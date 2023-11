Tiburones que no lo son, alertas de falta de seguridad, picaduras de insectos, críticas a la temperatura de 27 grados... Estos son solo algunos ejemplos de las noticias que la prensa británica ha publicado en los últimos años y que han intentado lanzar un mensaje de alarma sobre lo que pasa en Benidorm con tono negativo. Así, cada cierto tiempo se puede leer en páginas de diarios como The Sun informaciones exageradas o sensacionalistas contra la capital turística. Pero, ¿influyen estas noticias en la llegada de turistas de Reino Unido a uno de sus destinos preferidos? El impacto es cada vez menor en los viajeros que tienen pensado acudir de vacaciones al municipio.

Así lo corrobora el sector turístico local quien asegura que la clave está en que Benidorm es un destino ya muy conocido entre los británicos y el impacto de estas noticias es prácticamente ya nulo. Es decir, los turistas de Reino Unido son fieles al destino lo que merma el impacto que este tipo de informaciones puedan tener en la decisión de viajar o cancelar sus vacaciones. La capital turística se ha hecho un hueco ya como uno de los mejores lugares donde desplazarse. Y tampoco es un tema que preocupe a touroperadores o agencias de viaje. De hecho, no está ni sobre la mesa cuando el sector se reúne con ellos y el ejemplo está en la recién celebrada World Travel Market (WTM), la Feria de Turismo de Londres. "Los touroperadores no le dan ni credibilidad ni importancia", indicó Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm.

Pero las noticias siguen apareciendo en los tabloides, muchas veces con titulares incendiarios, como aquel de que "Los británicos huyen de la playa de Benidorm después de que un enorme tiburón asesino fuera visto a pocos metros de la costa". Esta ha sido uno de los más sonados, pero hay más casos. Cuando el Gobierno central propuso que la temperatura del aire acondicionado tenía que estar a 27 grados, The Sun titulaba así: "Los turistas británicos que vayan a España se van a asar". La falta de seguridad también ha llenado líneas de periódicos amarillistas. Entre las últimas, una joven que hace más de seis meses (publicado hace unas semanas) que acabó llena de picaduras de chinches en un apartamento de la ciudad, aunque sin especificar el lugar ni cómo llegaron allí.

"Lamentablemente cada vez que hay noticias negativas son desproporcionadas a la realidad", indicó Bilbao. Pero asegura que "el impacto real es prácticamente nulo porque los propios británicos ya saben que son sensacionalistas, no hay rigurosidad en ellas". La responsable del ente de promoción turística asegura que Benidorm es uno de los centros de estas "lanzas" pero que les ocurre a otros destinos a los que estos tabloides ponen el ojo. "Para muchos es una forma de entretenimiento, de llamar la atención. Porque noticias así no las verás en medios como el Financial Times", apuntó. Los británicos "saben diferenciar entre unos medios y otros". Algunas de ellas responden además al conocido "clickbait"; es decir, poner titulares sensacionalistas que llamen la atención para conseguir visitas.

¿Se contesta a estas noticias? Hay dos tipos de informaciones, según Bilbao. "Cuanto llega una de ellas aquí, según la tipología, vemos si es real o no. En muchos casos no se responde si no tiene credibilidad porque lo que se hace con ello es alimentarla más", indicó. Es decir, si no cuenta con información veraz y formada, no se reacciona. Es diferente cuanto lo que se cuenta es real pero se exagera, en esos casos, se aclara las circunstancias de lo ocurrido. "Hay que saber actuar con rigor ante cualquier noticia falsa", indicó. O lo que es lo mismo, "quitarle importancia a no ser que haya de verdad un problema grave" que se refleje en los medios.

La responsable de turismo explica que "Benidorm y otros destinos son para los británicos muy importantes y son asiduos", es decir, conocen la ciudad. En 2022, fueron 1 millón de británicos los que eligieron el municipio para sus vacaciones, una gran mayoría repitieron experiencia y otros llegaron recomendados por familiares o conocidos. Así que cuando se publica una noticia así "sí que la leen porque es su sitio de vacaciones pero saben la realidad, que no es así".

Michelle Baker es una periodista británica afincada desde hace años en Benidorm que está al frente de Benidorm Forever, un espacio de promoción de la ciudad. Conoce muy bien a sus compatriotas y también la capital turística y a aquellos que la visitan. "Los que conocen Benidorm y los que vienen por primera vez solo fortalecen su cariño" por el municipio. En su opinión, "hay quien tiene hecha la cruz a Benidorm" en Reino Unido y eso es lo que se puede reflejar en esas noticias publicadas en medios.

"Benidorm vende y todo el mundo quiere tener una opinión sobre ella", indicó. Ya sea buena o mala. Y además explica que en muchas ocasiones "se lanzan estas noticias porque lo que quieren es que esos viajes y los beneficios se queden en el país y no se vayan a otros lados". Para Baker, los tabloides que usan el sensacionalismo "quedan ellos en ridículo y consiguen todo lo contrario" a lo que pretenden.

Para ella, "no hay que dar importancia" a esas informaciones y asegura que "cuando muchos británicos leen cosas malas de Benidorm dicen que no es verdad, que no es así la realidad". La muestra de que no afecta a la llegada de turistas está en la situación actual: "Tenemos este año tantos turistas de Reino Unido ahora como en verano y cada vez viajan más a Benidorm". En este sentido Bilbao recalcó que "quien tiene su reserva hecha con tiempo no la va a cancelar por lo que lean, no es acción reacción".

Lo positivo de las experiencias reales

Fede Fuster, presidente de la patronal hotelera Hosbec, aseguró a este diario que "la realidad es que los británicos están aquí y siguen viniendo". Sobre las noticias sensacionalistas que cada cierto tiempo ponen el foco en Benidorm en forma negativa, también indicó que cada vez tienen menos impacto o ya es casi nulo. A cambio, "las realidades de la gente que ya está aquí y que se cuentan por redes sociales llegan mucho más a los turistas británicos y les dan más importancia".

Es decir, lo que "cuenta un primo, un amigo o un familiar sobre sus vacaciones en Benidorm, eso es mucho más tangible sobre la realidad de la ciudad" que lo que pueda publicar un diario local de Reino Unido. "Eso sí nos ayuda muchísimo", indicó Fuster. Además recalcó que "existe mucha 'fake news' en la prensa" que muchas veces se tiene que combatir con dosis de realidad, y eso "se cuenta en redes sociales por las personas que vienen y disfrutan de lo que tenemos".

Con todo, los británicos no van a dejar de viajar a Benidorm por lo que lean sobre la ciudad en periódicos que ya conocen y que saben el tono que usan en sus informaciones. Las previsiones hablan de que el municipio crecerá en presencia de turistas de Reino Unido en 2024. Todo a pesar de que los tabloides se empeñen en contar su propia realidad sobre la capital turística.