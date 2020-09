De misterios e intrigas está repleta la historia del yacimiento arqueológico de la Alcudia donde hace hace más de 120 años apareció la Dama de Elche. Las idas y venidas del busto, el mismo momento del descubrimiento, el significado de la escultura o su datación han dado pie a muchas teorías y conforman un buen material para una novela, como bien sabe el director del yacimiento, el arqueólogo Alejandro Ramos Molina. «Todo lo que ha pasado en la Alcudia desde que mi familia entró en ella, y ahora con la Fundación, da mucho juego, puedes mezclar diferentes épocas y hay pequeños relatos que pueden ser grandes historias», afirma este ilicitano de 52 años.

Pero Ramos, pese a tener a su alcance material de primera mano, no ha optado por ese camino con su primer libro, ni siquiera por acercarse a la novela histórica, como ocurre con muchos colegas arqueólogos. Ramos es un voraz lector de novela negra y esta semana acaba de publicar Psychofisio, un libro de género, una historia policiaca, ambientada en Elche, una investigación criminal que tiene como protagonista a una mujer, toda una sorpresa para la gente con la que investiga, estudia y cava a pico y pala.

Todo empezó hace 17 años, cuando su segundo hijo nació con una lesión de médula e inició un periplo por médicos, fisoterapéutas y piscinas. En las largas esperas, tras constatar que con demasiada frecuencia olvidaba en casa el libro destinado a matar esos ratos, comenzó a plasmar unas ideas en una libretita que se convirtieron en una historia.

En periodos vacacionales fue avanzando y con el confinamiento por la pandemia la remató: «Le di el formato de novela, dentro de mi humilde capacidad de escritor de ficción y me puse en contacto con gente que había publicado, y hasta hoy».

Psychofisio está inspirada en hechos reales hasta que se abre una espiral de violencia. «El personaje real que me inspiró tenía todos los ingredientes para ser el protagonista de una novela negra. Trata sobre el mundo de la educación infantil, o la falta de educación infantil por parte de algunos padres y la manera en la que la quiere corregir una persona que ha tenido un trauma infantil y no es consciente de la realidad. Está ambientada en el mundo de la fisioterapia y los asesinatos son ficción», aclara.

La protagonista es una fisio que de pequeña sufrió una gran presión para que solo estudiara. De mayor trabaja con niños y su obsesión es que estén bien educados, «hasta el punto de que hace correcciones violentas con los padres y llega un momento en que todo se le escapa de las manos. Castiga a los padres, pierde la visión de la realidad, ella cree que actúa bien pero es una verdadera psicópata, es un personaje que no empatiza con los adultos, una persona con gran capacidad de trabajo, muy reconocida en la fisoterapia, con una empatía enorme con los niños, pero con los adultos no sabe», explica.

Ramos se confiesa fan total de los escritores noir escandinavos, con Jo Nesbø a la cabeza, al que admira por la descripción de la oscuridad de sus personajes y su estilo sintético y directo, también de Camilla Läckberg o Stieg Larsson, o de los españoles César Pérez Gellida y Juan Gómez-Jurado. «Son mis referentes -subraya-pero yo me crié con Thomas Harris y, aunque tenga muy poca producción, ya solo por el personaje de Hannibal Lecter, al que hay un guiño en mi libro, vale la pena». En Psychofisio también aparecen guiños a sus aficiones, como las harleys y el rugby, y algunos ambientes ilicitanos son fácilmente reconocibles.

En su cabeza ya ronda una continuación. «Digan lo que digan de este libro, creo que habrá un segundo. Yo parto de que solo me van a comprar mis amigos (se ríe), porque nunca lo hice con otra pretensión, me he divertido haciéndolo, me gusta y me llena, me complementa con la lectura. Yo soy lector de novela negra, salvo algunas dosis de novela histórica que me autoimpongo, que me viene bien para gestionar mi trabajo, porque me da una visión diferente a la lectura científica. Haber leído mucha novela negra me decidió a publicarlo, había que pasar el trance, la crítica y que los compañeros se cachondeen un poco». El libro se puede adquirir en Amazón en versión papel o kindle.