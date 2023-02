Pagar desde otra 'app' o directamente en los parquímetros. Los conductores de Benidorm están buscando alternativas para pagar la zona azul de la ciudad y "huir" de la aplicación en la que , desde hace unas semanas, se cobra hasta 10 céntimos de más por cada ticket, un importe que, según se recoge en ella, se ha sumado por "gastos de gestión". Así, pagar 'in situ' o descargarse otra de ellas están siendo las opciones para no pagar es importe "extra" cada vez que se aparca en una de las plazas de estacionamiento regulado.

Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador a la empresa concesionaria de la ORA y la grúa en la capital turística por estar cobrando de más en la 'app' que tiene asociado el servicio y aparece en los carteles de los parquímetros para que los usuarios la utilicen con su móvil. Así, el incremento va desde los 0,05 céntimos por una hora hasta los 10 céntimos por dos horas, el límite máximo de estacionamiento con un ticket. Un incremento de precio que no se ha comunicado al Ayuntamiento y que está por encima de lo que recoge la ordenanza municipal.

El precio de la zona azul en Benidorm, como en cualquier municipal, van en función del tiempo de estacionamiento. Así, se limita a un máximo de dos horas poder aparcar y las tarifas son de 0,25 euros por 30 minutos; 0,50 euros por una hora; 0’75 euros por 1 hora y 30 minutos; y 1 euros por 2 horas. La mercantil ha incrementado esos precios en una de las aplicaciones y se lleva a pagar 0,55 por 1 hora y 1,10 euros por dos horas. Lo que ha llevado al consistorio a tomar medidas y pedir a la mercantil concesionaria que ponga remedio a la situación que no cuenta con autorización, ni tan siquiera se ha comunicado a la administración.

Así, según las fuentes consultadas, ese aumento del precio que se ha implementado es por, al parecer, gastos de gestión que anteriormente no se cobraban. Además se estaría aplicando desde, al menos, el 25 de enero, por lo que probablemente centenares de usuarios habían hecho uso de esa 'app' para pagar su estacionamiento en alguna de las cerca de 1.500 plazas de zona azul que tiene el municipio.

Y, ¿qué han hecho los conductores? Pues desde que comenzaron a ver reflejado en la pantalla que el precio de la ORA había subido, las quejas se han ido sucediendo tanto al Ayuntamiento como, por ejemplo, en redes sociales. "Me dispongo a poner ticket en la zona azul y resulta q te cobran 10 céntimos por gastos de gestión. Desde tu móvil en la aplicación", indicaba un usuario hace unos días. Otros mostraban también su sorpresa cuando al ir a pagar el precio había subido sin previo aviso: "Me sorprendió que valiera 1,10 dos horas, pensé que había subido la zona azul. Pero al ir a pagar al parquímetro otro día, no era así", explicó una conductora que usa la zona azul cada día.

Los conductores que sí usaban esa 'app' han buscado otras alternativas para no pagar ese incremento: "Desde que vi que había subido 10 céntimos en la aplicación que suelo utilizar pero no si pagaba en el parquímetro, siempre llevo monedas encima. No voy a pagar 10 céntimos de más cuando si pago 'in situ' no los tengo que abonar", indicó a este diario un usuario del servicio. "He probado a bajarme la otra aplicación disponible y es la que voy a usar. Ahí no me cobran de más", añadió otra vecina de Benidorm.

Reclamaciones

¿Pueden los conductores que han pagado ya hasta 10 céntimos de más reclamar? Según las fuentes consultadas, ese precio no es el recogido en la Ordenanza Municipal por lo que no debería ser el que se pague por el servicio. Así, desde la Unión de Consumidores de Alicante, su presidente Cecilio Nieto, explicó a este diario que "los usuarios, si pueden acreditar los pagos realizados, podrían reclamar a la mercantil". Preguntado por lo ocurrido en Benidorm con la 'app', indicó que "el Ayuntamiento dispone de medios para concretar el periodo en el que los usuarios han soportado esa subida de precios no autorizada" y que "debería darse a conocer el toral de lo cobrado a los ciudadanos".

Así añadió que "una vez conocido" ese importe, "debe decidirse la restitución de los importes y su recuperación" por parte de los usuarios. De hecho, como ya publicó este diario, el Ayuntamiento ya ha requerido al concesionario que "cese en la comisión de las infracciones detectadas" así como el "reintegro de las tasas (entre 0,05 y 0,10 euros por estacionamiento) indebidamente devengadas a los usuarios de la zona ORA por el adjudicatario del servicio". Nieto también aclaró que los usuarios que han podido utilizar esa aplicación y pagar de más "pueden ser de Benidorm pero también de otras zonas o incluso extranjeros" siendo el municipio una ciudad tan turística.