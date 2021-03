La Semana Santa de 2021 ya está aquí y son muchos los que están deseando la llegada de los días festivos para organizar algún plan. Y es que, después de la de 2020 en la que toda España estuvo confinada, muchos tienen ganas de reunirse con amigos y familiares en las terrazas de bares y restaurantes tras la flexibilización de las medidas por la tercera ola del coronavirus.

No obstante, las festividades serán muy diferentes este año debido a que el Obispado de Alicante-Orihuela, entre otros, han decidido cancelar las procesiones por la pandemia. Asimismo, es muy posible que muchas de las restricciones sigan vigentes en la Comunidad Valenciana durante estos días. Entre ellas se contempla el cierre perimetral de la autonomía para restringir la movilidad y el toque de queda a las 22 horas para evitar una cuarta ola del coronavirus.

Los días de pasión se viven de diferente manera en cada provincia y desde el comienzo de la cuaresma son muchas las citas que se suelen organizan, aunque para la mayoría la Semana Santa comienza con el domingo de Ramos, que este año es el 28 de marzo. Jueves Santo es el 1 de abril, aunque no será festivo en la gran mayoría de municipios de la Comunidad Valenciana. Así pues, no habrá macropuente de cinco días del jueves al viernes. No obstante, sí que se podrá disfrutar el festivo nacional del Viernes Santo (2 de abril) y el autonómico del Lunes de Pascua (5 de abril).

Festivos locales

Por su parte, sí que hay varios municipios que han optado por declarar festivo local el Jueves Santo para realizar el macropuente de cinco días. Por ejemplo, en la provincia de Alicante los municipios de Balones, Beneixama, Benijófar, San Fulgencio y La Vall de Laguar sí que han declarado festivo el 1 de abril.

Festivos tras la Semana Santa

Tras los días de Semana Santa quedan más oportunidades para disfrutar de algunas jornadas libres. Como festivos nacionales que caen entre semana quedan el martes 12 de octubre (Día de la Hispanidad), el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución) y el miércoles 8 de diciembre (Inmaculada Concepción). Entre los autonómicos en la Comunidad Valenciana estará el jueves 14 de junio (San Juan) ya que el 9 de octubre este año cae el sábado 9 de octubre.

A nivel local, en la ciudad de Alicante será festivo local el 15 de abril (Santa Saz) y el 23 de junio. En València el 12 de abril (San Vicente Ferrer) y en Castellón el 29 de junio (San Pedro).