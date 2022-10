La Comunidad Valenciana decidió adelantarse a muchas otras autonomías y, desde el pasado 1 de octubre, la vacuna contra el virus del Papiloma Humano (VPH) ya es gratuita para todos los niños de 12 años y no solo para las niñas, que ya la tenían desde 2007. La medida (que solo está aprobada en la Comunidad Valenciana, en Cataluña o en Galicia) suponía una apuesta del nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, y respondía a una demanda largamente formulada por familias y pediatras para frenar de forma eficaz los nuevos casos de cáncer de cuello de útero por culpa del virus. Su puesta en marcha, sin embargo, está siendo discreta hasta el momento.

El motivo es que, aunque los pediatras están dispuestos a empezar ya a vacunar en estos tres meses a todos los niños nacidos en 2010 y que han cumplido o van a cumplir este 2022 los 12 años (tal como marca la orden de la Conselleria de Sanidad), en las neveras de los centros de salud no hay dosis extra suficientes para todos los adolescentes. Es la crítica que han lanzado varios profesionales y sociedades científicas de Pediatría tras comprobar que la medida arrancaba hace más de una semana pero sin una dotación de viales adecuada.

"Tenemos las vacunas que teníamos para las niñas, no más. Y hasta donde yo sé no hay todavía previsión de que vayan a venir más viales", explica Luis Blesa, pediatra en València y vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Mientras llega el refuerzo de dosis, a los profesionales les toca hacer "malabares". "¿Qué hago si me vienen a revisión dos hermanos gemelos chico y chica? ¿Se lo pongo a ella y a él no? ¿Se lo pongo a los dos a riesgo de quedarme sin dosis para la revisión de otro niño que le toque la revisión en noviembre?", se pregunta Blesa, que recuerda que son ellos los que dan la cara ante las familias "por encima de decisiones rápidas y de anuncios para quedar bien", lamenta.

De hecho, Blesa es uno de los especialistas que no está haciendo todavía captación activa, es decir, empezar a llamar a los niños que han cumplido doce años este año (empezando por los de enero), tal como marcaba el decreto de aprobación del calendario vacunal porque "aunque podemos ir trampeando con las dosis sobrantes, no habría para todos. No podemos empezar a llamar a niños", explica.

Esperar a que lleguen más vacunas

Son varios los centros de salud donde van a esperar a tener más reservas de viales para no quedarse sin vacunas para las niñas y generar así un problema mayor. "Cuando lleguen más vacunas, empezaremos a hacer captación activa porque aún están por llegar y podemos generar un problema por las prisas de la Conselleria de Sanidad por poner en marcha la medida sin tenerlo todo organizado", criticaba Eva Suárez, presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría y profesional en un centro de salud de Burriana. "No podemos hacer captación activa de todos los niños hasta que no nos lleguen dosis suficientes", explicaba.

En otras consultas de Pediatría, como en la de Valero Sebastián, también de la sociedad valenciana, sí están empezando a llamar pero con citas contadas. "Nosotros hemos ido citando a los primeros 10 o 12 niños pero sin llamar a todos porque tenemos que ir viendo si llegan más vacunas y guardando para las que teníamos ya comprometidas con las revisiones de las niñas", concede.

701 niños vacunados hasta ahora de 27.671

Y no son pocas las dosis "extra" que hacen falta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Comunidad Valenciana este año van a cumplir 12 años más niños que niñas: 27.671 varones frente a 25.750 chicas de la misma edad. Esto supone que además de los viales comprados y repartidos hasta ahora para la vacunación de las 25.000 niñas, los centros de salud deberían recibir de aquí a finales de año otras tantas dosis para los niños.

Los profesionales entienden que hasta que no arranque el año y se "normalice" el suministro con los laboratorios no se podrá hacer una vacunación completa de los nacidos en 2010, por lo que ésta se "arrastrará" hasta 2023 cuando se empiece a vacunar a todos los niños valencianos nacidos en 2011.

Por ahora, y según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, los centros de salud han podido citar ya y vacunar a 701 niños en toda la Comunidad Valenciana de los más de 27.600 a los que les toca. En cuanto a las chicas nacidas en 2010, han recibido ya la primera dosis 14.337 hasta ahora. Fuentes de la administración no han concretado si se ha realizado una compra extra de viales o cuándo se va a hacer esta suplementación de dosis pese a las preguntas realizadas por este diario.