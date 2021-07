La patronal turística advierte de que el control de la pandemia es clave para salvar agosto

El levantamiento de las restricciones a los viajes -los británicos vacunados ya no tienen que pasar cuarentena en sus domicilios al regreso de las vacaciones pero sí dos PCR- ha tenido un efecto reactivador absoluto en el aeropuerto de Alicante-Elche/Miguel Hernández, que el lunes atendió a 62 vuelos programados con el Reino Unido, veinte con Londres, la cifra más alta desde marzo de 2020, cuando arrancaron las restricciones por el covid.

Unos cinco mil turistas ingleses aterrizaron o despegaron en una jornada en la que también se produjo el regreso de la compañía Jet2.com desde Manchester. Aerolínea propiedad del turoperador Jetholydays, que dejó de trabajar con la Costa Blanca en julio del año pasado pero que vuelve a hacerlo y esta semana tiene programados 14 vuelos.

Con todo, el «día de la libertad» (palabras de Boris Johnson) no se ha traducido, de momento, en una avalancha de reservas de los hoteles que, no obstante, miran con expectación la evolución. Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, subrayó, en este sentido, que ahora mismo el ambiente está frío y va a ser clave el control de la pandemia en las próximas dos semanas una vez que se han tomado medidas en toda España, donde la incidencia se ha disparado por encima de los 400 casos por cien mil habitantes. «Estamos expectantes porque de la evolución de la pandemia va a depender mucho que se pueda hablar de inicio de la desescalada en agosto con el turismo británico o, por el contrario, que haya hoteles que cierren al no salirles las cuentas con un 35% de ocupación.

Ahora mismo manejamos todos los escenarios, no se puede descartar ninguno», subrayó la secretaria general de la patronal. Ahora mismo, la Costa Blanca tiene abierta el 70% de la planta hotelera y el turismo nacional está amortiguando el descenso de la llegada de los visitantes británicos que se alojan en los hoteles. Británicos se ven, cada vez más, por el tirón que tiene una provincia con 70.000 residentes ingleses censados, y con otras tantas viviendas donde pernoctan propietarios, familiares y amigos.

En los hoteles, sin embargo, las reservas entran con cuentagotas y, sobre todo, para el otoño. Con todo, el lunes ya hubo vuelos con Londres, Manchester, Cardiff, Bristol, Eastmidlands, Belfast, Newcastle, Bournemouth, Leeds, y Liverpool. El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, apuntó, por su parte, que «las nuevas medidas de eliminación de restricciones a los viajeros británicos vacunados nos permite ver con esperanza el futuro».

Hoteles refugio

Por otro lado, Turisme y Hosbec, han puesto en marcha el programa «Hospitality Tourism», que cubre la estancia de los turistas alojados que contraigan el covid y deban guardar la cuarentena de diez días que exige Sanidad. No se puede retener contra su voluntad a los positivos, pero los hoteles están obligados a contar con espacios reservados y aislados para la cuarentena, o una alternativa de alojamiento. Si no, se enfrentan a una multa de hasta 100.000 euros, al producirse un posible caso de expulsión injustificada del cliente alojado.

Primera escala del crucero alemán Aida Perla

El crucero Aida Perla, de la naviera Aida Cruises, realizó el lunes su primera escala en el puerto de Alicante. El buque llegó de Palma de Mallorca, con 1.400 pasajeros a bordo, en su mayoría alemanes, y puso rumbo a Ibiza a las 22 horas. En esta primera escala se ha celebrado el tradicional intercambio de regalos entre la naviera y el puerto.