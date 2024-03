Obras que se eternizan para unos vecinos de Benidorm

Vallas que cortan el acceso de las escaleras peatonales y que marcan el camino para entrar al barrio; sin asfalto y tampoco sin maquinaria en movimiento. Las obras para mejorar la accesibilidad del entorno de Jaime I de Benidorm se les están haciendo eternas a los vecinos del barrio quienes critican el ritmo que están teniendo los trabajos y las molestias que les ocasiona tener las calles medio en alto. Así, reclaman que la actuación no se demore demasiado para poder acabar cuanto antes.

Los trabajos pretenden mejorar la accesibilidad de las calles Tordo Gorrión y Jilguero, las más cercanas a la avenida Jaime I. El proyecto está enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (Edusi) de la ciudad y tiene un presupuesto de 585.700,96 euros. El Ayuntamiento asumía una parte de la inversión y tendrá que afrontar también la parte que no se haya podido certificar hasta el 31 de diciembre de 2023, el plazo dado para conseguir los fondos europeos.

Las obras comenzaron en octubre y tienen como objetivo instalar plataforma única en Tordo y Gorrión y también instalar un ascensor en la zona donde unas empinadas escaleras dan acceso a Jaime I desde la parte alta. Pero desde hace semanas, los trabajos van "al ralentí" como así confirman vecinos del barrio a este diario. "Llevamos mucho tiempo con todo con vallas. A veces vemos a gente trabajando y a veces no, pero no entendemos por qué", explica un residente de la zona.

La zona donde se situará el ascensor con las escaleras cerradas. / A. Vicente

Caminar por las calles que están en obras es ver cómo los materiales sí se acumulan en una parte y hay casetas de operarios. Pero no se ve a nadie trabajando este viernes por la mañana, como ha comprobado este periódico. "Cerraron en octubre y no vemos mucho movimiento, por lo menos en las últimas semanas", indica una vecina que llega con la compra a su portal. "Yo no tengo coche, pero para los que tienen garaje es peor para pasar. A veces está cerrado desde la calle Limones", afirma otra residente.

Una de las calles de la zona en obras. / A. Vicente

La actuación sí ha llegado a mejorar algunas zonas de pavimento y hecho las aceras, pero está a la espera de la instalación de ese ascensor para sortear el desnivel entre las tres calles y Jaime I y también de acabar el asfaltado. Mientras, las vías son un "parcheado" por zonas donde sí se han acometido ya los trabajos en el subsuelo.

Trabajo que no se ve

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha explicado a este diario que las obras no están paradas sino "ralentizadas" y que se juntaron también los periodos de Navidad y Reyes. Además indica que se están realizando trabajos técnicos que no se ven como el "sellado de tuberías" de la red de aguas residuales. Es decir, actuaciones en el subsuelo que tienen que ejecutarse antes de terminar todo lo que se ve. También se ha realizado "la cimentación del ascensor" que se va a instalar para mejorar la accesibilidad. Con todo, también se está a la espera de poder desviar una línea eléctrica para poder continuar con el grueso de los trabajos.

Uno de los carteles que avisa del cierre al paso de vehículos la próxima semana. / A. Vicente

Pero, ¿cuándo? El edil afirma que "la semana que viene entrarán ya las máquinas para realizar el asfaltado". De hecho, unos carteles avisan en los garajes que a partir del lunes "se cerrará la entrada de vehículos a los vados" de las calles donde se realiza la actuación. "Cuando entren ya las máquinas irá todo más rápido", indica el responsable del área.

Con todo destaca que "no hemos cortado el acceso a los peatones y la zona es casi 100 % transitable, lo hemos ido acomodando al ritmo de las obras". El edil asegura que las obras no se han desviado del calendario trazado para ellas. Aún así, los vecinos insisten en que "se están haciendo eternas" y esperan que los trabajos que quedan, como el asfaltado, no causen molestias demasiados días seguidos.