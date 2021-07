PP: "Ni la hostelería ni los jóvenes son culpables, Puig no ha hecho su trabajo"

El PP muestra además su absoluto desacuerdo con la nueva "limitación de libertades" acordada por el Botànic.

"La hostelería y los jóvenes son los que más sufren el impacto del virus porque Puig no ha hecho su trabajo. No son los culpables sino víctimas de las chapuzas del Gobierno valenciano, que ha sido incapaz de avanzar en la prevención y siempre va a remolque", declara.

José Juan Zaplana indica asimismo que "volver a limitar las libertades de la gente sin ninguna evidencia científica, solo para tapar su desastrosa gestión, es lamentable".

Las medidas anunciadas por el jefe de Consell, Ximo Puig, las califica de "ridículas, y no están avaladas por ninguna evidencia científica ni ningún experto", insiste.

Abunda que "no se puede entender que el que la hostelería cierre media hora antes vaya a paralizar ningún tipo de virus. No hay diferencia entre cerrar a las 12.30 o a las 12 de la noche".

Y replica por otra parte que "no se entiende que se pueden hacer eventos de 3.000 o 2.000 personas, pero no te puedes juntar con tu familia a comer porque sois más de diez. Son medidas absurdas que no se basan en ningún tipo de evidencia ni están avaladas por ningún comité de expertos, que sabemos que no tiene, y que perjudican siempre a los mismos".

Propuestas

Lo que el portavoz popular propone a cambio, es que se refuercen los recursos en los centros de salud. "Lo que debería hacer Puig es reforzar la Atención Primaria"

Detalla Zaplana la necesidad de "hacer un esfuerzo en la realización de test y PCR en sectores poblacionales que ahora tienen un mayor impacto del virus, reforzar a los sanitarios, ampliar plantillas, aumentar la apertura de horarios de los centros de salud por la tarde, y ampliar la jornada de vacunación porque hay un 20% de vacunas en stock sin poner".

Recalca que estas medidas deberían bastar para contener el virus, "y dejar de hacer pagar los platos rotos de su gestión -por Puig-, a la hostelería y a los autónomos, que bastantes trabas les ha puesto ya en los últimos meses".

José Juan Zaplana concluye que "pedimos más seriedad en la gestión, y que no haga culpables de la mala gestión sanitaria que está llevando su gobierno a los jóvenes o a la hostelería”.