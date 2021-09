Web Família no funcionará hasta 5 días después del inicio de curso

Según se apunta, el cierre temporal se debe a una actualización que se realiza con motivo del nuevo curso pero es, precisamente porque son estas fechas tan señaladas, que es tan necesaria para que las familias puedan consultar a qué grupo pertenece un escolar, así como las primeras instrucciones que dé el centro para retomar las clases.

Las ampa recriminan totalmente que esta situación se dé en estas fechas, cuando la comunidad educativa descansa durante todo el mes de agosto. Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de ampa Gonzalo Anaya, considera que esto supone una «tremenda falta de previsión y terrible falta de respeto ante la situación actual y el esfuerzo que realiza toda la comunidad educativa».

Y es que, ante otro año escolar marcado —al menos en su inicio— por la covid, las ampas recuerdan la importancia de que funcionen los canales telemáticos para recibir las comunicaciones de los centros educativos. «No es posible que nadie haya tenido la previsión que el curso empieza ahora y que Web Família es esencial, es absolutamente inconcebible y un despropósito, las tareas de mantenimiento se podrían haber hecho en julio o hasta la última semana de agosto. Empieza el curso y Web Família es fundamental porque recibimos horarios, los grupos a los que pertenecen los niños, qué libros o materiales hacen falta, comunicaciones de los tutores, si hay entradas escalonadas...», recuerda Pacheco. «Es una falta de previsión descomunal que debería tener consecuencias, es un servicio absolutamente necesario, es un momento en el que no toca», añade el presidente de la confederación.

Además, destaca los esfuerzos que se hicieron los dos últimos cursos para que las familias se acostumbraran a esta vía de comunicación, ya que no pueden acceder a los centros como antes de la pandemia. «Ahora que todos teníamos asumido que esta es la vía de comunicación, no funciona, cuando los centros también hacen un esfuerzo siempre para que todo esté a tiempo». «Es una falta de respeto terrible a toda la comunidad educativa», añade.

Cargar la información del nuevo curso

Por su parte, la Conselleria de Educación recuerda que es la dirección general de Tecnologías y Comunicación de la Información (TIC) la que gestiona todas las plataformas y herramientas TIC del Consell y aseguran que Web Família «siempre cierra por estas fechas». El motivo, según detallan, es para que los centros «acaben de cargar toda la información del nuevo curso durante esta primera semana: grupos, horarios, tutores...».

Asimismo, las mismas fuentes añaden que las familias tienen a su disposición toda la información sobre el inicio del curso (horarios, libros de texto, comedor...) en la web de los centros.

Por su parte, en Hacienda explican que la web «se ha cerrado expresamente» para «no dar información incorrecta» y hasta que los colegios e institutos «actualicen todos los datos del nuevo curso».

No obstante, desde la Gonzalo Anaya apuntan que «cualquier respuesta que no sea decir que se arreglará lo más rápido posible es inaceptable y escurrir el bulto», además apuntan que todos los centros tienen una dirección, «pero no todos una web en condiciones»; y recuerdan que la protección de datos ya no permite colgar listados públicamente. Asimismo, señalan que con la covid no es recomendable acercarse a los centros a preguntar dudas, y tampoco ven bien «acribillar» a los centros con llamadas.

La que sí está funcionando sin problemas es el espacio aulasegura.es, que ya se puso en marcha Educación el año pasado para recordar las medidas que hay que respetar para una vuelta al cole segura, a pesar de la pandemia.