y acogedor, ideal para unas vacaciones soleadas, vale la pena saber cuáles son los problemas en lugares específicos antes de viajar allí para poder ser un turista lo más considerado y responsable posible".

La portada de la página del tabloide británico "The Mirror" con Benidorm en la imagen y el titular. / INFORMACIÓN

Y, ¿qué dicen de Benidorm? Después de explicar las protestas de Canarias u otros movimientos en Barcelona, le llega el turno a la capital turística: "Alicante, en la Costa Blanca, es otro destino querido que ahora también está luchando contra los peores excesos del turismo. Al igual que en Barcelona, las autoridades de Benidorm están intentando controlar a las masas imponiendo fuertes multas a quienes infrinjan las leyes antisociales". Así quieren dejar ver que se está multando en exceso a aquellos turistas que no se comportan y ponen de ejemplo dos artículos de la ordenanza municipal: "Está prohibido nadar en el mar entre medianoche y las 7 de la mañana. Quienes ignoren las restricciones pueden correr el riesgo de recibir una multa de entre 750 y 1.200 euros (entre 641 y 1.026 libras esterlinas). Recibirás la misma sanción económica si te pillan durmiendo o acampando en las playas durante estas horas".

Con este mensaje intentan alarmar. Las multas por estas acciones no son para los turistas británicos exclusivamente sino para cualquier persona que infrinja unas normas municipales establecidas. "Si la policía multa en Benidorm comportamientos de los británicos es porque incumplen las normas que están para cumplir, para los ciudadanos de Reino Unido, para los españoles y para cualquier persona que nos visite. Igual que a los españoles nos pueden multar por hacer algo que no se debe en Reino Unido. Los ejemplos que ponen son absurdos", añade la responsable autonómica de Turismo.

"No elevamos a categoría de teoría general un mal comportamiento de los británicos. Son nuestro principal mercado extranjero, que tienen en Benidorm su segunda casa, que adoran esta ciudad, que aquí se adora también a ellos y tenemos una paz permanente", indica Montes.

La gerente de Visit Benidorm añade que "creo que viene todo por un efecto contagio con las manifestaciones y movimientos ciudadanos que está habiendo en Canarias durante el último mes y ahí se mezcla un poco todo". Por lo que "no debemos focalizarnos en todas estas situaciones en las que precisamente nos ponen en el foco. Los medios tienen que trasladar las noticias y ahora están en esa parte de turismofobia". Como "no tienen una excusa en el ámbito de Benidorm para meternos en esa misma situación" que no se está danto en la ciudad.

Un mensaje sin efecto

¿Tienen efecto este tipo de mensajes en los turistas británicos? La respuesta es que no. Los propios viajeros conocen a la prensa sensacionalista y la fidelidad de los viajeros con Benidorm merma cualquier intento de desprestigiar al destino. "No les llega el mensaje de ninguna forma para que produzca de opinión sobre Benidorm. Las cifras así lo indican que nunca ha habido una modificación de estructura de viaje o se ha producido una modificación de las reservas de los británicos para el destino. Los que han estado aquí, saben lo que hay, al igual que en otros destinos del mundo", explica Montes.

Para Leire Bilbao, estos mensajes "tienen poco recorrido. Porque cuando llegan ven que todo sigue igual, que no van a dejar de hacerlo, buscan información, hay chats internos donde hablan, preguntan y ven que no hay cambios". En el fondo "tiene una parte de sensacionalismo de estos medios y no hay que dar más importante de la que tiene".

Michelle Baker es una periodista británica afincada desde hace años en Benidorm que está al frente de Benidorm Forever, un espacio de promoción de la ciudad. Ella sabe muy bien cómo actúan sus compatriotas y el "amor" que le tienen a la ciudad: "Lo usan para desprestigiar pero hacen el ridículo. Solo intentan vender periódicos". Pero asegura que no lo consiguen porque "los que conocen la ciudad no les dan importancia, Benidorm vende por cómo es".

Para ella "todo el mundo quiere dar su opinión" y otra de las razones tiene que ver con el turismo interno: "No quieren que los británicos salgan de Reino Unido y se queden en el país en vacaciones. Estaban muy contentos en pandemia pero eso ya pasó".

Así que aunque los tabloides sensacionalistas sigan lanzando "fake news" o den informaciones exageradas, lo que cuenta es lo que piensan los propios británicos. Los números no mientes y este mercado no para de crecer en la ciudad con previsiones de que lo siga haciendo en 2024. Hay meses que más del 50 % de los viajeros que pasan unos días en el municipio son de Reino Unido, lo que demuestra que vale más la experiencia vivida que lo que lean en unas líneas de periódico como estos.

