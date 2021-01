Queremos conocer, pero no siempre es posible. Puede que porque desconozcamos la respuesta o porque no nos hacemos las preguntas adecuadas.

Nos apoyamos en la razón, y de hecho decimos: pienso, luego existo. Hemos desarrollado las ciencias para que encuentren respuestas. Así hemos averiguado la causa de muchas enfermedades, o por ej. porque envejecemos, y se lucha por aumentar nuestra longevidad; pero estaríamos muy lejos de la de Matusalén, si es que existió.

De lo que no hay duda es que la vida en sí misma es un misterio. No sabemos qué hacemos aquí, cuanto duraremos, de dónde venimos, o donde iremos cuando nos llegue la muerte; a veces las respuestas son más complejas. Decimos que nos ha creado un Dios, y que lo hizo a través de un hombre, Adán, y una mujer, Eva. Aunque no nos acordamos de ellos cuando celebramos el Día del Padre o de la Madre.

Mane tezel fares

Son palabras que se dice que, con letras de fuego, aparecieron escritas en la pared por una mano misteriosa en el célebre festín de Baltasar, las cuales fueron interpretadas por el profeta Daniel de esta manera: Mane (Dios ha contado los días de tu reino y ha señalado su fin). Tecel (has sido colocado en la balanza y te han encontrado falto), y Fares (será dividido tu reino). Aquella misma noche fue asesinado Baltasar y Darío el medo se apoderó del trono.

Pinturas rupestres

Una pintura rupestre es todo dibujo o boceto que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente los prehistóricos. El término «rupestre» deriva del latín rupestris, y este de rupes. A veces son dibujos figurativos, otras son líneas, datan de hace 40.000 o 12000 años. Algunas están muy altas en la caverna, no se sabe cómo pudieron pintarlas.

Stonehenge, es un monumento megalotico, tipo crómlech, y además de otros elementos como hoyos, fosos, montículos, etc. construido entre el final del Neolítico y principios de la Edad del Bronce, situado cerca de Amesbury, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, a unos quince kilómetros al norte de Salisbury. Es difícil saber quién las llevó allí; eran piedras muy pesadas, pero si se sabe que los esclavos levantaron, hicieron las pirámides de Egipto.

Esculturas de la isla de Pascua

Conocidas como los moai, las gigantescas estatuas de la Isla de Pascua, constituyen la expresión más importante del arte escultórico Rapa Nui y se han convertido en su seña. La tradición oral cuenta que el arte de esculpir estatuas de piedra ya era conocido por los primeros pobladores polinesios que llegaron tras la expedición, del rey Hotu Matu’a y los siete exploradores, que partió desde la tierra de Hiva (entre el 400 y el 800 d.C.). Existe un manuscrito llamado Pua A Rahoa, que narra el olvido de dichos pobladores polinesios de un moai de nombre Oto Uta en las playas de Hiva, al que fueron a buscar para traerlo a la isla. La arquitectura monumental de Rapa Nui es el producto de un modelo ampliamente difundido en la Polinesia, en particular, en las islas Marquesas, Tahiti y Raivava’e, donde se encuentran estructuras pétreas y esculturas que parecen ser los prototipos de los ahu y los moais rapanui.

Misterios más recientes:

En el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci se aprecia que en el lado derecho de la mesa hay un nudo que para algunos es un símbolo que significaría que hay una mujer presente en la mesa (sería María Magdalena al lado de Jesús) y, sin embargo, para otros significaría la firma de Leonardo Da Vinci en el cuadro. En esa época, los autores no firmaban sus obras, así que el nudo podría ser la representación del autor. La palabra “nudo” significaba en italiano “vincolo”, que es una palabra parecida a “Vinci” que es el pueblito donde nació Leonardo. Ahí estaría la conexión.

¿Por qué sonríe la mona lisa o Gioconda?

Investigadores de las universidades de Sunderland y Sheffield han concluido que la enigmática sonrisa es un truco, una técnica posiblemente empleada por Da Vinci a la que han denominado "Sonrisa inalcanzable". "Como la sonrisa desaparece tan pronto como el espectador trata de atraparla, hemos llamado a esta ilusión óptica “sonrisa inalcanzable", explican los investigadores. El estudio repara en que la media sonrisa no acompaña al resto del gesto y las facciones de la modelo, que son serios, lo que consigue que parezca que el retrato aporta diferentes expresiones para el espectador. Para descubrir este efecto los investigadores compararon la Mona Lisa con un retrato anterior de Da Vinci, en el que se da una característica similar, y con otras pinturas, como el retrato de una niña del pintor Piero del Pollaiuolo. Los expertos realizaron además diversos experimentos con voluntarios y con impresiones de los cuadros, mostrándoselos a diferentes distancias y con ligeros desenfoques, pidiendo que dieran su opinión sobre la expresión de las modelos. Los voluntarios notaban cambios en la expresión cuando en la imagen sólo se veía nítidamente la boca, pero no cuando se veían el resto de los rasgos, pero se tapaba la boca

Las caras de Bélmez

Son un fenómeno considerado por los adeptos a la parapsicología como paranormal, que consistió en la aparición de pigmentaciones, identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa ubicada en Bélmez de la Moraleda, en el domicilio de la calle Real, número 5

Las Navas del marqués es un pequeño pueblo de Avila, que saltó al interés de España en el siglo pasado; allí había un convento semi derruido, y por las noches se oían ruidos, que se interpretó como que las animas hablaban, luego se supo era una lechuza que había anidado allí.

¿Dónde duermen las moscas?

Muchos insectos paralizan su actividad muy poco tiempo, pero no duermen como los humanos.

¿Existen los milagros?

En la religión católica un milagro es un hecho sensible, extraordinario y divino. Es decir, en él interviene dios o los dioses o santos. Como no resulta de la razón o la ciencia, sino de la religión y la fe. Es por ello por lo que es difícil decidir si Jesús resucitó a Lázaro o que a petición de su madre la virgen María, que le engendró a pesar de ser virgen, transformó el agua en vino en las bodas de Canaan. En nuestra sociedad, si el diagnóstico de la muerte se ha hecho bien, nadie resucita, ni cambia el agua en vino. Hay magos que nos hacen creer lo contrario, pero llevan truco.