A estas alturas de la pandemia todos estamos familiarizados con los test de antígenos. Esta prueba que detecta si somos portadores del virus puede realizarse en casa comprando un test en una farmacia, o hacerse en un centro de salud u hospital.

Además, existen diversos tipos de test de antígenos: nasales o de saliva. El precio máximo de los test de antígenos quedó fijado por el Gobierno en 2,94 euros después de que estas Navidades se agotaran en las farmacias y su precio subiera de forma desorbitada.

Los test de antígenos se han convertido en una herramienta más para detectar el virus en casa, cuando aparecen los primeros síntomas de la infección. Es de suma importancia seguir correctamente y al pie de la letra las instrucciones que vienen en las cajas de estos productos para que el resultado del test sea el correcto, pero también lo es interpretarlo correctamente.

En ocasiones nos surgen dudas sobre si el test está marcando un positivo o no. O lo que es lo mismo, si el test está mostrando un positivo “tímido”, tal y como ha apodado a este tipo de rayitas borrosas la divulgadora científica Marián García, o lo que es lo mismo, Boticaria García.

Después de que le llegaran numerosas fotografías de seguidoras de Instagram que le preguntaban si esa fina rayita era un positivo, Boticaria García publicó un post en el que explicaba claramente cómo interpretar estos test.

Cómo leer correctamente un test de antígenos

En primer lugar hay que saber que el test de antígenos cuenta con dos marcadores o rayitas uno con una letra C y otro con la letra T. El de la C es del de la línea de Control e indica que el test se ha realizado correctamente. Si esta línea no aparece marcada y sí la de la T, o ninguna de las dos, el test no se ha hecho de forma adecuada.

¿Pero qué ocurre si la raya de la C aparece marcada y en la de la T, la que indica la presencia del virus, tiene una raya muy tenue, casi imperceptible? Pues tal y como explica Boticaría García si esta línea, aunque sea débil, aparece marcada es altamente probable que estés contagiado. Probablemente la línea sea tan tenue porque la carga viral todavía no es elevada. Es por ello que la farmacéutica recomienda volver a hacer el test al día siguiente para confirmar este positivo “tímido”. Mientras esto sucede la persona sospechosa de estar contagiada debe aislarse. Un truco también es mirar el test con un foco de luz por la parte de detrás y se verá más claramente la raya.