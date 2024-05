Sella toma medidas ante la sequía e impone restricciones al uso de agua de la Font Major

Sella es un pequeño municipio del interior de la Marina Baixa cuyo único recurso para nutrirse de agua es la Font Major. La falta de lluvias y la sequía hace que el caudal de esta fuente sea ahora escaso, lo que ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas restrictivas a la población, sobre todo, en aquellos usos que no son domésticos.

Así lo recoge en un bando municipal, al que ha tenido acceso este diario, y en el que se explica de forma concisa la situación: "Se informa que en la Font Major, fuente que provee a todo el municipio de agua, el caudal es escaso". Por ello, y "ante la preocupación de que el municipio se quede sin suministro, hay que tomar medidas urgentes", reza el escrito del consistorio.

Y, ¿cuáles son esas medidas? Para empezar, el Ayuntamiento ha decidido "cerrar el grifo", es decir, cortar el agua de las fuentes del depósito escolar y del abrevadero de la avenida de Alcoy. Además, se ha prohibido la carga de camiones cuba.

Y la tercera tiene que ver con el uso que se hace en los hogares: "Se recomienda no hacer uso del agua en viviendas para riego o para otros usos que sean diferentes al meramente doméstico". Es decir, los vecinos sí podrán usar este recurso en sus hogares, pero solo para lo indispensable.

Así lo ha confirmado la alcaldesa de Sella, Mila Llinares, quien explica a este diario que "la Font Major está bajo mínimos" por la falta de precipitaciones y la situación de sequía que invade toda la comarca y el municipio no ha sido una excepción, por lo que se han impuesto estas restricciones también a modo de previsión de que la situación no mejore en las próximas semanas o meses. "Si gastamos menos agua, se mantendrá la que tenemos en el depósito y podemos aguantar", indica Llinares.

Sin más medidas por ahora

El agua de la Font Major de la que se abastece la localidad se lleva a un depósito base y "de ahí se impulsa a los otros que tenemos en el pueblo", explica la alcaldesa. Es el único suministro con el que cuanta la localidad: "La mayoría de municipios tienen pozos pero nosotros bebemos y tenemos agua directamente de la fuente. Si se seca, se seca y no hay más", afirma con preocupación la primera edil.

Así, los agricultores de la localidad son parte afectada porque, por ahora, no podrán regar. Llinares indica que "el sobrante del abastecimiento para el consumo va a los campos, pero ahora no se puede. También es un problema y una muy mala situación para ellos", añade.

¿Habrá más medidas? Por ahora el municipio solo aplicará las anunciadas en el bando pero sin fecha de finalización. "Si no llueve, no se puede hacer nada", indica la alcaldesa. Con todo, si la situación "va a peor", sí que habrá que poner sobre la mesa otras decisiones más restrictivas que podrían llevar a cortes de agua durante determinadas horas. Aunque la situación aún no está en el punto de plantear esta opción.

