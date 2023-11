Habrás visto películas de terror que te hayan provocado menos pavor que el visionado del nuevo villancico de Leticia Sabater, que se atreve a versionar el icónico "Last Christmas" de Wham!.

Como ya ocurriera con el tradicional posado veraniego en bikini de Ana Obregón, en España ahora se da por inaugurada oficialmente la Navidad cuando a finales de noviembre tiene a bien estrenar su engendro musical la inefable ¿cantante?.

Leticia Sabater ha sacado villancico. Ya es oficialmente Navidad. pic.twitter.com/VcNYkVbfz1 — Sonia Mangas (@Soniamangas) 27 de noviembre de 2023

Con un sonido que parece reproducido por un altavoz comprado en un bazar chino, un look que no firmaría ni la gogó de la discoteca más choni de España, una letra infumable, una base musical chusca y unos grafismos y efectos especiales made in Paint, el nuevo ¿trabajo? de Leticia Sabater tiene el mérito, eso sí, de superar en cutrez a sus "obras" anteriores.

He aquí la parte 2/2 del videoclip 👇🏻 pic.twitter.com/j9Z2j7VJuK — Sonia Mangas (@Soniamangas) November 27, 2023

Más de cuatro minutos de videoclip en los que da tiempo a que sea asesinada, resucite y vuelva a morir... En fin, un despropósito de pies a cabeza, pasando por esos abdominales suyos tan infames como todo lo que lleva el sello de la otrora presentadora infantil.

Su afán autoparódico no tiene límites. Nuestros ojos y nuestros tímpanos, sí.