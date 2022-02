Colonia Requena se convierte en Afganistán

En los últimos años, el barrio de Colonia Requena ha servido de escenario de varias películas, como "Criando Ratas", de Carlos Salado, o el corto "La maldita primavera", de Rafa Arjones. Mañana, sin embargo, las calles Cuarzo o la Plata, entre otras, traspasarán fronteras y se convertirán en callejuelas de una ciudad afgana donde se filmarán escenas para la película estadounidense "The interpreter", que el director Guy Ritchie rueda desde enero en diversos escenarios de la provincia de Alicante y cuya producción se alargará hasta el próximo mes de abril.

A Colonia Requena no llegará su protagonista, Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain", "Animales nocturnos", "Spider-Man: lejos de casa"), que sí se ha dejado ver en Novelda, ni tampoco su doble, pero el director de "Rocknrolla" o "Snatch: cerdos y diamantes" sí instalará mañana su set de rodaje en Colonia Requena, según indicaron ayer desde la producción, que solo avanzaron que participarán unas 70 u 80 personas y no se grabará ninguna escena de acción sino "de conversación".

La película, una producción de 55 millones de dólares que mueve un equipo de más de un centenar de personas, narra la amistad entre militares estadounidenses y el intérprete que les ayuda en su labor, en una historia inspirada en la retirada de las tropas americanas de Afganistán.

En Alicante será un solo día de rodaje, pero el equipo de la película lleva desde el lunes instalado para ambientar dos calles que simulan una ciudad afgana, con un mercadillo inventado al aire libre donde se venden desde frutas hasta lámparas, ollas o neumáticos.

Los locales de las calles implicadas quedarán cerrados por un día, y el atrezzo está cambiando los letreros de los comercios para que se lean en árabe, aunque algunos de ellos ya lo están en este barrio, con gran parte de sus vecinos inmigrantes. El dueño marroquí de un comercio en la calle Cuarzo dice no saber qué dice el letrero que le han puesto en la fachada de su establecimiento, convertida en frutería, "que será en la lengua que hablan allí, pero yo no lo entiendo", aclara.

Colonia Requena es el barrio con mayores tasas de población extranjera en Alicante. Según los últimos datos de 2020, cuenta con un 50,7% de extranjeros censados, cuando la media en Alicante es del 17%, y acoge a 57 nacionalidades diferentes.

Alrededor de 600 euros, apuntan algunos vecinos, les paga la producción por cerrar un día su local. "Lo comido por lo servido", señalan satisfechos, "y tenemos un día libre". Solo uno de los bares, el del Betis, sí servirá para rodar escenas en su interior como si fuera lo que es, un lugar donde comen los intérpretes que actuarán mañana, y ese se ha alquilado por cuatro días, explican.

Los habitantes de Colonia Requena se sienten implicados en la película desde que se realizaran varios casting en el barrio, al igual que en Virgen del Remedio. Ramón Díaz Durán, de 32 años y ahora en el paro, es uno de los que se presentó al casting para salir de extra, pero se le rompió el móvil y no ha podido trabajar en la película todavía. "Ahora me han dicho que me van a hacer pruebas de vestuario el día 23. No sé de qué haría, si de talibán o de qué, pero me da lo mismo. Antes tenía la barba más larga, pero me la he cortado un poco, aunque me dijeron que mejor no me la cortara", señala este joven de tez morena, que añade que le preguntaron si sabía manejar armas y el contestó: "Pues claro". "A ver si me dan una metralleta o un bazoka", bromea el aspirante a figurante, que señala que si le seleccionan "me pagan 50 euros por nueve horas y si es por más tiempo, 90 euros".

El casting se hizo en diciembre en el bar El Loro, del presidente de la asociación de vecinos, Antonio Colomina, quien señala que de ahí escogieron a medio centenar de figurantes. "Enseguida nos volcamos con ellos porque está muy bien que se vea movimiento en el barrio, incluso ellos han limpiado las calles y algunas fachadas, con sus propios trabajadores", destaca. En la terraza, algunos clientes no saben de qué va la película y otros se plantean si habrá caballos, o escenas de guerra y hasta Coral, vendedora de sábanas ambulante, pregunta a Colomina si le dejarán quedarse en una esquina con su carrito para, de paso, hacer alguna venta.