La película protagonizada por Jake Gyllenhaal graba sus escenas de guerra en Novelda

"The Interpreter", un thriller inspirado en la evacuación de las tropas estadounidense de Afganistán que se está grabando en diversos puntos de la provincia de Alicante, ha cambiado esta semana de escenario de rodaje trasladándose de Sax a Novelda. El filme que protagoniza el actor estadounidente Jake Gyllenhaal y dirige el británico Guy Ritchie también ha incorporado estos días al elenco de actores al neozelandés Antony Starr, conocido por haber interpretado a Jethro y Van West en Outrageous Fortune, a Lucas Hood en la serie Bansheey más recientemente a Homelander en The Boys: El Patriota en España.

55 millones de dólares

Una producción de 55 millones de dólares para un amplio equipo, compuesto por un centenar de personas entre técnicos, cámaras, intérpretes, especialistas, maquilladores, asesores, miembros de seguridad y producción, que se ha trasladado ahora desde el campamento base de Petrer hasta Novelda con sus más de sesenta vehículos. Durante los últimos días se han grabado varias escenas de acción en un camino de tierra situado junto al cauce del río Vinalopó. Exactamente a las faldas del emblemático santuario de Santa María Magdalena y en las proximidades del Paraje Natural Municipal de los Clots de la Sal y la Sierra de La Mola. El paisaje árido y las formaciones montañosas del entorno se asemejan perfectamente a algunas regiones de Afganistán.

Secretismo

La zona elegida para las escenas más bélicas de la producción cinematográfica de Hollywood se encuentra en un lugar recóndito y alejado del casco urbano, lo que les ha permitido rodar con un gran secretismo acotando un amplio perímetro para evitar el paso de vehículos y personas y la presencia de curiosos. Algo de lo que se han cargado con especial celo por el equipo de vigilantes de seguridad contratado por la productora contando también con el apoyo de la Policía Local de Novelda. Todo ello ha llevado a la productora Nogal Film a elegir esta zona para realizar algunas de las escenas de mayor carga bélica. De hecho se han utilizado más de 60 armas de guerra y 12 vehículos de combate simulando una emboscada de los talibanes. También se ha rodado el registro de un camión en el que se ocultaba el protagonista y que acaba con un enfrentamiento a tiros con un convoy de talibanes, siendo los cadáveres lanzados al Vinalopó.

Analítica del río y medidas anticovid

A modo de curiosidad cabe señalar que unos días antes de grabar la escena se analizó incluso el agua por si estuviera contaminada y pudiera generar algún problema de salud a los extras que acaban en el río. En la zona se ha podido ver durante estos días al director Guy Ritchie, que ha estado muy atento a todos los detalles de la filmación mientras daba indicaciones a extras, especialistas y actores. Especialmente al protagonista Jake Gyllenhaal y al actor que encarna el papel de intérprete. Durante la grabación Ritchie mostró mucho interés en el castillo de Novelda que destaca sobre el cerro de La Mola. Le fascinó la torre triangular, la única que se conserva con tres picos en España. Una construcción que, curiosamente, es de origen almohade y fue construido en el siglo XII sobre una antigua fortificación romana. Durante los ensayos previos todo el personal ha llevado la mascarilla cuidando estrictamente las medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios de covid-19. Incluso hay un equipo sanitario encargado de realizar test de antígenos diarios al centenar de personas que trabajan en la película.

Argumento

Basada en los testimonios de varios soldados, "The Interpreter" cuenta la historia del sargento John Kinley cuya patrulla sufrió una emboscada en Afganistán. En el ataque solo sobreviven él y su traductor Ahmed, que arriesga su vida para salvarlo. Pero al regresar a EE UU el sargento John Kinley se entera de que Ahmed y su familia no recibieron el pasaje para ser evacuados de Afganistán. Decide entonces regresar a la zona de combate arriegando su vida para rescatar al traductor y a su familia de una muerte segura tras hacerse los talibanes con el poder. Como ya adelantó este diario, el pasado 2 de febrero el equipo de "The Interpreter" montó su campamento de grabación en las inmediaciones del castillo de Sax. Concretamente en el llamado Camino del Coso donde hay antiguos corrales y pinadas sobre un terreno árido que puede asemejarse perfectamente a algunos paisajes de Afganistán. Tres días después el rodaje en esta zona se dio por finalizado y ahora se retoma en Novelda, donde el equipo ha estado seis días de preparativos y dos de rodaje: lunes y martes.

Actor principal

Jake Gyllenhaal saltó al estrellato en Hollywood tras participar en películas como Brokeback Mountain, Proof, Jarhead y Spiderman: Lejos de casa mientras el director Guy Ritchie, exmarido de la cantante Madonna, ha sido el autor de filmes como Sherlock Holmes, Aladdin y Rey Artur: La leyenda de Excalibur. Aunque el contenido de la película se ha blindado y no se ofrece ningún tipo de información -algo habitual en estos casos- sí ha trascendido que Gyllenhaal interpreta el papel del sargento John Kinley, quien en su último período de servicio en Afganistán se asocia con el traductor local Ahmed para inspeccionar la región. Al parecer el director de la cinta se sintió inspirado a contar esta historia después de diversas conversaciones con los soldados y con los traductores que arriesgan sus vidas para ayudarlos durante los conflictos bélicos. La película la producirá STXfilms y tanto MGM como Amazon han llegado a un acuerdo para distribuirla en Norteamérica y en el resto de países.

La provincia interesa a Hollywood

Como ya se publicó, una delegación internacional de técnicos de cine de varios países visitó hace tres meses Petrer, Villena y Sax interesados en conocer exteriores y localizaciones destinadas al rodaje de grandes producciones. En "The Interpreter" el campamento base se ha instalado en Petrer, junto al campo de fútbol de El Barxell, mientras en la localidad de Monforte del Cid se encuentra el campamento logístico donde se preparan los vehículos, el atrezzo y los efectos especiales del rodaje. Fruto de ese contacto es la grabación de esta primera gran producción que tiene por escenario la provincia de Alicante.