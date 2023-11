El programa 'Salvados' reflexionará esta noche a las 21:30 horas en laSexta sobre el Imserso.

En 1985 un grupo de jubilados españoles disfrutaron por primera vez de unas vacaciones subvencionadas por el Estado. Fue el primer paquete del Imserso y sirvió para que 16.000 mayores conocieran Benidorm y Mallorca. Actualmente son más de 800.000 los pensionistas que cada año se apuntan a este programa.

Pero no ha cambiado solo el número de personas que participan. Los mayores que hoy viajan con el Imserso no tienen nada que ver con aquellos que lo hacían hace más de treinta años. Hoy su voto es decisivo, igual que su poder adquisitivo y llegan a la edad de jubilación mucho más activos y con mejor salud que hace 40 años.

Gonzo viaja a Benidorm para encontrarse con un grupo de pensionistas que pasarán allí una semana. A través de sus historias personales, conocerá de primera mano cómo ha cambiado la forma de vivir la tercera edad. Y cómo piensan algo en el pasado, poco en el futuro y, sobre todo, mucho en el día a día.

Bailar, reír, ir de compras… y también hacer frente la soledad.

En los distintos espacios del hotel, paseando por la playa o visitando Benidorm en autobús descapotable, Gonzo va descubriendo las vidas de muchos de los visitantes. Diego y MªÁngeles son un matrimonio al que le gusta mucho viajar y hacer amigos. Su truco: “No se puede hablar de religión, de política ni de fútbol, sino discutes”. Ahora, ya jubilados quieren sobre todo bailar, reírse, ir de compras y viajar mucho.

José vive solo desde que se quedó viudo. Sus hijos están muy pendientes de él, y lo que le preocupa más es el momento en el que no podrá valerse por sí mismo. “No quiero ser una carga”.

Paco y Noëlle organizan su vida diaria según las necesidades de sus hijas: lo primero es el cuidado de los nietos. Vicente tiene casi setenta años y está jubilado. Aunque le gusta pasar cada día por su taller, en el que ha trabajado 47 años. Lo que más echa de menos es que “ya no funcione bien ‘todo’ el cuerpo”.

Montserrat es viuda desde hace nueve años. No tiene hijos y no le importaría encontrar pareja en estos viajes, no le gustaría estar siempre sola. Lorenza y Carmen son pareja. Se conocieron pasados los sesenta años y se casaron antes de la pandemia. Este es el viaje de novias que entonces no pudieron hacer.

Gonzo entrevista también a Joaquín Almunia y Margarita Nájera. En 1985 él era ministro de Trabajo en el gobierno socialista de Felipe González, y ella formaba parte del gobierno municipal socialista de Calviá, en Mallorca. Nájera recuerda cómo fueron a Madrid a proponer la creación de un plan que se acabaría convirtiendo en el programa de viajes del Imserso. No nació pensando en los mayores sino “para crear empleo” en las muchas regiones turísticas de España. Almunia asegura que la gente se le acercaba por la calle para agradecerle la iniciativa.