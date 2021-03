La Comunidad Valenciana afronta un puente de San José pasado por agua y marcado por una serie de restricciones para frenar una posible cuarta ola de la pandemia del coronavirus. Las nuevas limitaciones, enmarcadas dentro del plan de desescalada, entraron en vigor este lunes 15 de marzo en Alicante, Valencia y Castellón y se prologarán hasta el 12 de abril, festividad de Sant Vicent.

El Gobierno central y las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo en el último Consejo Interterritorial de Salud respecto a las restricciones para el puente y Semana Santa. Estas medidas servían de guía y podían ser modificadas por cada territorio siempre que se respeten los límites establecidos. Así, las comunidades autónomas estarán cerradas perimetralmente durante estas fechas, por lo que no se permite la entrada y salida de personas del territorio salvo desplazamientos adecuadamente justificados. Esta limitación está vigente desde el pasado 30 de octubre en la Comunidad Valenciana.

Cierre perimetral

Además del cierre perimetral autonómico, la Comunidad Valenciana mantiene en cuatro personas el límite de participantes en reuniones sociales y familiares en exteriores. No obstante, no se permiten este tipo de encuentros entre personas no convivientes en el interior de los domicilios.

El toque de queda en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón también continúa siendo el mismo que está en vigor desde hace meses: de 22.00 a 6.00 horas.

Bares y restaurantes

Respecto a la hostelería, las terrazas de los bares y los restaurantes de la Comunidad Valenciana han ampliado su aforo del 75% al 100% desde este lunes. También han reabierto el interior de los estos establecimientos con un aforo del 30% y respetando un cumplimiento estricto de las medidas de ventilación y climatización en espacios interiores. Se mantiene el horario de cierre a las 18 horas, así como el máximo de cuatro personas por mesa.