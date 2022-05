Tras dos años marcados por la pandemia y las restricciones en los rodajes, nada parece haber cambiado para las grandes cadenas norteamericanas en abierto en el que era su principal escaparate para presentar las novedades en series de televisión para su próxima temporada. Seguimos como cuando la pandemia. Mayo es el mes de los upfronts, donde se presentan las grandes novedades y las renovaciones y cancelaciones. Este año hemos visto muy pocos trailers y con recelos por parte de algunas cadenas para que puedan verse fuera de su país. ¿Se imaginan a una gran empresa poniendo pegas para que alguien haga publicidad de sus productos gratis? Pues eso. Algunas cadenas han sacado un cheque en blanco renovando algunos de sus éxitos para dos años más, algo impensable hasta hace poco. Pero en tiempos de crisis se tiende a apostar por lo seguro y no arriesgar. Aparte de la competencia de los gigantes del streaming, parte de la culpa la tiene un mercado cada vez más convulso y cambiante que está poniendo la programación patas arriba. The CW busca nuevo dueño y la venta de la cadena ha supuesto la liquidación en la práctica del Arrowverso (nombre que reciben las series de la cadena basadas en los cómics DC). Fox ya pasó por su periodo de saldos tras ser adquirida por Disney, que también es la propietaria de la ABC, con lo que los estrenos de ambas están abocadas a integrar el catálogo de Disney Plus. Por su parte, la CBS está centrada en el lanzamiento de su propia plataforma, Paramount Plus, y guarda sus joyas de la corona para sus servicios de suscripción.

ABC

Muy pocas cancelaciones y renovaciones por doquier, La serie Anatomía de Grey se afianza como una de las grandes veteranas de la cadena, camino ya de llegar a los veinte años en antena, a pesar de que apenas queden ya actores del reparto original. Su spin off Estación 19 aguanta también en la brecha con otra entrega más, por lo que todo apunta a que los cimientos del universo creado por Shondaland siguen siendo sólidos. Los dramas médicos no pasan de moda y ahí sigue también The good Doctor con otra sexta temporada. Las dos únicas series canceladas por ABC eran estrenos del año anterior, mientras que la cadena se despide de la comedia racial Black-Ish cuyo final estaba ya programados desde el año pasado.

Renovadas: Anatomía de Grey (temporada 19), Aquellos maravillosos años (temporada 2), Big Sky (tercera temporada), A million Little Things (temporada 5); Abbott Elementary (temporada 2) The Conners (temporada 5); The Good Doctor (temporada 6); Home Economics (temporada 3); Estación 19 (temporada 6); The Rookie (temporada 5); The Goldbergs (temporada 10).

Canceladas/Terminadas: Queens (1 temporada); Promise Land (1 temporada); Black-Ish (termina en su octava temporada).

Estrenos:

Alaska: El principal reclamo de esta serie es el nombre de su protagonista, Hillary Swank. La actriz interpreta a una periodista caída en desgracia tras un traspiés profesional que inicia una nueva vida en Alaska. Una ubicación que nos hace preguntarnos si nos encontramos ante una serie con el tono de la mítica Doctor en Alaska, o si la historia irá por los derroteros de la trama policiaca de toda la vida.

Not Dead Yet: Comedia protagonizada por la protagonista de Jane the Viirgin, Gina Rodriguez. En esta historia interpreta a una mujer cuarentona cuya vida está patas arriba y que intenta remontar. Soltera, sin trabajo y sintiéndose cada vez más vieja, la protagonista afronta el reto de tratar de rehacer su vida. De ahí el título, no estoy muerta todavía.

The Rookie: Feds: Spin Off de unos de los procedimentales policiacos que más éxito han tenido en la cadena, The Rookie, gracias al carisma de su actor protagonista, Nathan Filliion. El actor hará de guía de presentación de los nuevos personajes para un título ambientado en la ciudad de Los Ángeles y con una agente del FBI como protagonista.

Avalon: Serie policiaca de la que apenas se conocen unos pocos detalles pero que confía todo a los nombres de sus responsables. David E. Kelley, que tantos momentos dulces ha dado a las plataformas en streaming (con Big Little Lies, Anatomía de un escándalo o Goliat) y Michael Connelly, creador literario de Bosch. La acción se sitúa en la pequeña oficina de un sheriff de una localidad que da título a la serie y situada la isla californiana de Santa Catalina.

NBC

Dos de las nuevas series anunciadas por la cadena son continuaciones de éxitos anteriores: Quantum Leap y Juzgado de guardia, Hasta Ley y Orden regresa once años después de su final en una nueva entrega que continuará con la trama como si no se hubieran marchado, acompañado por otras dos series derivadas de la franquicia. También permanecen todos los títulos derivados de la marca Chicago, mientras que La Brea parece haberse convertido en un nuevo pelotazo de ciencia ficción despreciado por la crítica y aclamado por el público. La cadena despidió este año a This is us, uno de sus mayores éxitos que está dando muy buen resultado en las plataformas donde se ha emitido.

Renovadas: Ley y Orden UVE (temporada 24); Ley y Orden (temporada 21); Ley y Orden Crimen Organizado (tercera temporada); Chicago Fire (temporada 10); Chicago Med (temporada 8) Chicago PD (temporada 7); New Amsterdam (temporada 6); The Blacklist (temporada 10); American Auto (temporada 2); Grand Crew (temporada 2); La Brea (temporada 2); Young Rock (temporada 3).

Canceladas/Terminadas: Endgame (1 temporada); Ordinary Joe (1 temporada); Kenan (temporada 2); Mister Major (temporada 2); This is Us (termina en su sexta temporada);

Estrenos

Lopez vs Lopez: Comedia familiar con sabor latino y protagonizado por un padre y su hija que deben trabajar en un común en un nuevo proyecto y hacer frente a traumas recientes y volver a conocerse.

Night Court: Juzgado de guardia vuelve. Una de las míticas telecomedias de los años 80 regresa a la pequeña pantalla con nuevos personajes, protagonizada por la hija del juez que protagonizó la serie original. Entre los protagonistas de aquel título que veremos de nuevo en esta nueva serie está John Larroquette, que volverá a interpretar al mismo personaje. Ante la falta de trailers, ponemos en el vídeo los créditos de la serie original.

Quantum Leap: Otro clásico que vuelve, en un momento situado treinta años después del final de la serie original. Un nuevo equipo deberá investigar los misterios tras la desaparición de Samuel Beckett y recrear el proyecto que puso en marcha en su día. Viajes en el tiempo y ciencia ficción en esta secuela que tratará de atrapar a nuevos fans y repescar a los seguidores del título antiguo. Ante la ausencia de trailers, repescamos los créditos de la serie original en este vídeo.

CBS

La cadena ha renovado muchas de sus series de más éxito por más de una temporada. Todas los títulos de las franquicias de NCIS y FBI siguen en antena, mientras que el nuevo relanzamiento de CSI Las Vegas continuará sin el mítico Grissom, tal y como ya se veía venir desde que se estrenaron los primeros episodios. La sorpresa ha venido con la cancelación del policiaco Magnum, que nos mostraba la versión más latina del personaje interpretado en los 80 por Tom Selleck, con cuatro temporadas a sus espaldas y unos estimables datos de audiencia. La continuidad de Young Sheldon, tampoco ha cogido de sorpresa a nadie, ya que el año pasado se anunció su renovación por hasta tres temporadas más.

Renovadas: Blue Bloods (temporada 13); Bob Loves Abishola (temporada 4); CSI Vefas (temporada 2); FBI (temporada 5); FBI International (temporada 2); FBI Most Wantd (temporada 3); Ghosts (temporada 2); NCIS (temporada 20); NCIS Hawaii (temporada 2); NCIS Los Angeles (temporada 14), The Neighborhood (temporada 5), SWAT (temporada 6) y The Equalizer (temporada 2); Young Sheldon (temporada 6),

Canceladas/Terminadas: Magnum (temporada 4), B Positive (temporada 2); Bull (terminada en la temporada 6); Good Sam (temporada 1); How We Roll (1 temporada); United States of AI (temporada 2).

Estrenos

East New York: Una mujer de raza negra se incorpora al mando de una comisaría del Este de Nueva York, una zona muy empobrecida y grandes bolsas de marginalidad. Allí tratará que sus subordinados la tomen en serio y poner en marcha proyectos creativos para tratar de regenerar el barrio.

Fire Country: Un joven convicto es condenado a trabajos comunitarios y colaborar en las labores de extinción de incendios en California. Una historia de redención donde un reparto formado por personas con pasado turbio colaborarán con los equipos de élite que luchan contra el devastador efecto del fuego. La serie está basada en las experiencias personales de su creador.

So Help Me Todd: Serie de abogados donde la oveja negra de la familia se ve obligado a trabajar para su madre, una prestigiosa abogada, para resolver sus casos. Marcia Gay Harden y Geena Davis son dos de las principales actrices que componen el reparto.

True Lies: Nueva versión de Mentiras Arriesgadas, aquella comedia de acción de los noventa dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. El conocido director junto a McG, responsable del reinicio cinematográfico durante los 90 de Los Ángeles de Charlie, apadrinan este proyecto con nuevos protagonistas enredados en una trama de espionaje a través de todo el mundo.

Fox

Continuidad tras los convulsos día en los que la cadena fue absorbida por el imperio Disney. Las principales series de animación de la casa, como Los Simpsons o Padre de Familia, ya habían sido renovadas para varias temporadas el año pasado, por lo que pocas novedades hay para ellas; mientras que todas las cancelaciones son de títulos que se estrenaron el año pasado. Mientras Ryan Murphy deshoja la margarita de si sigue o no en Netflix, dos series de su factoría siguen en la cadena con buenos resultados de audiencia, la franquicia 911.

Renovadas: 911 (temporada 6), 911 Lone Star (temporada 4); Call me Kat (temporada 3); The Great North (temporada 4); The Resident (temporada 6); Bobs Burguer (temporada 13); Los Simpsons (temporada 34), Padre de Familia (temporada 20); Cleaning Lady (temporada 2); Fantasy Island (temporada 2); y Wellcome to Flach (temporada 2).

Canceladas/Terminadas: The Big Leap (1 temporada); Our Kind of People (1 temporada); Pivoting (1 temporada).

A la espera: Duncanville; House Broken.

Estrenos:

Accused: Adaptación de una serie antología de la televisión británica, en la que cada semana tendremos a un nuevo acusado en el banquillo. Cómo llegó hasta allí, de qué delitos se le acusan y si realmente es culpable o inocente serán los misterios que se irán desvelando a medida que avance el episodio. Cada capítulo tendremos una historia diferente, al más puto estilo Alfred Hitchcock Presenta, y con un reparto de lujo. Michael Chilkis será el encargado de protagonizar el episodio piloto.

Monarch: En realidad esta serie tenía que haberse estrenado la temporada pasada. En los upfronts del año pasado solo se avanzó un cartel y pocos detalles más sobre su argumento, salvo que estaba basado en el mundo de la industria del country. Ahora ya sabemos que la serie está protagonizada por Susan Sarandon. La serie trata sobre un clan familiar que está en la cima de la industria del country pero su trono está a punto de tambalearse cuando secretos de su pasado están a punto de salir a la luz y hacer saltar todo por los aires.

Alert: Procedimental policiaco creado por John Eisendrath (The Blacklist) que todavía está cerrando el reparto de sus personajes principales y que verá la luz a comienzos del año que viene. ¿Le pasará lo mismo que con Monarch? La serie está protagonizada por el personaje de Nikki Parker, una mujer que decide ingresar en la unidad de desaparecidos de Los Ángeles tras la trágica desaparición de su hijo. Seis años después de incorporarse, su vida da un vuelco cuando llega su exmarido para decirle que su hijo podría estar vivo. Cada semana habrá un nuevo caso, mientras que el misterio principal se irá desvelando a medida que avance la temporada.

Grimsburg. Jon Hamm regresa a la pequeña después de Mad Men, pero en una serie de animación. El actor pone voz al protagonista de esta parodia del género detectivesco. La serie juega con la dualidad entre la vida personal y familiar de su protagonista, un detective capaz de resolver los misterios más indescifrables pero que apenas logra comprender lo que pasa por las cabezas de su familia y sus seres más queridos.

Krapopolis: La nueva serie de animación de Fox y de unos de los creadores de Rick & Morty y Community, Dan Harmond, en la que estará dedicado a parodiar a los dioses de la antigua Grecia. Una disfuncional familia de dioses, humanos y monstruos trata de gobernar una de las primeras ciudades del mundo sin destruirse entre sí.

The CW

El Canal Warner busca nuevo dueño y se vende al mejor postor. Mientras llega el nuevo jefe y decida qué planes tiene para su programación, son tiempos de incertidumbre. Es una de las cadenas que más series ha cancelado, mientras que apenas ha anunciado nuevos estrenos. Hasta la fecha casi todos sus títulos iban dirigidos hacia un público juvenil y habrá que ver si ésa es la línea en la que se mantendrán o emprenderán nuevos caminos. Los reboots de Embrujadas y de Dinastía han sido enterrados y tampoco se le ha dado ninguna oportunidad al renacimiento de Los 4400. El final parece haber llegado para otras sagas como Riverdale y Crónicas Vampíricas, con el final de la primera el próximo año tras la séptima temporada y la cancelación de Legacies. Uno de los signos que indica hasta qué punto no se sabe cuál es el camino que tomar es la limpieza que se ha hecho de los títulos de superhéroes que tenían en marcha, cuando el género está más de moda que nunca. Warner era el propietario de DC, la otra gran editorial norteamericana de cómics, y llevaba años antes que Disney haciendo sus adaptaciones televisivas de sus héroes enmascarados. El conjunto de series que las componían se llamaba arrowverso, ya que Arrow fue la primera en llegar. Tras las cancelaciones de Legends of Tomorrow, Batwoman y el final el año pasado de Supergirl, The Flash y Superman & Lois se quedan como series bandera de esta línea. Aunque parece que al corredor escarlata le quedan pocas carreras ya que disputar. Pero que no se asuste nadie, porque Gotham Knigths parece que será la heredera de la finiquitada Batwoman y el destino de Stargirl está por decidir.

Renovadas: All American (temporada 5); All American Homecoming (temporada 2); Riverdale (temporada 7, que será la última); Kung Fu (temporada 3); The Flash; Superman & Lois (temporada 3); Walker (temporada 3); Nancy Drew (temporada 4).

Canceladas/Terminadas: Los 4400 (1 temporada); Naomi (1 temporada); Embrujadas (temporada 4); Dinastía (temporada 5); Legacies (temporada 4); Roswell New Mexico (temporada 4); Into the Dark ( temporada 4); Legends of Tomorrow (temporada 7); Batwoman (temporada 3).

A la espera: Stargirl.

Estrenos

The Winchesters. No nos despedimos de la familia cazadora de monstruos. Tras quince temporadas en antena con Supernatural, los Winchester regresan en este nuevo título destinado a profundizar en los orígenes del clan. Jensen Ackles regresa como Dean Winchester, aunque su presencia en la serie será como narrador de una historia que profundizará en cómo se conocieron sus padres , su romance y su sacrificio para salvar al mundo de amenazas sobrenaturales.

Walker Independence. Precuela o spin off de la serie Walker, que actualmente emite la cadena. Tenemos a unos nuevos rangers en esta serie ambientada a finales del siglo XIX en el salvaje Oeste Norteamericano. La protagonista es Abby Walker que acaba metida en los rangers después de que su marido hubiera sido asesinado mientras viajaban al oeste para iniciar una nueva vida. En su búsqueda de la venganza, se establecerá en un pueblo llamado Independence donde acabará asumiendo la estrella de sheriff y se convertirá en una de las protectoras de la ciudad e iniciando la tradición familiar.

Gotham Knights. La cancelación de Batwoman no significa forzosamente el cierre de todos los argumentos abiertos en la serie. Su equipo de guionistas ha asumido este nuevo proyecto que transcurre en una Gotham donde Bruce Wayne ha sido asesinado. Dick Grayson, el primer Robin y actualmente Nightwing, asume la tarea de reunir a un nuevo equipo de justicieros para mantener limpias las calles de la ciudad más corrupta que han parido las viñetas. Una Gotham sin Batman ya era lo que nos estaba contando Batwoman.

Family Law: Otra de abogadas. Una letrada con problemas con el alcohol se enfrenta al drama de su inhabilitación profesional. Solo podrá ejercer bajo la suprevisión de otro veterano letrado que acceda a ser su mentor durante un año.

Professionals: Uno de esos títulos de acción que ha estado en barbecho durante un par de años como consecuencia de la pandemia, que cuenta con Tom Welling (Smallville), Brandan Fraser (La Momia) y la española Elena Anaya entre su reparto. Un especialista en seguridad es contratado por un multimillonario que teme que tras el accidente de un satélite que iba a lanzar al espacio puede haber un sabotaje.