El Ayuntamiento de Benidorm ya puede resolver el contrato de la zona azul y la grúa. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha dado el visto bueno a la decisión que tomó el gobierno local de "romper" con la empresa concesionaria de la ORA después de detectar numerosos incumplimientos, entre ellos, cobrar de más a los usuarios a través de la 'app' por gastos de gestión. Así, el consistorio tendrá ahora que terminar con el procedimiento abierto y sacará una nueva licitación del servicio.

Como ya publicó este diario, el gobierno del PP inició el procedimiento para resolver el contrato de la zona azul y la grúa tras detectar siete incumplimientos que se reflejaron en informes técnicos. Entre ellos, ese cobro de más en la tarifa aplicable cuando los usuarios usan la aplicación en su móvil; en ese pago se cobra hasta 10 céntimos de más por gastos de gestión. El resto responde a no comunicar al Ayuntamiento la recaudación adicional de unos supuestos gastos de gestión no aprobados, reducción del personal adscrito al contrato sin autorización municipal, cese de la asistencia técnica actual, incumplimiento de existencia de oficina en vía con estacionamiento regulado, incumplimiento con el cajero automático expendedor al no expender dinero e incumplimiento con materiales y equipos de oficina.

El Ayuntamiento inició en un primer momento un expediente sancionador en el mes de abril pero finalmente se dejó sin efecto para incoar otro para resolver el contrato. Este trámite necesitaba contar con todos los informes y dictámenes favorables para poder seguir adelante, el último de ellos, el del Consell Jurídic Consultiu que, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario, avala la decisión tomada.

En concreto, el dictamen, adoptado por unanimidad de todos los miembros del órgano consultivo, recoge que "procede declarar la resolución del contrato de Gestión de Servicio Público de Regulación del Estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos en el término municipal de Benidorm". Este documento repasa los incumplimientos a los que hace referencia el Ayuntamiento y las alegaciones presentadas por la empresa. Por ejemplo, sobre ese cobro de más en a 'app, el escrito explica que, aunque la mercantil lo justifica, se ha comprobado que no se hace en otros municipios de alrededor.

Y, ¿cuál es el siguiente paso? Según explicó el concejal de Movilidad, Francis Muñoz, el Ayuntamiento debe ahora terminar el expediente como paso previo para resolver el contrato, un trámite que puede alargarse meses. A partir de ese momento, se prepararán unos nuevos pliegos para sacar de nuevo a concurso este servicio, aunque el edil no dio más detalles de por cuánto tiempo o en qué condiciones. Cabe recordar que el actual se adjudicó en 2015, cuando aún gobernaba el PSOE y a pocos días de las elecciones, y se hizo por un plazo de 10 años.

Mientras, la empresa concesionaria "tiene obligación de seguir hasta que se adjudique a una nueva empresa", indicó el edil del área. Así que estaría garantizada la prestación del servicio durante el tiempo que dure tanto el proceso de resolución como la licitación de uno nuevo.

Devolución de la cantidad cobrada

El escrito del Consell Jurídic Consultiu recoge además que "al derivarse la resolución de incumplimiento culpable de la contratista", se establece, como efecto, que la "garantía deberá ser incautada y deberá, además, indemnizarse a la administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía, que en todo caso deberá determinarse" más adelante.

¿Servirá esa garantía para devolver lo cobrado de más a los usuarios? El concejal explicó a este diario que "estamos valorando dentro del procedimiento cómo poder devolver a los usuarios ese dinero que se ha pagado a través de la 'app'". Así que podría ser una posibilidad que se afrontara con ese importe de la garantía o indemnización. Pero el edil recalcó que "nos falta información por parte de la empresa de lo que han cobrado" por el servicio de móvil, así que no pueden calcular aún cuántos son los conductores afectados ni a cuánto asciende esa cantidad.