El festival de cultura retro en Alicante viaja al origen de la MTV y del videoclip

La canción de The Buggles Video killed the radio star fue el primer videoclip que reprodujo el canal MTV en agosto de 1981 y desde entonces esta herramienta sigue siendo una potente arma de promoción musical. El festival de cultura retro de la Universidad de Alicante Retroaliméntate de la Cultura rinde en esta edición un homenaje a los 40 años de la MTV y a los primeros videoclips realizados en los años 80 y 90 en una jornada que se celebrará el próximo 9 de abril en Las Cigarreras y que organizan cada año los alumnos del Máster en Comunicación e Industrias Creativas de la UA (Comincrea) para la asignatura que imparte la profesora y coordinadora de Retroaliméntate, Cande Sánchez.

Si en ediciones anteriores han sido los objetos retro, la Movida en Alicante o la época analógica antes de la irrupción de Internet, este año viaja al origen de los videoclips como una de las manifestaciones más representativas de la música popular. "Para entender cómo funciona la industria hay que ir atrás, ver de dónde partimos para ver dónde estamos", apunta Cande Sánchez sobre la importancia del videoclip en la cultura de la posmodernidad, un viaje en el que se han embarcado 26 alumnos de seis países distintos del máster de la UA, que han elaborado un catálogo visual sobre el origen de la MTV y su impacto en cada uno de sus países y han recopilado en su perfil de Instagram algunos de los videoclips más destacados de los años 80 y 90.

La música pop es la fuente de entretenimiento más importante de nuestra sociedad. De los 100 vídeos más vistos en la historia de YouTube, 92 son videoclips. Además, el 73% de las búsquedas realizadas en YouTube están relacionadas con el consumo de música, según la IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). Si bien es cierto que el objetivo de los videoclips es promocionar una canción y mejorar la imagen de marca del artista, no es menos cierto que ya desde la era MTV se convirtieron en escaparates en donde las marcas comenzaron a exhibir sus estilos de vida. Si bien la cadena no creó el videoclip, sí contribuyó enormemente a su desarrollo.

Además de bucear en el pasado, los alumnos han organizado el festival desde cero, desde el diseño del logo o la página web donde alojar los contenidos hasta la programación de actividades para el 9 de abril, en una jornada que se desarrollará entre las 17 y las 23 horas, donde destacan los talleres de dirección de arte y producción de videoclips con Claudia Ripoll, el taller de baile de la escuela Black Soul Dance Spain, escuela especializada en Lindy Hop de Elche, y el taller de serigrafía del Proyecto Daguten.

Además, el dúo Marsol y Nasshira de música urbana formado por Cristian Mársol y Nasshira, ambos productores de música y danza y propietarios de Black Soul Dance protagonizarán un fórum con algunos de sus videoclips antes de ofrecer un concierto en la Caja Negra. En el exterior, en el espacio del Jardín Vertical, también habrá un concierto acústico de María Xuxi, alumna de Comincrea y cantautora zaragozana, que comenzó a crear sus canciones durante la pandemia. Allí también se instalará una minidisco y magia para el público infantil, con la visita de la Legión 501 Star Wars.

Un retro-market con ropa vintage, una exhibición de máquinas arcade, un fotomatón para materializar un recuerdo en forma de fotografía con estética vintage son otras de las actividades programadas por los estudiantes en esta jornada abierta al público. El contenido del programa se puede ver a partir del 9 de abril en la web 2022.alimentatedelacultura.es