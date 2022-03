Miguel Falomir: "El Prado no da por concluido el numero de depósitos que puede tener en Alicante"

Miguel Falomir, director del Museo del Prado desde 2017, ha asegurado en Alicante, durante la presentación de la nueva exposición permanente del Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag) que acoge 25 obras depositadas por esa pinacoteca, que «son las obras que el Mubag quería tener y no las que se les han mandado, y eso es maravilloso; queremos que quien las tenga quiera tenerlas y que ayuden a desarrollar discursos expositivos».

Aseguró además que el número de depósitos «está abierto y es susceptible de ampliarse». La relación del Mubag con el Prado «no acaba aquí; me gustaría que fuera abierta», ya que «el Prado no da por concluido el número de depósitos que puede tener en Alicante. Nos gustaría que no se limitara esta relación a intercambio físico entre las piezas sino una relación de intercambio entre profesionales de ambos museos».

Otro cuadro de la pinacoteca nacional fuera del centro, en este caso por un préstamo a Rusia, " El emperador Carlos V", de Juan Pantoja de la Cruz, ya esta de vuelta a casa después de que se solicitase su devolución debido a la guerra. «Son cosas que pasan y ha llegado en las mejores condiciones».

Visibilidad a las mujeres

El director del Prado, que afirmó estar «muy orgulloso» de ver esas obras en Alicante, aseguró también que dar visibilidad a las mujeres del mundo del arte, que comenzó de forma global con la muestra "Invitadas", continuará este año y el próximo «haciendo hincapié» en las mujeres coleccionistas. «El Prado es una megapotencia en ese terreno».

Recordó que «desde el primer momento dijimos que hay muchas formas de ver a la mujer en el mundo del arte». Una de ellas "es ser artista" y "con ello empezamos incluso antes de "Invitadas", con una exposición de Clara Peters".

Pero, asegura el director del Prado, es con "Invitadas" "cuando abarcamos ya otras formas que nos parecían importantes, desde el papel de las mujeres como patronas de las artes a explicar por qué la situación marginal que ha ocupado en el mundo del arte, algo que no era casual, sino consecuencia de unas ideologías y de una situaciones económicas y sociales.

Otra acción en este sentido que se desarrollará este año es un recorrido por el museo en el que de forma permanente "quedarán señaladas aquellas obras que fueron adquiridas por mujeres y en el futuro seguiremos haciendo distintas aproximaciones, combinando mujeres artistas con mujeres patronas, por ejemplo".

Sobre la introducción de arte contemporáneo en el Prado, como la exposición del pasado año en el que artistas como Eduardo Arroyo, la alicantina Cristina de Middel, Alberto García-Alix o Cristina Iglesias reinterpretaron obras del museo, Falomir considera que los artistas "son interlocutores privilegiados".

Y explica que "cuando tienes un museo como el nuestro en el que todos los artistas llevan muertos desde hace mucho tiempo, necesitas constantemente de aquellas personas que sean capaces de trasladar esos mensajes del pasado a un público contemporáneo. Hay muchas formas de hacerlo, lo hacen los historiadores del arte, los literatos y también los artistas. Y cuando un artista reflexiona sobre nuestra colección, de alguna manera tenemos un resultado doblemente artístico. Eso lo que hace es aproximar esa colección a nuestros días y a nuestra sensibilidad".