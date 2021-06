Sonia El Hakim López: «Ningún político español es capaz de capturar todas las miradas»

Analista, formadora y consultora de empresas, Sonia El Hakim (València, 1975) acaba de publicar Código no verbal, un compendio de conocimiento sobre este lenguaje en el que, dice, todos somos expertos. Mañana a las 10 horas ofrece un curso de liderazgo en el AC Hotel by Marriot de Alicante y después firmará libros.

Estar cara a cara con usted debe de ser como pasar un examen.

No, ¿por qué? Todos somos expertos. Yo tengo técnica, pero cualquiera delante de otra persona intenta averiguar cómo es, si recibe bien lo que le dice, si le gusta. Todos queremos averiguar cómo están los demás. Yo voy un poco más allá de la intuición, pero nada más.

¿Le basta una primera impresión para juzgar a una persona?

Creo que es al revés, que saber comunicación no verbal te vuelve más prudente a la hora de emitir juicios. Tomas conciencia de que necesitas analizar distintas variables y que un simple gesto en un momento dado puede ayudar, pero también puede no significar nada.

¿Los políticos son expertos o no?

Yo siempre me pregunto quién asesora al asesor, pero seguro que no es un experto en comunicación no verbal. No entiendes por qué son tan poco naturales y por qué tratan de aparentar ser quienes no son. Cada uno tenemos una forma de comportarnos, el problema es que muchas veces la clase política intenta aparentar tener unos rasgos a través de su comunicación no verbal que realmente no tienen. Y eso, o lo haces muy bien o sale mal, porque los gestos salen desacompasados respecto a la palabra, poco fluidos.

¿Pero en general lo hacen tan mal?

Si hablamos de políticos españoles, la verdad es que no son lo mejor, unos más que otros, pero ninguno es Obama y tampoco Trump, que sería el ejemplo de la falta de habilidad no verbal. Digamos que están en el término medio de la mediocridad. Ninguno ejerce un liderazgo carismático, ni tiene esa capacidad de capturar todas las miradas cuando entran y que todo el mundo quiera estar con ellos. Tendrán otras habilidades, pero en la comunicación no verbal no destaca ninguno.

Hábleme de Biden y Sánchez.

Fue un encuentro casual, al menos para Biden, que no está en la conversación y se ve en la orientación corporal, en la ausencia de contacto visual... Biden no tenía gran cosa ni que escuchar ni que decir a Pedro Sánchez. Otra cosa es si Sánchez lo tenía preparado o no, pero sí tenía más interés en conversar con Biden que a la inversa.

¿Y fuera de la política?

Es lo que más nos piden y lo que más analizo: políticos y asesinos (ríe).

O Rocío Carrasco...

También analicé los cuatro primeros capítulos y luego hice el seguimiento. Lo que puedo decir es que ella sí tiene la sensación de estar diciendo la verdad, sea o no cierto lo que dice.

¿Se puede expresar verbalmente algo y comunicar con el cuerpo lo contrario?

Sí. Es más fácil controlar lo que decimos que lo que hacemos. La palabra está sometida a un control más voluntario y es más fácil mentir con la palabra que con la comunicación no verbal. De todos modos, cuando hacemos análisis de credibilidad las dos partes se tienen en cuenta y al final es la suma de esos dos análisis lo que nos puede permitir ver si la persona es sincera o ha falseado algo.

¿La mascarilla disfraza nuestras emociones o no tanto?

Cuando la emoción es sincera se ve mucho mejor en la región ocular y esa no nos la han tapado. Sí es cierto que se ha perdido la sonrisa social, que es la de cortesía para la convivencia pacífica en sociedad. Si te cruzas a tu vecina, le sonríes y dices buenos días para ser amable. Esa sonrisa se ha perdido porque no se ven las comisuras y, en ese sentido, nos hemos vuelto un poquito más maleducados.