Lisl Steiner: «Hago fotos por intuición, me inspira la improvisación»

Fotoperiodista en la segunda mitad del siglo XX, que ha inmortalizado las botas de Fidel Castro, el entierro de Martin Luther King o la conmoción por el asesinato de Kennedy, la estadounidense de origen austriaco Lisl Steiner (Viena, 1927) ha viajado de Nueva York a Alicante para inaugurar en el MUA y en el marco de PhotoAlicante una exposición con algunas de sus imágenes más conocidas y otra serie sobre la infancia en América, un proyecto que inició en 1959 y que sigue abierto. "En cuanto veo a un niño, flash", bromea la fotógrafa, que a sus 94 años reconoce haber hecho "miles de fotos" pero es incapaz de quedarse solo con una: "Son como mis hijos, todas han tenido el mismo impacto".

Emigrada a Argentina desde Viena cuando era niña con su familia, se trasladó después a Estados Unidos e inició su camino en la fotografía tras probar las artes y el cine documental con sus primeras fotos en la revista Life. "Cuando yo empecé, el general Aramburu era presidente de Argentina, que un día se fue a Uhsuaia y yo le seguí en un pequeño avión. Cuando llegué, le fotografié pescando y Life creyó que eso era historia. Luego le asesinaron", relata la fotoperiodista, que ha publicado sus imágenes en medios como Time, Newsweek o The New York Times.

Por su cámara han pasado Andy Warhol, Jorge Luis Borges, Pelé, Louis Armstrong, Leonard Bernstein, Nat King Cole o Duke Ellington, entre otros muchos, o presidentes como Kissinger, Nixon, Kennedy, Castro, Perón o Alfonsín, que ella sintetiza en "la gente que se ha movido en los últimos cincuenta años o más". Con 94 años afirma: "No lo he visto todo , pero casi todo. Estoy realmente orgullosa de lo que me ha sucedido y de lo que he hecho"

La exposición "The intuitive lens of Lisl Steiner" llega de la mano del Museo de Arte Contemporáneo de Doral de Miami y Steiner es la estrella de PhotoAlicante, algo que le parece "fantástico porque me gusta mucho hablar con la gente joven". A ellos les dirá que es "autodidacta" y que le inspira "la improvisación. Hago fotos por intuición, no pienso, no construyo. Sucede algo, y ahí estoy", explica, tras considerarse "una humilde fotógrafa que ha tenido el entusiasmo de moverse y de hacer la crónica de lo que sucede alrededor. Ahora todo es mucho más rápido y más superficial, todo es en un segundo, todo el mundo habla rápido y no se entiende".

Ella sigue haciendo fotos "con las Leicas y con el iphone... es tan divertido", asegura la fotógrafa, que también tiene perfil en Instagram, "con más de mil fotos, porque fotografío todo, hago muchos autorretratos y fotografío a todo el mundo que llega a mi puerta", pero admite que, como el resto del mundo, "todos somos esclavos de esta máquina".

Sobre si se siente reconocida como fotógrafa frente a los nombres masculinos de la fotografía, a Steiner no parece importarle y responde que Ingrid Rockefeller lleva once años haciendo un documental sobre su vida y obra. "Y yo le digo: date prisa que soy como una planta, que si no tengo agua me voy a morir, o bromeo diciéndole qué no sé que me voy a poner para ir por la alfombra roja cuándo nos den el Óscar", comenta. "A mi edad empiezan a fallar cosas, pero lo importante es que no falle la mente... y hay que tratar de no caerse", mantiene.