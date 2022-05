El rapero alicantino Arkano continúa presentando los temas que formarán parte de su nuevo LP, previsto para este 2022 a través de Red Bull Records. Después de estrenar Match y M.F.Q.N. (Más fuerte que nunca) junto a Aczino , el alicantino vuelve con "Escándalo".

Sobre este nuevo corte, Arkano comenta: "Me apetecía demostrar técnica y este es el resultado. Creo que es el tema en el que mejor rapeo de mi carrera. Además, la palabra escándalo encaja muy bien conmigo… que cada uno saque sus conclusiones".

Al igual que en M.F.Q.N., la producción musical corre a cargo de Combo West que, junto a Dani Saiz (ingeniero de sonido con quien grabo en Estudio Sacramento), "están haciendo un equipazo para este disco memorable ¡No puedo estar más agradecido!".

El mensaje de Arkano

Nacido en el alicantino barrio de San Blas, el mensaje de Arkano siempre se ha caracterizado por su compromiso social. Entre vaciles y egos propios del freestyle, en sus canciones siempre encontramos críticas a injusticias y reflexiones de todo tipo. Y una de las reflexiones más importantes es su trato sobre la libertad sexual, un tema sorprendentemente tabú en el hiphop: "El rap es machista y es homófobo y hay que cambiarlo”, explica el cantante, quien quiso aprovechar un gran escaparate como la televisión en su esfuerzo “por normalizar algo tan sencillo como la libertad de elegir quien te gusta sin ser juzgado. Por eso no me corté a la hora de hablar de mi bisexualidad en un programa como MasterChef Celebrity”.

Pero además del colectivo LGTBIQ+, Arkano se ha involucrado en otras causas; en iniciativas relacionadas con la lucha contra el bullying, apoyando a personas afectadas por VIH o en actos contra del machismo. Aprovechando su repercusión para enviar mensajes constructivos a una sociedad necesitada de cambios.

Y entre batallas, récords, libros y programas de televisión, Arkano ha tenido tiempo de grabar su segundo álbum, “Match”. Un disco diferente a Bioluminiscencia, “menos positivo, más crudo y visceral”, y con un concepto trabajado: “Es un disco variado, con muchas ideas y sonidos que nacen de lugares diferentes para converger en un mismo sitio, en un mismo match”. A lo que añade: “Todo artista tiene una línea, una base de la que parte su sonido, pero luego he querido ir por muchos caminos distintos. Y es un disco musicalmente mucho más cuidado que el anterior, con sonidos más actuales”.

El resultado es un LP que, partiendo del rap clásico, nos introduce en diferentes atmósferas gracias al variado número de productores, donde además destaca la participación del prestigioso Josh Gudwin (quien ha trabajado entre otros con Justin Bieber, Bad Bunny, J Balvin o Dua Lipa).

Publicado gracias a Red Bull Records, Arkano da vida a un trabajo que abre una nueva etapa en su carrera, reflejo del buen momento que está atravesando. Un álbum que supone un nuevo paso en la trayectoria de uno de los raperos más influyentes y conocidos, donde la sinceridad y la valentía, de nuevo, mueven el mensaje: "En Match se me ve a mí entero, con mis cosas buenas y malas. Antes quizá sólo mostraba mi lado luminoso, aquí ya no me oculto, me muestro completo como ser humano”.