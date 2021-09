Dos alicantinos entran en las residencias de la Academia de Cine

Ambos forman parte de un reducido grupo de 20 personas que han sido seleccionadas en la tercera edición de Residencias de la Academia en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Diez mujeres y diez hombres, incluidos Marco y Tornero, cuyos proyectos llamaron la atención del comité de valoración entre las 691 solicitudes presentadas para participar en esta iniciativa.

«Los 20 proyectos seleccionados tratan sobre historias que no solo merecen ser contadas. Deben ser contadas. Porque el relato de hoy define nuestra historia de mañana. Por eso sus autores y autoras merecen todo nuestro apoyo. Son sus historias las que nos hacen saber quién somos», manifestó el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, cuando anunció los seleccionados en este programa que quiere «dignificar la profesión del guionista».

Javier Marco ya experimentó algo parecido en el programa de desarrollo de largometrajes La Incubadora, de la que surgió su primer largo, Josefina, que estrenará en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la sección de Nuevos Directores.

Esta vez acude a la residencia de la Academia de Cine con su segundo proyecto de largometraje tras haber ganado el Goya al mejor cortometraje de ficción con A la cara, un vis a vis entre una periodista y uno de sus haters en las redes sociales protagonizados por la alicantina Sonia Almarcha y Manolo Solo.

Ver qué ocurre después de ese cara a cara es el eje central de su nuevo proyecto de película, que desarrollará junto a un tutor o mentor, aún por determinar, papel que en anteriores ediciones han desarrollado directores como Fernando León de Aranoa, Isabel Coixet, Montxo Armendáriz, Fernando Colomo o Manuel Martín Cuenca.

«Está muy bien que haya una persona que entre de nuevas en tu historia y que al menos sirva para hacerte preguntas», indica Marco, quien apunta que la orientación profesional se encamina al tratamiento de la película al completo, «se empieza con el desarrollo del guion pero también hay parte de producción, master class de dirección de actores... El apoyo es para sacar adelante toda la película»

En el caso de A la cara, el proyecto de largometraje de Marco, escrito junto a Belén Sánchez-Arévalo, comienza con los 13 minutos del corto, «luego la periodista desaparece y la policía rastrea la última llamada de su móvil. Sigue siendo un drama con un toque de thriller», apunta el director. Al menos esta es su idea inicial, parecida al caso de Madre, de Rodrigo Sorogoyen , o de Cerdita, de Carlota Pereda, que parten de cortos exitosos, al igual que el suyo, que ya contó con el reconocimiento de la Academia.

«Nunca sabes si saldrá bien o mal, pero eso es lo bonito del cine», opina el alicantino afincado en Madrid, que tras competir en San Sebastián se dedicará de lleno a la residencia, que se realiza de forma presencial de lunes a viernes en la Academia de Cine.

El caso de Daniel Tornero, alicantino de 31 años, es diferente, ya que se trata de su ópera prima como director de largometrajes, tras una carrera labrada en el corto con títulos de su autoría como Malas hierbas, La última cena, Tres maneras de no matar a alguien, La chaqueta del botones o un día en la vida, pero también como ayudante de dirección en series como 30 monedas de Alex de la Iglesia en HBO, largometrajes como El que sabem, de Jordi Núñez, o en la campaña promocional para Netflix de 13 Reason Why, al igual que de ayudante de producción en películas como The invocation of Enver Simaku, de Marco Lledó.

Titulado en Dirección Cinematográfica en el Centro de Estudios Ciudad de la Luz y con formación en la dirección de actores, Tornero tiene entre manos el guion del largometraje Hasta que me muera, seleccionado por la SGAE para su taller de desarrollo de guion y en estos momentos prepara Saturno, el proyecto escogido por la Academia de Cine, que además está apadrinado por la productora alicantina Jaibo Films, creada por Adán Aliaga y Miguel Molina.