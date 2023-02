Durante las vacaciones, muchos turistas anhelan relajarse y disfrutar de momentos de ocio en lugares turísticos. Por lo general, los alojamientos que cuentan con piscinas son los más buscados, ya que brindan la oportunidad de refrescarse en un ambiente cómodo y agradable. Sin embargo, a veces, los diseñadores que construyen estos lugares no tienen en cuenta que la creatividad y la originalidad no siempre son bienvenidas, especialmente cuando se trata de formas inusuales y sorprendentes.

Recientemente, las redes sociales se han inundado con imágenes de una piscina que se asemeja a un pene. Este fenómeno viral ha atraído la atención de los turistas, quienes han compartido imágenes de otras piscinas que también tienen una forma similar en sus viajes por todo el mundo. Aunque algunos podrían pensar que esta reacción es exagerada, la realidad es que no es un caso aislado, ya que hay muchos establecimientos turísticos en todo el mundo que tienen piscinas con formas inesperadas y sorprendentes.

Piscina fálica en Benidorm

En España, concretamente en la ciudad turística de Benidorm, se ha hecho famosa una piscina de un complejo de apartamentos que tiene una forma muy peculiar. A simple vista, la piscina puede parecer normal, pero si se observa con detenimiento, tiene forma de pene. Este hecho ha sorprendido a muchos turistas que han compartido imágenes en las redes sociales y se ha convertido en un fenómeno viral. Aunque se desconoce si los diseñadores de este complejo pensaron en esta forma peculiar de la piscina, lo cierto es que los huéspedes de la habitación más alta del complejo podrían ser los que tengan la mejor vista y se den cuenta de esta curiosa peculiaridad.

En definitiva, el hecho de que una piscina tenga una forma fálica no tiene por qué ser un problema en sí mismo, pero la controversia que rodea a este tipo de diseño puede ser un problema para algunos turistas. Aunque no se puede negar que estas piscinas creativas y originales pueden atraer la atención de algunos, los diseñadores deberían ser conscientes de que no todo el mundo tiene los mismos gustos y que lo que puede resultar gracioso para algunos, puede ser ofensivo para otros.