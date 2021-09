Arkano: "Concursar en 'Masterchef Celebrity' ha sacado cosas impensables en mí"

-¿Cómo ha sido su experiencia en la sexta edición del Masterchef Celebrity que se empezó a emitir el pasado lunes y de la que usted es uno de los concursantes?

Concursar en Masterchef Celebrity ha sido una de las experiencias más intensas de mi vida. Y me ha hecho sacar cosas que yo no había sacado antes en público. Cosas impensables en mí. Es un programa que te pone contra las cuerdas y saca de ti toda la complejidad que hay en tu persona porque el programa hace que salgan a la luz rasgos de tu carácter que ni tú mismo sabías que estaban allí. Pero tengo que reconocer que me lo he pasado muy bien. Ha habido un muy buen feeling con el resto de los concursantes y con todo el equipo en general y han sido unas vivencias muy estimulantes.

El rapero tiene que aprender a jugar, y el máximo enemigo de la improvisación es sobre todo el miedo

-¿Considera que ha sido esta su experiencia televisiva más importante hasta ahora?

-Bueno, yo ya había hecho varias cosas importantes tanto en radio y de tele. Y, precisamente, por eso no puedo decir que no haya sido importante mi labor para mostrar la cultura urbana en Ritmo urbano, o mi función de asesor de Melendi en 'La voz kids', ni tampoco mi trabajo en mi propio programa, Proyecto Arkano, en el que ayudo a seis jóvenes a canalizar sus miedos e inquietudes a través del rap. Por eso, teniendo en cuenta estas experiencias previas que había tenido en el ámbito audiovisual, cuando me propusieron lo de Masterchef me dije ‘bueno, tampoco creo que sea muy distinto a lo que he estado haciendo hasta ahora’. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando entras ahí es como meterte en un videojuego. La cocina se convierte en la parte principal de tu vida. Y es una experiencia muy intensa que no se puede comparar con nada.

-Tiene previsto sacar un nuevo disco en breve. ¿Va a haber alguna novedad con respecto a lo que ha hecho hasta ahora?

-En noviembre saldrá el primer single y el disco a principios de 2022. Se trata de un disco que está prácticamente escrito en la pandemia. Realmente, no se puede definir en un único sonido, sino que he hecho lo que es característico en mi carrera y lo que llevo haciendo todos estos años, que es hacer lo que me apetece en cada momento. Entonces, cuando escuches el disco vas a viajar por lugares a nivel conceptual como visual muy distintos. No me cierro a un único sonido.

-Usted ha ganado numerosos premios como freestyle. Y tiene el récord de haber estando rapeando durante 24 horas sin parar ¿Qué hay que tener para dominar bien este estilo?

-Sobre todo, aprender a jugar. El máximo enemigo de la improvisación es el miedo. Entonces, si eres capaz de tomarte esto como un juego, como un niño que sale al patio a jugar, saldrás ganando. Si te quitas todo el miedo que puedas tener, es cuando realmente van a salir las mejores improvisaciones. Entonces, yo creo que en el trabajo del freestyle, obviamente tiene que haber técnica, tiene que haber practicado, tiene que tener una base, pero es más a nivel emocional que a nivel de preparación. El conseguir esa liberación para decir ‘ostras, estoy conectado y, la verdad, puedo tener ese influjo de creatividad constante’.

No se le puede obligar a los artistas a tener ningún tipo de responsabilidad social por sus letras

-Usted ha confesado que le hicieron bullying y gracias a esta música pudo salir adelante.

-Claro. El rap fue una herramienta que me hizo comprender que tenía derecho a ser escuchado. Fue la primera vez que pude sacar todo lo que tenía dentro sin ningún tipo de miedo. Simplemente diciendo ‘esto soy yo’ y en el momento en que la gente lo empieza a escuchar y a valorar, piensas que sí, que tengo mi lugar en el mundo, que puedo decir cosas que pueden ser escuchadas e incluso pueden generar un cambio.

-También ha encabezado la lucha contra la homofobia y el machismo en el rap español. ¿Qué le parece la polémica con C. Tangana y sus letras o con la ideología política de Valtonyc?

-Yo creo que no se le puede obligar a los artistas a tener ningún tipo de responsabilidad social. Cada uno tiene que elegir realmente el camino que quiere seguir y los mensajes que tiene que transmitir. Pero no podemos tener un marco cerrado de cómo debe ser un artista, qué línea moral debe seguir un artista, porque entonces nos estamos cargando la parte esencial del arte que es la libertad.

-¿Cree que no se pueden criticar los textos de un músico porque esas letras pueden llevar a una interpretación errónea?

-Claro, porque luego está que el artista tiene una cosa en la cabeza, que lo que transmite es otra cosa distinta, y de ahí a lo que recibe cada uno en su cabeza se genera otra cosa diferente por cada uno de los oyentes que están consumiendo esa obra. Por eso mismo, uno de los grandes problemas es el intentar caer siempre en verdades objetivas o universales, en querer que estas existan cuando realmente, la mayor parte de las cosas que vivimos, son interpretaciones.

El mejor letrista que ha tenido el rap español es Ozelot y me parece brutal lo que nos ha legado

-¿Existe algún músico actual que le llame la atención particularmente?

-Hay un rapero que no es muy conocido, y que tendría que serlo mucho más, pero que lamentablemente falleció hace relativamente poco. Se llama Ozelot, es de Granada y es para mí el mejor letrista que ha tenido el rap en español con diferencia, pero no ha tenido el reconocimiento que se ha merecido. Pero, poco a poco, entre todos los que estamos metidos en este mundo, estamos intentando difundir su obra para que la gente lo conozca porque me parece brutal lo que nos ha dejado a nivel artístico. Es un auténtico tesoro.