Las polémicas palabras de Sofía Suescun en el programa 'Ya es mediodía' de Telecinco sobre las adopciones continúan levantando ampollas en redes sociales. Tanto es así que una multitud de usuarios han tachado sus declaraciones de racistas y repugnantes, y hasta la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha dado su opinión en su cuenta de Instagram.

Las declaraciones de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se produjeron mientras comentaban la polémica sobre el supuesto embarazo de Anabel Pantoja. Y, en concreto, Sofía Suescun aseguró que le gustaría adoptar "algún negrito": "Es mi sueño, no sé. Igual que los animales, criarlos no, sino ayudarlos".

Las controvertidas palabras han generado un gran revuelo en redes sociales y Mónica Oltra ha publicado en stories de Instagram una respuesta que ya se ha convertido en viral. La política de Compromís afirma estar "ojiplática" con sus declaraciones y le da una serie de premisas para que no diga "barbaridades" como que quiere "ayudar como si fuera a adoptar una mascota". No obstante, señala que quiere ser "empática" dado que está segura de que le mueven pensamientos positivos.

La influencer Sofía Suescun anuncia que quiere "adoptar un negrito, igual que con los animales" y la respuesta de Mónica Oltra te sorprenderá: pic.twitter.com/af3CLt8KuR — Jordi S. i Carbonell #PrimaveraValenciana (@srcarbonell) 24 de febrero de 2021

En primer lugar, Oltra le indica a la ganadora de 'GH' que "uno adopta a un hijo o una hija porque quiere ser madre" y que "no se eligen padres para niños sino una familia para ellos". "Esto no es el Corte Inglés, no va por colores, no están en un escaparate y el que más me gusta y es más bonico me lo llevo a mi casa", le recrimina la política.

"Ser madre es algo muy importante y te lo digo yo que soy adoptante. Te recomiendo un libro, 'Hijos del corazón', para que aunque te muevan buenos sentimientos, no digas barbaridades como que quieres ayudar como si fuera adoptar una mascota. No tiene nada que ver y los seres humanos tenemos dignidad desde que nacemos. Así que Sofía, querida, háztelo mirar", concluye la vicepresidenta de la Generalitat.