"¿Puedo decir algo? Claro, claro...". Así es el prometedor inicio de un vídeo que está arrasando en internet y que tiene como escenario Alicante, tal como es fácilmente apreciable en la propia grabación. Este no es un detalle menor, ya que el lugar captado por la cámara se encuentra a escasos metros de la sede del PSPV-PSOE, punto de celebración habitual de unas protestas que han marcado la actualidad durante las últimas semanas y en las que participó el indiscutible protagonista de una pieza audiovisual que acumula miles de reacciones.

Así se puede comprobar en la publicación original, que lleva la firma de La Profe de Economía, responsable de difundir un vídeo que ha roto las fronteras de TikTok y que circula de forma descontrolada por los diversos lares de la jungla digital. La enorme repercusión que ha generado se debe a las declaraciones del integrante de la manifestación, que fue entrevistado por la propietaria del canal, que eso sí, no necesitó hacer ninguna pregunta. Se limitó a poner el micrófono como quien pone el vaso debajo del grifo, esperando que caiga el agua.

Y vaya que si cayó. Eso no era un chorro. Era una catarata de frases que ya son patrimonio de internet y la cultura pop, como las inolvidables "pim, pam, toma lacasitos", "la pistola se saca para disparar, el que la saca para enseñarla es un parguela" o "soy el guardián de las estrellas y el rey es mi padre". En este caso, el propio implicado parece que hasta era consciente de la magnitud que iban a alcanzar sus palabras: "¿Va a ser trending topic y esa mierda?", se le oye comentar antes de empezar su discurso. Toda una premonición de lo que estaba por llegar.

Comenzó de forma titubeante, con algún que otro "eh" que ensució su puesta en escena, pero el festival dialéctico no tardó en arrancar. "Aliento a la gente a que investiguen quién es el padrino de Perro Sánchez". Esa es la idea principal sobre la que construye su discurso, en el que él mismo se encarga de resolver el enigma planteado: "Es George Soros, para quien no lo sepa, igual no lo sabes tú, yo sí que lo sé y mucha gente lo sabe". El entrevistado parece querer dotar sus palabras de una seguridad que le comenzó a abandonar a medida que iba continuando su alegato.

"George Soros es un tío que la libra esterlina la dejó por los suelos haciéndose millonario", parece articular en esta parte más pantanosa del discurso, de la que eso sí, logró salir de manera impecable. En primer lugar, con un alarde de total sinceridad: "Llevo dos cervezas". Y en segundo, con una reiteración de la idea principal a la que aspiraría cualquier maestro de la oratoria: "Que investiguen quién es George Soros que es el padrino de Pedro Sánchez y todo lo que está pasando en España es gracias a George Soros. George Soros, padrino de Pedro Sánchez".