El Festival de Cine de Sant Joan anuncia su agenda de actividades

El Festival de Cine de Sant Joan d'Alacant ha actualizado la programación de la XXI edición, que se celebra del 8 al 15 de mayo de 2021 y que incluye diversas actividades además de la proyección de sus 28 cortometrajes a concurso, que se llevarán a cabo en el Auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan con reserva previa gratuita en su web.

Como aperitivo del certamen, este jueves se celebra un trivial por equipos sobre cultura cinematográfica y el viernes, una exposición de artilugios de ilusionismo del siglo XIX de la colección particular del cineasta Miguel Herrero Herrero. A su vez, una vez inaugurado el festival, el domingo se ofrece el tradicional concierto de música de cine a cargo de la Banda La Paz, dirigida por Joan Espinosa, y dedicada a Luis García Berlanga, a quien se rinde homenaje en el centenario de su nacimiento.

Además, habrá diversos talleres de manualidades y maquillaje, de cómo realizar cortometrajes con el móvil, o de interpretación de papeles de terror.

La programación completa es la siguiente:

JUEVES, 6 DE MAYO

18.00h TRIVIALACANT DE CINE en la cubierta de la Biblioteca Pública Sant Joan d’Alacant Amelia Asensi Bevià. Concurso de preguntas sobre cultura general cinematográfica y audiovisual. Aforo: 60 personas y grupos de 4-6 personas.

VIERNES, 7 DE MAYO

19:30h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN «ARTILUGIOS PARA ILUSIONAR» COLECCIÓN MIGUEL HERRERO HERRERO. OBJETOS DEL SIGLO XIX Y PRECURSORES DEL CINE en Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

19:30h. EXPOSICIÓN «ARTILUGIOS PARA ILUSIONAR» en Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant. Del 7 al 22 de mayo. De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

SÁBADO, 8 DE MAYO

19:00h. GALA DE APERTURA (+ corto inaugural) en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

Presentación del 21 Festival de Cine. Colaboran Maniquí Teatre y actúan el Cuarteto de Saxos de la Sociedad Musical La Paz y la Escuela de Danza y Teatro Musical Naracé. Proyección del cortometraje ganador del Goya, A LA CARA de Javier Marco.

DOMINGO, 9 DE MAYO

19:00h. CONCIERTO DE CINE en la Plaza Josep Carreras.

“Con humor, mucho mejor. Música optimista para tiempos difíciles”. Concierto de bandas sonoras en homenaje al centenario de Luis García Berlanga, a cargo de la Banda La Paz, dirigida por Joan Espinosa.

LUNES, 10 DE MAYO

19:00h. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

SESIÓN 1: VUELA de Carlos Gómez-Mira, EL MONSTRUO INVISIBLE de Guillermo Fesser y Javier Fesser, LAS PUERTAS DEL PARAÍSO de Lorenzo Pascasio, 26 de Ana Lambarri, LA CAÍDA DEL VENCEJO de Gonzalo Quincoces y DAR-DAR de Paul Urkijo.

MARTES 11 DE MAYO

19:00h. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

SESIÓN 2: ONE 2 ONE de Néstor Ruiz Medina, EL TIEMPO SE COME HASTA LOS DIAMANTES de Juan Lorenzo, EL CÓDIGO INTERIOR de Pau Subirós, OF HEARTS AND CASTLES de Rubén Navarro, LA HOGUERA de Carlos Saiz y MAD IN XPAIN de Coke Riobóo.

MIÉRCOLES, 12 DE MAYO

19:00h. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

SESIÓN 3: LA COLCHA Y LA MADRE de David Pérez Sañudo, EUROPA de Lucas Del Fresno, HERBERT de Adrià Expòsit, EL SABER PERDER de Marc Puig Biel y SINTRA III de Aitor Echeverría.

JUEVES, 13 DE MAYO

17.00-18.00h y de 18.30-19.30h (2 turnos) TALLER: ¡JUGUETES, CÁMARA, CARTÓN! en la Casa del Reloj (Centre de la Joventud). Taller de manualidades para niños/as de 6 a 10 años que imparte Karen Jaruffe (Cola de ratón design).

19:00h. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

SESIÓN 4: YO de Begoña Arostegui, COQUE de Miguel Angel Faura y Juanma Falcón, STANBROOK de Óscar Bernàcer, CHAVAL de Jaime Olías de Lima y EL AMOR AMENAZADO de Héctor Herce.

VIERNES, 14 DE MAYO

19:00h. PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

SESIÓN 5: PRESENTACIÓN y MAKING-OF ‘EL PORVENIR’ de Guillermo Alcalá-Santaella (Escuela de Cine UMH), MERCURY CORP. de Jesús García Guijarro, EL RUIDO SOLAR de Pablo Hernando, CLUB SILENCIO de Irene Albanell Mellado, HABITAT de Jaime A. Calachi y ASCENSO de Juanjo Giménez.

SÁBADO, 15 DE MAYO

10:00-13:00h (1ª sesión). TALLER “CORTO Y MÓVIL: CÓMO HACER UN CORTOMETRAJE CON TU MÓVIL” en la Casa del Reloj (Centre de Joventud) a cargo de José Carralero. A partir de 14 años.

Imprescindible traer móvil.

10:00-16:00h (1ª sesión con descanso para comer). TALLER “CURSO INTENSIVO DE INTERPRETAR TERROR” en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant. Imparte el director de cine Ángel Gómez (Voces, 2020).

11.30h. TALLER “MAQUILLAJE, MIRADAS DE CINE” en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant, impartido por Noelia Espinós.

Imprescindible traer espejo.

19:00h. GALA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS (+ corto de clausura)en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant.

Presentación a cargo de Maniquí Teatre. Actuación de la escuela de danza Naracé y acompañamiento del Cuarteto de Jazz del Aula de Música Moderna. Presentación y proyección del cortometraje ORQUESTA LOS BENGALAS de David Valero y la Escuela de Cine UMH.

DOMINGO, 16 DE MAYO

10:00-13:00h (2ª sesión). TALLER “CORTO Y MÓVIL: CÓMO HACER UN CORTOMETRAJE CON TU MÓVIL” en la Casa del Reloj (Centre de Joventud), a cargo de José Carralero. A partir de 14 años.

Imprescindible traer móvil.

10:00-19:00h (2ª sesión y descanso para comer). TALLER “CURSO INTENSIVO DE INTERPRETAR TERROR” en la Casa de Cultura de Sant Joan d´Alacant. Imparte el director de cine Ángel Gómez (Voces, 2020).