El MACA presentará a la ciudad la colección Jenkins-Romero con una exposición de 70 obras

Decidieron donar parte de su colección de arte contemporáneo al MACA «como un acto de responsabilidad hacia la cultura y la ciudad de Alicante». Con esa convicción, los coleccionistas Michael Jenkins y Javier Romero trabajan ya en la propuesta para presentar este fondo en el museo alicantino. Será con una exposición, para dejar claro que su objetivo es el disfrute de los ciudadanos, en la que se va a ver representada la esencia de la colección que consta de 291 piezas realizadas por 155 artistas, valoradas en 2 millones de euros.

Antes de que acabe este mes llegarán a Alicante las obras procedentes de Nueva York, ciudad de residencia de las dos coleccionistas, que el pasado mes de abril hicieron pública su intención de realizar esta donación al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Los propios Jenkins, estadounidense, y Romero, alicantino, son los artífices de la primera propuesta para dar a conocer la colección, trabajo que están realizando con la conservadora de las colecciones municipales, Rosa M. Castells, para dar forma a esta muestra de presentación que constará de unas 70 piezas de 45 artistas. «Será la exposición de presentación de la colección, que dará idea de la variedad de artistas, nacionalidades, generaciones, lenguajes, estilos, técnicas y género, ya que casi la mitad de los artistas seleccionados son mujeres», afirma Castells.

Esta exposición ocupará la sala temporal del museo y se inaugurará a finales del mes de febrero -se espera que con la presencia de los donantes, si las circunstancias lo permiten-, como primer acercamiento a la ciudad de este fondo, que incluye trabajos de reconocidos artistas contemporáneos, algunos de ellos poco representados en museos. En esta primera selección se mostrarán obras de Andy Warhol, Louise Bourgeois, Sheila Hick, Josep Boix o Cara Walker, entre otros nombres de prestigio internacional, además de piezas de creadores alicantinos que también se encuentran en la colección.

En principio, cuando las piezas lleguen a Alicante -el transporte se sacó a licitación por 80.000 euros-, algo más tarde de lo previsto debido a la crisis sanitaria y a la crisis de transporte, quedarán depositadas en el MACA. «La colección se quedará aquí porque tenemos que inventariarla, fotografiarla y preparar la exposición; de momento no se va a mover de aquí», asegura la conservadora del museo.

Con esta colección, el MACA «se convertirá en un lugar propicio para reflexionar sobre el mundo contemporáneo a través de la mirada de los artistas. Además será un espacio con piezas de artistas que no tienen otros museos». Supone, además, «sin duda» un salto «cualitativo y cuantitativo importante» para el museo. «Es lo que permitirá multiplicar la mirada, abrir perspectivas, tratar temas que hasta ahora no se han tratado porque las obras no lo permitían. Desde los micromachismos, la homosexualidad, la acción política o el feminismo hasta la sostenibilidad, la emergencia climática… temas relacionados con la actualidad».

Almacén para obras

La colección Jenkins-Romero se depositará en el MACA cuando llegue y, en principio, allí permanecerá documentada y almacenada para su conservación y también exhibición.

El concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa, que conoció a los coleccionistas el pasado verano cuando se desplazaron a Alicante para visitar el museo, destaca que finalmente será en València donde su departamento tendrá el almacén para guardar obras del museo hasta que se realice la ampliación, ante la imposibilidad de albergar todas sus colecciones.

En este sentido, puntualiza que será «para almacenar obras del MACA, no para la colección Jenkins-Romero». Ahora lo importante es la exposición, afirma, «que es lo mínimo que podemos hacer hasta darle el espacio que merece el esfuerzo que han hecho ellos y los artistas».

Un presupuesto inferior de partida para la galería

El MACA cuenta para 2022 con un presupuesto inicial de 154.233 euros, lo que supone 47.266 menos que el año pasado. Eso es, en principio, el montante del que dispondrá el museo, aunque «no significa que sea el total, ya que durante el año se van haciendo ampliaciones y el MACA contará con la asignación económica necesaria». Igual pasa con la consignación presupuestaria para Cultura en total, que se ha visto rebajado en un 15,81%. «También se irá ampliando con modificaciones de presupuesto para las diferentes áreas según sus necesidades».

Respecto a la ampliación del MACA, se han consignado 400.000 euros para la redacción del proyecto, que se sacará a licitación. «Es un proyecto importante que requiere actuaciones complicadas», destaca.