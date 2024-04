ERC busca recuperar el pulso metropolitano para reducir la distancia con el PSC

En la última década, hubo un tiempo en que ERC flirteó con la idea de convertirse en el principal partido del Área Metropolitana de Barcelona en sustitución del PSC. Era una época en que el 'procés' cotizaba al alza y, mientras los republicanos surfeaban en un buen ciclo electoral, los socialistas acumulaban crisis internas. En las elecciones catalanas de 2017, ERC incluso logró quedar por delante del PSC en esta zona de Catalunya. Sin embargo, el partido de Oriol Junqueras nunca pudo acabar ejecutando el relevo y en las últimas convocatorias electorales los socialistas han ampliado su liderazgo en su feudo histórico. Pese a todo, ERC quiere volver a plantar batalla en el principal granero de votos de Catalunya. Este martes lo ha escenificado en un mitin en Santa Coloma de Gramenet.

Para recalcar la importancia del acto, han desplazado hasta esta ciudad de la ribera del Besòs a tres de sus principales caras. El president y candidato, Pere Aragonès, el líder del partido, Oriol Junqueras, y el líder en el Congreso, Gabriel Rufián. De hecho, Rufián también es el líder de la oposición municipal aquí desde las elecciones locales del año pasado. Debido a su proyección mediática, el partido le envió a competir con la alcaldesa socialista, Núria Parlon. Aquella operación fue un baño de realidad para ERC sobre su momento metropolitano actual: aunque Rufián logró mejorar algo los resultados del partido en la ciudad, Parlon revalidó sin problemas la mayoría absoluta.

Al encontrarse en 'territorio socialista' -en el Teatre Sagarra, con media entrada-, Aragonès ha dedicado una parte de su discurso a cargar con Pedro Sánchez por la "pantomima de cinco días" en los que se retiró a meditar sobre su continuidad. Frente a esta "política del espectáculo", ha contrapuesto una batería de medidas llevadas a cabo por su Govern. Ha citado la gratuidad del último curso de las guarderías, el límite a los precios del alquiler o la reversión de los recortes en los servicios públicos.

Aquí está la clave de lo que quiere transmitir el president en esta campaña en el área metropolitana y donde sea: que frente al "mesianismo" de Sánchez y Puigdemont está ERC para hablar de "propuestas" para mejorar el día a día de la gente. "La épica de la lucha cotidiana", lo ha definido él. Que cale este mensaje dependerá su éxito el 12-M. Junqueras lo ha planteado desde la vertiente histórica: ERC es ahora quien ha llevado la gratuidad a las guarderías, como ya fue quien abría escuelas públicas en tiempos de la Segunda República. "Somos persistentes en nuestros objetivos", ha dicho.

Pere Aragonès y Oriol Junqueras este martes en Santa Coloma de Gramenet. / QUIQUE GARCÍA / EFE

Las elecciones del 12 de mayo no serán, con toda probabilidad, los comicios en los que los republicanos logren el anhelado 'sorpasso' metropolitano al PSC, pero presentar batalla para tratar de reducir aquí la brecha con los socialistas puede resultar decisivo. De hecho, cualquier posibilidad de que Aragonès pueda retener la presidencia pasa por aguantar el tipo de la zona metropolitana y que no pase como en las últimas generales, cuando el PSC se alzó con el 37% de los votos y ERC se quedó en el 12%. Si en la última década ERC ha hecho un salto de calidad electoral es porque ha logrado ser un partido competitivo tanto en las zonas metropolitanas como en las rurales. Eso le permitía disputarle a Junts la victoria en el interior de Catalunya a la vez que se la disputaba al PSC en las zonas urbanas. Con este esquema es con el que lograron algunas victorias electorales -las generales y municipales de 2019- y la presidencia de la Generalitat en 2021.

El "sueño" de Rufián

La campaña de un partido tiene un protagonista principal, el candidato, pero también varios actores secundarios con un papel importante a la hora de remar para el objetivo común: lograr el mejor resultado posible. En sus primeros días de campaña, Esquerra ha colocado entre sus actores relevantes a su líder en el Congreso, Gabriel Rufián. Su misión, la que tuvo siempre encomendada en el partido, recabar votos allá donde el independentismo tiene teóricamente menos predicamento. Uno de estos lugares es el Área Metropolitana de Barcelona.

Fiel a su estilo de no dejar indiferente a nadie, Rufián ha llamado "tarotista" a Puigdemont y "sucursalista" a Illa y ha pedido una Catalunya donde se vote "a leones y leonas y no a hienas". Pero también ha dejado un mensaje en clave interna donde se ha visto el vínculo que desde hace años le une a Junqueras. Rufián le ha deseado a Aragonès "muchos años" de president, pero ha apostillado que su "sueño" es que Junqueras también sea presidente algún día. Este es un tema sensible en el partido, que ha decidido apostar por Aragonès como candidato este 12-M, pero que nunca ha descartado a Junqueras para el futuro. Un mal resultado el 12-M podría resucitar el debate. Que no lo haga dependerá, en parte, de aguantar en el área metropolitana.