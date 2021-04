La Cinemateca del Mediterráneo, el programa de cine que la Fundación Mediterráneo desarrolla en el Aula de Cultura de Alicante, ha programado para esta tarde, a las 18.30 horas, el documental "Si me borrara el viento lo que yo canto", dirigido por David Trueba , sobre el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio. La entrada es de 2 euros.

La película, estrenada en 2020 pero no en Alicante, forma parte de la programación de este trimestre dedicada documentales sobre música y músicos.

La historia se sitúa en el año 1963, bajo la dictadura franquista, cuando dos estudiantes suecos viajaron a España para dar eco a los movimientos en favor de la democracia. Contactaron con un joven trovador universitario, Chicho Sánchez Ferlosio, y a la vuelta en Estocolmo fabricarían un disco con la grabación de sus canciones. Lo titularon como "Canciones de la Resistencia española" y ocultaron bajo el anonimato el nombre del cantante y el compositor. El disco se convirtió en un éxito inmediato en toda Escandinavia.

Este viernes, M Fest

Por otra parte, la Fundación Mediterráneo presenta este viernes, 30 de abril, un nuevo concierto doble del M Festival de Rock Mediterráneo con las actuaciones de Koko Jean And The Tonics (Barcelona) y los alicantinos The Empty Bottles. Los primeros proponen lo mejor de cuatro mundos musicalmente distintos en una sola bomba llena de soul, ritmo y groove que tiene como front-woman a Miss Koko-Jean Davis (ex The Excitements). Los segundos, creados con miembros de distintas bandas alicantinas de los años 90, beben de distintas fuentes clásicas como el blues clásico, el rock and roll, el soul y el hill country blues y, a lo largo de los últimos años, han llevado su potente directo por bares y salas de Alicante y provincia, labrándose una buena reputación a base de contundente blues-rock.