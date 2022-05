La ópera prima generacional de Luc Knowles, en el Festival de Cine

Libélulas es la ópera prima de Luc Knowles, nacido en Madrid pero criado en Alicante, que se presenta este viernes en la sección oficial del Festival de Cine de Alicante. La cinta, que tuvo un aplaudido estreno en el Festival de Málaga -donde sus protagonistas, Olivia Baglivi y Milena Smit, fueron reconocidas con la Biznaga de Plata en la sección Zonacine, al igual que la película- se proyecta esta tarde a las 18.30 horas en Kinépolis con la presencia del director y las actrices Baglivi y Marina Esteve, hermanas en la película. El certamen de Alicante es el segundo en la ruta de festivales antes de su llegada a las salas de cine a finales de septiembre.

Este primer largometraje, explica el director de 36 años, "es un drama social, una historia de extrarradio, de superación y madurez, que habla de ese momento cuando la vida adulta te golpea en la cara y tienes que tomar decisiones que van a hacer que tu futuro cambie. Todo esto en un marco en el que las posibilidades son limitadas, que hay un pasado que te arrastra y donde superar de dónde vienes, cuesta. Todos estos elementos se unen a través de nuestros personajes, sobre todo de Cata (Smit) y de Álex (Baglivi) y de su historia de amistad. Dos amigas que han soñado siempre irse juntas del barrio y una de ellas tiene posibilidad de irse cuando la otra no".

Producida por Chaplam Films y con una fotografía "bella y preciosista" de Iván Sánchez Alonso, Knowles explica su apuesta por mostrar en pantalla una imagen "embellecida y edulcorada como contrapeso a lo sórdido de la trama. Quería que la fotografía fuera visualmente muy atractiva y que la historia te transporte a la cruda realidad para que no sea un cuento de hadas". Todo se retrata "con la fugacidad de la juventud, con un montón de pequeños instantes que se escapan de las manos, que se viven muy arriba porque eres muy joven y aún no pones en valor lo que te está pasando".

Sin desvelar lo esencial de la trama Olivia Baglivi apunta que su personaje "es una chica con un pasado que le pesa mucho, una precariedad emocional y falta de modelo familiar. Su hermana, Vera (Marina Esteve), ejerce de madre y ambas han sentido la falta de modelo familiar y obran siempre desde la torpeza pero con muchas ganas , mucho entusiasmo. Pese a la crudeza que le rodea, mantiene muy viva la llama de vivir y de luchar y labrarse un futuro mejor". Esteve es la hermana mayor que trata con dureza a Álex "porque ha sido una Álex anteriormente, pero la intención es que no se repita el patrón", indica la actriz.

Sobre si había intención de mostrar un retrato generacional de la juventud, el director asiente: "Sí, pero no retrato a una generación entera, sino a unos personajes ubicados en el extrarradio, pero sí es un retrato generacional de la edad que te acompaña, del proceso vital de las personas en esa época joven, con amor, sueños y sensaciones" y la película habla de poner el foco en tus sueños e ir a por ello, de atreverte a hacerlo cuando todo tu entorno te dice que tú no puedes".

Knowles, nacido en Madrid y de madre inglesa, vivió seis años en Alicante, tierra con la que se reencuentra en el festival. "Estudié la carrera aquí, he vivido en 'Sanvi' y Alicante me encanta. Es un sitio del que no termino de irme nunca porque siempre vuelvo", comenta.